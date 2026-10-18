Украинцы могут сэкономить на оплате газа: что нужно сделать, чтобы не переплачивать

Украинцы могут сэкономить на оплате газа, ведь клиентам "Нафтогаза" доступна возможность оплачивать счета без дополнительной банковской комиссии через мобильное приложение "КУБ". Для этого нужно перейти в раздел "Оплата", выбрать способ "Мой банк" и найти банк с пометкой комиссии 0%, после чего подтвердить платеж.

Об этом говорится в сообщении газоснабжающей компании. Для этого потребителям предлагается воспользоваться мобильным приложением "КУБ" и выбрать соответствующий способ оплаты.

Как оплатить газ без комиссии в октябре 2026 года

Потребители, которые оплачивают коммунальные услуги через банковские приложения или сторонние платежные сервисы, могут сталкиваться с дополнительными комиссиями. Их размер зависит от условий конкретного банка и способа проведения платежа.

Однако клиентам "Нафтогаза" доступен вариант оплаты без такой переплаты. Для этого нужно воспользоваться приложением, в котором предусмотрен выбор банка с нулевой комиссией. Порядок действий довольно прост.

Сначала необходимо открыть приложение "КУБ" и перейти в раздел "Оплата". После этого среди предложенных способов оплаты нужно выбрать "Мой банк". На экране появится список доступных банков. Среди них необходимо найти тот, у которого указана комиссия 0%.

Далее пользователь будет перенаправлен в соответствующее банковское приложение для подтверждения операции. Самое важное – перед окончательным подтверждением платежа убедиться, что комиссия действительно составляет 0 грн. Ведь условия проведения операций могут отличаться в зависимости от выбранного банка.

Такой способ позволяет оплатить именно ту сумму, которая указана в счете, без дополнительных расходов на проведение платежа. Например, если за потребленный газ начислено 500 грн, а платежный сервис взимает комиссию 1%, общая сумма оплаты составит 505 грн. При нулевой комиссии потребитель заплатит ровно 500 грн.

Хотя разница за одну операцию может быть небольшой, в течение года дополнительные платежи накапливаются, особенно если семья регулярно оплачивает несколько коммунальных услуг.

Где проверить счет за газ, если бумажная квитанция еще не пришла

Украинцам не обязательно ждать доставки бумажной квитанции, чтобы узнать сумму начислений за сентябрь. Электронные счета уже доступны через цифровые сервисы поставщика. В частности, проверить их можно в личном кабинете потребителя, через официальные чат-боты или мобильное приложение "КУБ".

Для проверки начислений необходимо открыть соответствующий сервис и найти информацию по своему лицевому счету. В платежке стоит обратить внимание на расчетный период, объем потребленного газа, примененный тариф, сумму к оплате и возможную задолженность или переплату за предыдущие месяцы.

Если начисленная сумма кажется неверной, целесообразно проверить, какие показания счетчика были использованы для расчета. Важно также учитывать, что электронный счет и бумажная квитанция отражают начисления за одну и ту же услугу.

Если потребитель уже оплатил электронный счет, повторно перечислять деньги только из-за получения бумажной квитанции не нужно. Однако перед этим следует убедиться, что предыдущий платеж успешно зачислен.

До какого числа украинцы должны оплатить газ

За природный газ, потребленный в сентябре 2026 года, клиентам "Нафтогаза" необходимо рассчитаться до 25 октября. Потребителям стоит заранее проверить свои счета и произвести оплату, не откладывая ее на последний день. Особенно это актуально для тех, кто пользуется банковскими переводами, ведь зачисление платежа не всегда отображается в системе поставщика мгновенно.

Если средства уже списаны с карты, но баланс лицевого счета еще не обновился, стоит проверить статус платежа и сохранить квитанцию о проведенной операции. В случае возникновения разногласий подтверждение оплаты поможет выяснить, правильно ли был проведен перевод.

Несмотря на начало нового отопительного сезона, стоимость природного газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" не изменилась. В октябре 2026 года тариф составляет 7,96 грн за кубометр. По этой цене газ поставляется бытовым потребителям компании в течение отопительного сезона 2026-2027 годов.

В то же время сумма в счете зависит прежде всего от количества использованных кубометров. Например, если домохозяйство за месяц потребляло 10 кубометров газа, стоимость самого топлива составит 79,60 грн. За 30 кубометров нужно заплатить 238,80 грн, а за 100 кубометров – 796 грн.

Для домохозяйства, которое потребляет 200 кубометров газа в месяц, стоимость потребленного топлива составит 1592 грн. Расчеты касаются только стоимости природного газа как товара. Плата за его распределение, то есть доставку до дома, начисляется отдельно.

Почему украинцы получают два счета за газ

Одним из распространенных вопросов среди потребителей остается необходимость отдельно оплачивать природный газ и его доставку. Несмотря на то, что обе услуги связаны с газоснабжением, они имеют разное назначение.

Плата за поставку газа – это средства, непосредственно связанные с использованным "голубым" топливом. Ее размер зависит от объема потребления и тарифа поставщика. В свою очередь, плата за распределение газа касается обеспечения доставки топлива газораспределительными сетями к дому или квартире.

Услуга включает в себя функционирование и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры, необходимой для газоснабжения. Именно поэтому потребитель может получать два отдельных счета, даже если фактически пользуется только одной газовой плитой или котлом.

С октября 2026 года часть украинских потребителей начала получать квитанции за распределение природного газа в обновленном формате. Как пояснили в филиалах компании "Газмережи", изменения касаются внешнего оформления счетов и способа представления информации о начислениях.

Главная особенность заключается в том, что информацию о поставке и распределении газа теперь могут размещать на одном листе; это сделано для удобства потребителей, чтобы они могли видеть оба начисления вместе.

Как оплатить новый счет с помощью QR-кода

В обновленных квитанциях предусмотрена возможность быстрой оплаты с помощью QR-кода. Для этого нужно открыть банковское приложение на смартфоне, воспользоваться функцией сканирования QR-кода и навести камеру на соответствующее изображение в счете.

После этого система может автоматически заполнить платежные реквизиты. Потребителю останется проверить получателя средств, личный счет, назначение платежа и сумму, а затем подтвердить операцию.

Однако важно помнить, что наличие QR-кода само по себе не гарантирует отсутствия банковской комиссии. Перед подтверждением платежа необходимо ознакомиться с условиями конкретного банка. Кроме того, оплачивать следует только счета, полученные из официальных источников, чтобы не перечислить средства по поддельным реквизитам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, в домах и квартирах которых используются газовые плиты, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это газовый сигнализатор, который можно приобрести как за 1 335, так и за 2 400 грн.