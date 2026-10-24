Украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, могут снизить тариф вдвое: как это сделать

В Украине для тех, кто отапливает свои квартиры и дома электроэнергией, с 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф. При потреблении до 2000 кВт*ч в месяц его стоимость составляет 2,64 грн за кВт*ч. Для сравнения, стандартный тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт*ч.

Об этом говорится на сайте одного из поставщиков услуг. Льготный тариф действует в течение отопительного сезона – с октября до конца апреля. Он позволяет сократить расходы домохозяйств, использующих электроэнергию для обогрева жилья. По оценке поставщика услуги, экономия для среднего дома за сезон может превысить 10 тыс. грн. Фактическая сумма зависит от объема потребления и особенностей отопления.

В то же время перед оформлением льготного тарифа стоит уточнить у оператора системы распределения условия его применения, необходимые документы и порядок расчетов. Также следует проверить, соответствует ли электроотопительная установка требованиям для применения специального тарифа.

Потребитель должен подать в облэнерго:

проектную документацию, согласованную с балансодержателем;

акт отключения от сети центрального отопления.

Также потребители могут приносить справки об отсутствии теплоснабжения (в облэнерго рассматривают этот вариант).

Необязательными являются:

разрешительная документация от органов местного самоуправления;

технические паспорта на электроотопительные приборы.

Проектный документ должна подготовить организация, имеющая лицензию на такой вид работ. Это может быть и облэнерго, но не обязательно.

Как ранее писал OBOZ.UA, несмотря на нынешнюю стабильность и льготы для электроотопления, не стоит питать иллюзий: тариф на электроэнергию рано или поздно придется повышать. В отличие от газа и централизованного отопления, защищенных мораторием на время военного положения, стоимость кВт*ч остается гибким инструментом. А значит, пересмотр цен на электроэнергию может снова произойти даже до окончания войны – вопрос лишь в том, когда именно экономические реалии возьмут верх над социальными сдерживающими факторами.