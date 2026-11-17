Украинцы зимой могут остаться без воды: какие регионы находятся под наибольшим риском

Украинцы зимой могут столкнуться с длительными перебоями водоснабжения – из-за ударов по энергетике будут останавливаться насосные станции, а в отдельных городах воды может не быть часами, днями или даже неделями. Чтобы пережить худший сценарий, стоит заранее запастись питьевой и технической водой (для семьи из трех человек – не менее 35-40 литров питьевой и 30-50 литров технической), а также подготовить средства гигиены и узнать, где расположены ближайшие бюветы.

О рисках перебоев с водоснабжением в украинских городах зимой рассказали ведущие отраслевые и энергетические специалисты в комментарии СМИ. Эксперты также объяснили, какие города оказались в зоне наибольшего риска и как украинцам подготовиться к возможному дефициту воды.

Почему украинские города могут остаться без воды

Основная угроза для систем водоснабжения этой зимой связана не столько с прямыми ударами по водоканалам, сколько с последствиями атак на энергетическую инфраструктуру. Насосные станции потребляют значительное количество электроэнергии, поэтому даже при отсутствии физических повреждений оборудования обесточивание может остановить подачу воды.

Президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий объясняет, что примерно 80% проблем с водоснабжением связаны именно с энергетикой. "Водоканал – один из крупнейших потребителей электроэнергии в городе. Когда рушится энергосистема – останавливаются насосы, даже если сами станции целы. Именно это произошло в Киеве 3 ноября, враг ударил не по водоканалу, а по энергосистеме", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в разных регионах существенно отличается. Одни города уже испытывают проблемы с доступом к источникам воды, другие зависят от стабильности электроснабжения, а для третьих наибольшая угроза – потеря единственного водозабора.

Какие города оказались в зоне наибольшего риска

Новицький условно делит украинские города на три группы по уровню риска перебоев с водоснабжением. К первой относятся населенные пункты, которые уже потеряли основные источники воды или имеют поврежденные сети. В частности, Николаев с 2022 года получает из крана техническую воду из-за разрушения водопровода из Днепра.

После подрыва Каховской плотины альтернативные источники водозабора пришлось искать для Никопольщины, Марганца и частично Кривого Рога. Сложной остается ситуация и в прифронтовых громадах Донецкой области, Херсоне, на Харьковщине и Сумщине. Там водоснабжение часто осуществляется по графикам, сети повреждены обстрелами, а для ремонтов не хватает работников. По оценке эксперта, речь идет о сотнях тысяч людей.

Вторая группа – крупные города, где вода есть, но стабильность ее подачи напрямую зависит от электроэнергии. Это Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Кривой Рог. "Здесь системы работают, но после каждой массированной атаки на энергетику падает давление или вода исчезает на часы либо на сутки. 3 ноября Киев пережил самое серьезное отключение воды за всю войну. 6 ноября в Днепре повредили линию питания водовода", – объяснил Новицкий.

По его словам, к этой группе относятся более 10 миллионов потребителей. Третья категория – города, которые зависят от одного основного источника воды. В качестве примера эксперт привел Одессу, значительная часть водоснабжения которой связана с водозабором на Днестре. Если он будет поврежден, восстановление может занять не несколько дней, а недели.

Почему в Киеве могут возникнуть проблемы с водой даже при наличии генераторов

Отдельное внимание эксперты уделяют ситуации в столице. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в Киеве не хватает резервных мощностей для насосного оборудования водоканалов. По его словам, в случае прекращения подачи электроэнергии из общей сети резервная генерация должна была бы автоматически обеспечивать работу насосов.

Однако, по мнению специалиста, имеющегося оборудования для этого недостаточно. Он также обращает внимание на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру столицы и масштабы города, из-за которых восстановление стабильного водоснабжения является более сложным.

В то же время в Киевской городской государственной администрации уверяют, что работа над резервным электроснабжением продолжается. Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что для нужд водоснабжения уже построили 104 генератора общей мощностью 16 МВт.

По его словам, это оборудование помогло восстановить подачу воды в дома киевлян 15 ноября. Однако мощности генераторов хватает не для всех объектов, поскольку некоторым насосным системам требуется значительно больше электроэнергии.

В качестве примера работы резервного электроснабжения чиновник привел Оболонь, где проживает более 300 тысяч человек. Там генераторы мощностью до 1 МВт позволяют поддерживать водоснабжение. Переход на резервное электроснабжение может занять около часа, после чего район продолжает получать воду.

Однако для других частей столицы нужны более мощные решения – фактически отдельные электростанции и дополнительная инфраструктура. В КГГА отмечают, что работы продолжаются, а завершить соответствующий проект планируют в конце года.

Почему Харьков лучше подготовился к проблемам с водоснабжением

На фоне трудностей в столице эксперты отдельно отмечают Харьков. Несмотря на близость к границе и постоянные угрозы обстрелов, городу удалось раньше начать подготовку к работе в условиях поврежденной энергетической инфраструктуры. Омельченко объясняет это тем, что Харьков начал искать альтернативные решения еще в 2022 году, когда российские удары серьезно повредили местные теплоэлектроцентрали.

"Там действительно ситуация лучше, как видим. Во-первых, они раньше начали работать над этой проблемой – еще в 2022 году. (...) И, соответственно, там быстрее начали думать над решениями. Я вообще считал, что это будет огромная проблема для Харькова, но они смогли примерно за полгода решить проблему и с теплоснабжением, и с водоканалами", – отметил эксперт.

