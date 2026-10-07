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Украинцев предупредили о круглосуточных графиках: что будет с отключениями света 8 октября
Украинцев предупредили о кру...
Источник: OBOZ.UA
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В части регионов Украины 8 октября будут действовать почасовые отключения электроэнергии. По плану, их будут применять с 00:00 до 23:59 – однако энергетики предупреждают: изменения не исключены. А потому украинцам стоит следить за обновлениями своих облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Объем отключений составит от 0,5 до 1,5 очередей.
- Ограничения вводятся не только для населения – для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
- Когда электроэнергия появится, использовать ее нужно будет экономно.
Графики отключений света на 8 октября.
Источник: "Укрэнерго"
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
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