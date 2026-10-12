Украинцев призвали подготовить квартиры к зиме: что нужно проверить, чтобы не остаться без тепла

Жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме проверить системы отопления, обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы.Из-за возможных длительных отключений электроэнергии даже дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении, поэтому жильцам стоит заранее подготовить резервные источники питания и план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии СМИ. Самая сложная ситуация может возникнуть именно в многоквартирных домах, ведь их жильцы зависят не только от состояния собственных квартир, но и от работы общих инженерных систем.

Почему жильцы квартир могут остаться без тепла

Одной из главных проблем многоквартирных домов во время длительных отключений света является зависимость части отопительного оборудования от электроэнергии. Даже если тепло поступает в дом от централизованной системы, его распределение между квартирами в отдельных зданиях может зависеть от работы электрических насосов и другого оборудования индивидуального теплового пункта.

Циркуляционные насосы обеспечивают движение теплоносителя по трубопроводам. Если их работа остановится из-за отключения электричества, циркуляция может ухудшиться или полностью прекратиться в зависимости от конструкции системы. В результате батареи в квартирах могут постепенно остыть, даже если источник теплоснабжения продолжает работать.

В то же время не все многоквартирные дома имеют одинаковую систему отопления. В некоторых старых зданиях циркуляция теплоносителя организована иначе, поэтому последствия отключения электроэнергии зависят от конкретной схемы теплоснабжения.

Именно поэтому жильцам важно заранее выяснить, какое оборудование установлено в их доме и требует ли оно резервного электропитания. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркивает, что подготовку следует начинать с проверки исправности всей системы отопления.

Что необходимо обязательно проверить до наступления морозов

По словам эксперта, управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищные кооперативы должны провести необходимое техническое обслуживание внутридомовых систем. Прежде всего речь идет о проверке оборудования, обеспечивающего подачу и распределение тепла между квартирами.

В частности, необходимо очистить фильтры, при необходимости промыть трубопроводы, проверить герметичность соединений и устранить выявленные повреждения. Если этого не сделать до наступления холодов, проблемы могут проявиться уже после запуска отопления, когда устранение неисправностей будет сложнее.

Например, загрязненные фильтры или нарушение циркуляции могут приводить к неравномерному прогреву батарей. В таком случае часть квартир будет получать достаточно тепла, тогда как в других температура останется ниже.

Особое внимание следует уделить состоянию запорной арматуры, трубопроводов в подвалах и оборудования тепловых пунктов. Для жильцов квартир это означает, что ещё до наступления морозов целесообразно обратиться в ОСМД или управляющую компанию и уточнить, проведена ли подготовка дома к отопительному сезону.

Важно также выяснить, были ли обнаружены неисправности и устранены ли они. При этом техническое обслуживание систем отопления должны выполнять квалифицированные специалисты. Самостоятельное вмешательство жильцов в общие инженерные сети может привести к авариям.

Самое важное — обеспечить резервное питание насосов

Харченко советует уделить особое внимание резервному электропитанию оборудования, от которого зависит работа отопления. Прежде всего речь идет о циркуляционных насосах, установленных в домах с соответствующей схемой теплоснабжения.

Если во время отключения электроэнергии насосы останавливаются, система может утратить способность нормально распределять тепло между квартирами. Чтобы избежать такой ситуации, эксперт рекомендует предусмотреть альтернативный источник электроэнергии.

Отмечается, что это может быть генератор или аккумуляторная система с инвертором, характеристики которой соответствуют мощности оборудования и необходимой продолжительности автономной работы. По словам Харченко, для питания циркуляционных насосов не всегда требуются сверхмощные установки. Поэтому жильцы могут рассмотреть возможность приобретения резервного оборудования на общие средства.

Однако конкретная мощность зависит от количества насосов, их характеристик и другого оборудования, которое необходимо поддерживать во время отключения электричества. Например, если система потребляет 300 Вт, то для восьми часов непрерывной работы ей потребуется не менее 2,4 кВт·ч электроэнергии. С учетом потерь при преобразовании энергии фактическая необходимая емкость аккумулятора будет больше.

Если же в доме установлено более мощное оборудование, потребности в резервном питании соответственно возрастут. Важно, чтобы систему подбирали и подключали специалисты. Генераторы необходимо устанавливать исключительно с соблюдением требований пожарной и электрической безопасности, а также правил отвода выхлопных газов.