Есть и другое обстоятельство: Харьков входит в перечень приоритетных городов для резервного энергоснабжения, который формирует правительство. По объяснению Омельченко, электроэнергию в первую очередь направляют в прифронтовые населенные пункты, тогда как Киев, Днепр и Одесса в этот перечень не входят.

Хватит ли генераторов для водоканалов

Правительство пообещало передать Киеву еще 10 резервных генераторов для обеспечения работы водоканала. Еще 21 установку должны направить в 12 общин в других регионах. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Оборудование планируют передать за счет резервного фонда в рамках программы обеспечения общин мобильной генерацией.

В то же время глава правительства призвал местные власти как можно скорее установить и подключить установки. Однако эксперты предупреждают, что для работы крупных насосов нужны не обычные маломощные генераторы, а установки, способные обеспечивать значительные нагрузки. Омельченко сомневается, что дополнительное оборудование удастся полноценно ввести в эксплуатацию до завершения зимнего сезона. По его словам, резервная генерация для водоканалов фактически требует мощностей на уровне мегаватт.

Он также обращает внимание на сроки поставки оборудования. По информации, которую эксперт связывает с данными системы Prozorro, основное оборудование для резервной генерации, заказанное Киевской администрацией, поступит только в апреле 2027 года. После этого еще понадобятся проектирование, монтаж и запуск систем. Поэтому, по его мнению, полноценно подготовить столицу к возможным перебоям с водой удастся не раньше следующего зимнего сезона.

Как подготовить квартиру к длительному отсутствию воды

Несмотря на то, что эксперты пока не говорят о неизбежном полном прекращении водоснабжения зимой, они советуют не ждать аварийных ситуаций и заранее подготовить домашние запасы. В Ассоциации управляющих жильем подчеркивают: в квартире нужно иметь отдельный запас питьевой и технической воды. Для семьи из трех человек рекомендуются такие объемы:

питьевая вода – не менее 3 литров на человека в сутки для питья и приготовления пищи, для трех человек трехдневный запас должен составлять от 35-40 литров, а желательно подготовить примерно 60 литров на пять дней;

техническая вода – от 30 до 50 литров на семью из трех человек для бытовых нужд, мытья и дозированного смыва в туалете.

Важно не смешивать эти запасы. Для питьевой воды специалисты рекомендуют использовать бутыли, а для технической – отдельные канистры. Емкости стоит четко маркировать, чтобы случайно не использовать воду, непригодную для питья. Также стоит заранее позаботиться о средствах гигиены, которые помогут пережить период без воды – влажные и антисептические салфетки, антисептики, сухие шампуни и одноразовый сухой душ.

Отдельно нужно выяснить, где расположены ближайшие бюветы, которые могут работать во время отключений электроэнергии. Если собственных запасов не хватит, информацию о подвозе воды стоит искать на официальных ресурсах местных властей и в местных СМИ.

Как пользоваться канализацией, если воды нет

Отсутствие водоснабжения создает дополнительную проблему для жителей многоэтажек – работу канализации. Если воды для смыва недостаточно, возрастает риск засоров, которые могут усложнить аварийную ситуацию в доме.

В Ассоциации управляющих жильем советуют использовать техническую воду для смыва дозированно – примерно по 3–5 литров. В то же время важно учитывать температуру: если в доме нет отопления, а на улице холоднее -5°C, чрезмерная экономия воды может привести к замерзанию канализационной системы. В таких условиях ее нужно использовать как минимум на 50% от обычного режима.

Еще одно важное правило – не выбрасывать в унитаз туалетную бумагу, тем более памперсы, средства гигиены, влажные салфетки и наполнители для кошачьих лотков. В период нестабильной работы системы такие отходы могут привести к засору.

Специалисты также советуют заранее договориться с соседями о взаимопомощи. В частности, жильцы верхних этажей при необходимости могут набирать воду в квартирах ниже, где она еще поступает даже при слабом напоре.

Что нужно сделать перед восстановлением водоснабжения

Особого внимания требует безопасность квартиры при возвращении воды после длительного перерыва. Из-за перепадов давления и возможных повреждений внутренних сетей могут возникать аварии, поэтому специалисты советуют заранее позаботиться о бытовой технике.

Если жильцы планируют надолго оставить квартиру, нужно перекрыть общие входные краны водоснабжения перед счетчиками. Бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, подключенные к воде, стоит выключить из розеток. Отмечается, что это поможет снизить риск протечки или повреждения техники в случае резкого восстановления подачи воды.

Кроме того, жильцам многоэтажек стоит обсудить с ОСМД или управляющим возможность установки резервного питания для насосов. В Ассоциации управляющих жильем отмечают, что для этого можно использовать мощные инверторы или генераторы, а часть расходов в определенных случаях компенсируют по государственным и местным программам.

В частности, в Киеве предусмотрено частичное возмещение стоимости независимых источников электроэнергии и солнечных электростанций, приобретенных для многоквартирных домов. Размер компенсации может составлять от 100 до 600 тысяч гривен. Также действует общегосударственная программа "СвітлоДім", которая распространяется на Киев, Киевскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Полтавскую и Сумскую области.

В то же время эксперты подчеркивают, что генератор в доме не гарантирует водоснабжение, если вода вообще не поступает в него из-за остановки городских насосных станций. Такое оборудование может помочь поддерживать давление или работу отдельных систем, но не заменит резервное питание всего водоканала.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, отключения электроэнергии и возможные перебои с отоплением заставляют украинцев искать способы сохранить тепло в своих домах. Особенно остро эта проблема встает зимой, когда температура за окном опускается ниже нуля. Однако даже без горячих батарей можно замедлить остывание квартиры и создать более комфортные условия.