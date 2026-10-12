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Украинцев предупредили о новых отключениях света: какой режим будет действовать 13 октября

Станислав Кожемякин

Отключение света в Украине. Иллюстрация.

Источник: КГВА/Facebook

Во вторник, 13 октября, в некоторых регионах Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать с самого утра и до конца суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго" и назвали главной причиной возвращения ограничений – последствия систематических российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры. В частности, будет действовать следующий режим:

  • для бытовых потребителей графики почасовых отключений (объемом от 0,5 до 2 очередей);
  • для промышленности и бизнеса – вводятся графики ограничения мощности.

В то же время энергетики подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от обстоятельств. Энергетики советуют потребителям следить за оперативными обновлениями и точным расписанием отключений на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, при этом украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования обогревателей – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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