Украинцы могут платить меньше за коммуналку во время блэкаутов: за какие услуги предусмотрен перерасчет

Украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно с участием двух соседей.

Механизм перерасчета предусматривает уменьшение суммы в платежке в зависимости от продолжительности нарушения и степени отклонения от нормативных показателей. Об этом сообщил профильный адвокат Вадим Чунжин.

Важно, что сам факт отключения электроэнергии еще не означает автоматического уменьшения всех коммунальных платежей. Основанием для перерасчета является именно непредоставление услуги, ее предоставление не в полном объеме или несоответствие качества установленным требованиям.

За какие коммунальные услуги можно платить меньше

Правила предусматривают возможность перерасчета стоимости нескольких основных коммунальных услуг. В первую очередь речь идет об отоплении, подаче горячей и холодной воды, а также водоотведении.

отопление;

В жилых помещениях нормативная температура воздуха во время отопительного сезона должна составлять не менее 18 °C. Если из-за недостаточного теплоснабжения температура в квартире опускается ниже этого показателя, потребитель может претендовать на уменьшение платы.

Размер перерасчета зависит от того, насколько фактические показатели отличаются от установленной нормы. В приведенных расчетах предусмотрены такие коэффициенты:

отклонение на 10% – коэффициент 0,1;

отклонение на 11-19% – коэффициент 0,2;

отклонение на 20% и более – коэффициент 0,3.

Отдельное условие предусмотрено для ситуаций, когда температура в помещении значительно ниже нормативной. Если она опускается более чем на 6 °C от установленного показателя, плату за отопление вообще не должны начислять за соответствующий период.

То есть если норматив составляет 18 °C, а температура в квартире падает ниже 12 °C, это может быть основанием для полного неначисления платы за услугу за соответствующий период при условии надлежащего подтверждения нарушения.

горячая вода.

Еще одна услуга, за которую можно требовать перерасчет, – горячее водоснабжение. Температура воды в точке водоразбора согласно приведенным нормативам должна составлять от 50 до 75 °C. Если фактическая температура ниже, стоимость услуги должны снижать в зависимости от величины отклонения:

на 5 °C – коэффициент снижения 0,1;

на 6-10 °C – коэффициент 0,2;

на 11-19 °C – коэффициент 0,3.

В то же время предусмотрено важное правило для случаев, когда вода значительно холоднее установленной нормы. Если температура отличается от договорного показателя на 20 °C и более, платить за нее должны по тарифу на холодное водоснабжение.

Например, если в договоре предусмотрена температура горячей воды 60 °C, но фактически из крана течет вода температурой ниже 40 °C, потребитель может требовать соответствующего перерасчета.

холодная вода;

Перерасчет предусмотрен и для централизованного водоснабжения. Основанием может быть как ненадлежащее качество питьевой воды, так и нарушение нормативного давления в системе. Если вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, применяется коэффициент уменьшения платы 0,2.

Также учитывают отклонение давления от установленных норм. В зависимости от величины нарушения предусмотрены коэффициенты 0,1, 0,2 или 0,3. То есть чем существеннее отклонение от нормативных показателей, тем больше может быть скидка на услугу.

водоотведение.

Отдельно правила охватывают централизованное водоотведение. Если потребителю пересчитывают плату за водоснабжение или горячую воду из-за непредоставления соответствующих услуг, начисления за водоотведение также должны скорректировать пропорционально.

Кроме того, если нарушается непрерывность приема сточных вод, а внутридомовые сети находятся в исправном состоянии, предусмотрен коэффициент уменьшения платы 0,2. Таким образом, проблемы с водоснабжением могут влиять не только на сумму в счете за воду, но и на начисления за водоотведение.

Как оформить перерасчет коммунальных услуг: три обязательных шага

Чтобы добиться уменьшения суммы в платежке, недостаточно просто сообщить поставщику, что в квартире холодно или нет горячей воды. Нарушение нужно надлежащим образом зафиксировать. Основной документ для этого – акт-претензия. Процедура предусматривает несколько последовательных действий.

шаг 1: сообщить поставщику о нарушении;

Сначала потребитель должен обратиться к исполнителю коммунальной услуги. Сделать это можно по телефону, электронной почте или подав письменное заявление. При обращении нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес жилья, а также четко описать проблему.

Например, сообщить об отсутствии отопления, недостаточной температуре горячей воды или перебоях с водоснабжением. Особенно важно убедиться, что обращение зарегистрировали. Следует записать номер заявки, дату и время ее подачи. Отмечается, что это поможет подтвердить, когда именно потребитель сообщил о ненадлежащем предоставлении услуги.

шаг 2: дождаться представителя компании;

После получения обращения исполнитель должен направить своего представителя для проверки качества коммунальной услуги в сроки, установленные законодательством и договором. Во время проверки устанавливают фактические показатели и выясняют, соответствуют ли они нормативам. Например, измеряют температуру воздуха в жилом помещении или температуру горячей воды.

По результатам проверки составляют акт-претензию в двух экземплярах. Один документ остается у потребителя, другой передают представителю исполнителя. В документе нужно зафиксировать характер нарушения, его продолжительность и результаты проверки. Именно этот акт впоследствии станет основанием для требования о перерасчете.

шаг 3: если представитель не пришел – составить акт самостоятельно.

Бывают ситуации, когда коммунальная служба игнорирует обращения или ее представитель не появляется для проверки. Однако это не означает, что потребитель теряет право требовать перерасчет. В таком случае акт-претензию можно составить самостоятельно.

Для этого необходимо привлечь как минимум двух других потребителей, например соседей, которые смогут подтвердить наличие нарушения и поставить свои подписи под документом. Такой механизм также применяется, если представитель исполнителя прибыл, но отказался подписывать акт. Главное – правильно оформить документ и сохранить доказательства обращения к поставщику.

Какие документы и доказательства нужно сохранять

Чтобы не потерять возможность получить перерасчет, украинцам рекомендуют систематически фиксировать все случаи ненадлежащего предоставления коммунальных услуг. Прежде всего стоит записывать конкретные даты и часы, когда отопление было недостаточным, горячая вода не соответствовала температурным требованиям или водоснабжение прекращалось.

Если проблема возникает регулярно, такие записи помогут восстановить продолжительность нарушений. Также важно хранить:

копии письменных обращений к поставщикам;

номера зарегистрированных заявок и жалоб;

акты-претензии с подписями представителей компании или двух потребителей;

результаты измерения температуры воды или воздуха;

другие материалы, подтверждающие ненадлежащее качество или отсутствие услуг.

После оформления документов необходимо контролировать следующие платежки. Потребителям стоит проверять, учел ли исполнитель установленные нарушения и отразил ли перерасчет в начислениях. Если сумма не изменилась, несмотря на надлежащим образом оформленный акт-претензию, нужно повторно обратиться к поставщику с требованием объяснить причину отсутствия перерасчета.

Важный нюанс заключается в том, что отключение электроэнергии само по себе не является универсальным основанием для уменьшения всех коммунальных платежей. Например, если света нет несколько часов, но отопление и водоснабжение продолжают предоставлять в соответствии с нормативами, автоматического права на перерасчет за эти услуги не возникает.

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