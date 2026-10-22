Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действовать
Когда будут отключать электр...
Источник: КГГА / Facebook
Развернуть
Ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной, в связи с чем в пятницу, 23 октября, в части страны продолжат применять ограничения электроснабжения. В частности, с 6 утра и до конца суток будут действовать графики отключения света для населения объемом до 2 очередей одновременно.
Об этом сообщили в "Укренерго". Там напомнили, что причиной ограничений остаются последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Заявление "Укренерго".
Источник: Укренерго
Какие ограничения будут действовать
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности
"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – предупредили энергетики и призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится.
Отключения электроэнергии-2026: где публикуют график для каждой области
Ситуация в энергосистеме может быстро меняться, поэтому украинцам советуют постоянно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат и член комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк призвал украинцев готовиться к суровой зиме. При негативном сценарии отключения могут длиться до 20 часов в сутки.