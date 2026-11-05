Украинцев в стране ЕС будут штрафовать за отключенное отопление: какую сумму придется заплатить

Отопление зимой составляет львиную долю коммунальных расходов в большинстве стран, и Польша – не исключение. Но отключенные радиаторы не защитят от платы за тепло – заплатить придется около 500 злотых (почти 6 тыс. грн).

Об этом сообщает Interia. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Почему "ноль" на термостате не освобождает от оплаты

Согласно польскому законодательству нулевые показания счетчиков тепла квалифицируются как "тепловой паразитизм". Так называют ситуацию, когда жилье обогревается за счет соседних квартир.

Многоквартирные дома в Польше подчиняются общей системе содержания и поддержания температурного режима. Согласно постановлениям Министерства инфраструктуры и Министерства климата Польши, установлен официальный температурный порог для жилых помещений:

не менее 20°C – в жилых комнатах;

– в жилых комнатах; не менее 24°C – в ванных комнатах.

И кооперативы, и управляющие компании имеют законное право начислять дополнительную компенсационную плату тем жильцам, которые держат батареи выключенными или поддерживают температуру ниже минимально допустимой. Так, жительница Гдыни, которая выключала батареи на время отсутствия дома, уже получила от жилищного кооператива дополнительный счет на 496,18 злотых.

Что изменится с 1 января

В целях имплементации Директивы ЕС об энергоэффективности (EED) в польском энергетическом законодательстве вступают в силу новые, более строгие правила. Они призваны окончательно искоренить "энергетический вампиризм", из-за которого добросовестные жильцы вынуждены больше платить за обогрев соседних неотапливаемых стен.

платить за тепло придется даже в том случае, если регулятор на радиаторе постоянно стоит на отметке "0";

будет начисляться не менее 15% от средних переменных расходов на один квадратный метр площади всего здания;

на один квадратный метр площади всего здания; или плата будет рассчитываться исходя из стоимости энергии , необходимой для поддержания базовой температуры в доме;

, необходимой для поддержания базовой температуры в доме; все приборы учета и распределители расходов тепла должны быть переведены на систему дистанционного считывания показаний – в большинстве домов их полностью заменят на новые приборы соответствующего стандарта.

Следует учитывать также, что полное отключение батарей может привести к появлению сырости и плесени в помещении. Поэтому эксперты советуют во время длительного отсутствия дома оставлять термостат на минимальном поддержании температуры – на отметке "1" или "*".

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев в Польше, которые участвуют в программе "800 Плюс", предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.