Использовать бензиновые или дизельные генераторы в квартирах, подъездах, подвалах или на застекленных балконах опасно из-за риска отравления угарным газом. В то же время резервное питание домовых насосов не поможет, если централизованное теплоснабжение полностью прекратится из-за повреждения котельной, теплосети или другого оборудования.

Через окна и двери в подъезде дом может терять тепло

Еще одним важным этапом подготовки многоквартирного дома является сокращение теплопотерь. Причем речь идет не только об утеплении собственной квартиры. На температуру внутри здания влияет также состояние общих помещений.

Эксперт советует проверить окна и двери в подъездах, а также подвалы и чердаки. Если в подъезде постоянно открыты двери, повреждены окна или имеются значительные щели, холодный воздух будет беспрепятственно попадать внутрь здания. Из-за этого могут охлаждаться лестничные клетки, стены и инженерные коммуникации, проложенные в общих помещениях.

Особенно ощутимыми такие проблемы становятся во время сильных морозов и длительных перебоев с теплоснабжением. Поэтому жильцам следует проверить, плотно ли закрываются входные двери, исправны ли доводчики, нет ли выбитых стекол и других повреждений.

Отдельно следует осмотреть подвальные помещения, где часто расположены трубопроводы отопления и водоснабжения. Если трубы проходят через неотапливаемые участки, важно проверить состояние их теплоизоляции.

Также нужно обратить внимание на чердаки, кровлю и возможные места проникновения холодного воздуха или влаги. Все эти работы целесообразно организовывать через ОСМД или управляющую компанию, поскольку они касаются общего имущества многоквартирного дома.

Пустующие квартиры могут создать проблему для всего дома

Отдельный риск во время зимних морозов представляют квартиры, в которых длительное время никто не проживает. По словам Харченко, особую опасность могут создавать помещения с открытыми или выбитыми окнами.

Если в квартире нет отопления или температура существенно снижается, возникает риск замерзания воды в трубопроводах. При замерзании вода расширяется, что может привести к повреждению труб и других элементов системы. После возобновления теплоснабжения или повышения температуры такие повреждения могут вызвать протечки и затопление помещений.

Причем последствия могут ощутить на себе не только владельцы пустующей квартиры, но и соседи. Например, повреждение общих стояков может нарушить работу отопления или водоснабжения в нескольких квартирах одновременно. Именно поэтому жильцам стоит обратить внимание на состояние соседних квартир, владельцы которых уехали на длительное время.

Как жильцам квартир самостоятельно подготовить жилье к отключениям

Пока ОСМД или управляющая компания отвечают за общее оборудование, владельцы и арендаторы квартир могут позаботиться о подготовке своих жилых помещений. Прежде всего стоит проверить состояние окон, балконных дверей и уплотнителей. Даже небольшие щели могут усиливать поступление холодного воздуха.

Также целесообразно убедиться, что радиаторы отопления не закрыты массивной мебелью или другими предметами, препятствующими распространению тепла. При наличии индивидуальных регуляторов температуры следует проверить их исправность.

Отдельно следует подготовить резервное освещение, заряженные портативные зарядные устройства и средства связи. Если квартира зависит от электроэнергии для работы системы отопления, например, из-за индивидуального электрического котла, нужно заранее оценить возможности безопасного резервного питания.

В то же время нельзя использовать для обогрева помещений газовые плиты, духовки, мангалы или другие устройства, не предназначенные для отопления жилья. Отмечается, что это создает риск пожара и отравления угарным газом. Жильцам многоэтажек также стоит выяснить, будут ли работать во время отключения электричества насосы водоснабжения, ведь на верхних этажах подача воды может зависеть от электрического оборудования.

Кто должен отвечать за подготовку многоэтажного дома к зиме

Жильцам квартир важно понимать, что значительная часть мероприятий по подготовке к отопительному сезону касается общего имущества дома. Соответственно, организация проверки и обслуживания внутридомовых систем должна осуществляться через ОСМД, управляющего или другую уполномоченную структуру в зависимости от формы управления домом.

Именно они должны организовывать необходимые технические работы в соответствии со своими полномочиями и договорами. Жильцы, со своей стороны, могут инициировать проверку состояния оборудования, поднять вопрос о приобретении резервного источника питания и согласовать финансирование необходимых мероприятий в установленном порядке.

Особенно важно не откладывать такие решения до наступления сильных морозов, когда спрос на генераторы, аккумуляторы и услуги специалистов может возрасти. При этом даже небольшие меры, в частности ремонт дверей в подъезде, замена поврежденных стекол или утепление труб в подвале, могут помочь уменьшить теплопотери.

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