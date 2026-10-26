Украинцы смогут платить за коммуналку по-новому: "Нафтогаз" кардинально изменил приложение

В Украине существенно расширили функционал официального приложения "Куб" от "Нафтогаза", который обеспечивает газом 98% бытовых клиентов страны. Обновление позволит клиентам рассчитываться не только за голубое топливо, но и за электроэнергию, воду и остальные коммунальные услуги без дополнительных комиссий.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Если раньше возможность привязать все коммунальные счета к одному адресу и оплатить их единым платежом была доступна исключительно в столице, то сейчас она стала доступна также жителям таких городов, как:

Харьков;

Днепр;

Одесса;

Львов.

Чтобы воспользоваться обновлением, пользователям достаточно иметь подключенный в приложении лицевой счет за газ. Другие регионы Украины планируется подключать постепенно в рамках дальнейшего развития сервиса.

Какие услуги доступны в "Кубе"

Просмотр и оплата счетов за газ, свет, воду и другие коммунальные услуги в одном месте.

в одном месте. Оплата всех услуг одним платежом без каких-либо комиссий .

. Подключение всех коммунальных сервисов по конкретному адресу .

. Автоматическая интеграция новых услуг при наличии активного лицевого счета за потребленный газ.

при наличии активного лицевого счета за потребленный газ. Управление повседневными коммунальными вопросами в цифровом формате через загруженное приложение.

"Куб" становится универсальным цифровым сервисом для решения повседневных коммунальных вопросов. Приложение объединяет больше услуг и охватывает новые города, приближаясь к главной цели – сделать управление всеми коммунальными услугами простым и доступным для каждого украинца", – отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Как известно, "Куб" работает для оплаты газа и его доставки с конца 2025 года. Также через приложение передают показания газовых счетчиков – с марта-2026 их можно передавать только в "Кубе" или на сайте, поскольку чат-боты gas.ua больше не работают.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут сэкономить на оплате газа, поскольку клиентам "Нафтогаза" доступна возможность оплачивать счета без дополнительной банковской комиссии через мобильное приложение "КУБ". Для этого нужно перейти в раздел "Оплата", выбрать способ "Мой банк" и найти банк с отметкой комиссии 0%, после чего подтвердить платеж.