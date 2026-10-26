По Украине распространяются отключения света: усиленные графики действуют в Киеве и 11 областях
Отключение света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В понедельник, 26 октября, в части регионов Украины снова действуют почасовые отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Черниговской областях. Таким образом, кроме столицы, ограничения введены в 11 областях, тогда как на прошлой неделе таких регионов было по 7-8.
Общий режим отключений для населения объявили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения света 26 октября: главное
- Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают до 31,25% потребителей (2,5 группы по 12,5% каждая). На прошлой неделе максимальный объем составлял 25% (2 группы).
- В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего.
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Энергетики не исключают применения аварийных отключений в случае ухудшения ситуации.
- РФ продолжила атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего утром фиксировались новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.
Ситуация в энергосистеме Украины 26 октября.
Источник: Укрэнерго
Отключения электроэнергии по регионам: какие графики
Киев
По всей столице действуют почасовые отключения. Общего графика по группам потребителей для Киева, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Киевская область
Во всей области продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.
Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:
- с 06:00 до 09:00 – 1,5 очереди;
- с 09:00 до 21:00 – 2,5 очереди;
- с 21:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключение света в Полтавско...
Источник: Полтаваоблэнерго
Развернуть
Черкасская область
С 06:00 до 24:00 применяются графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения (график был изменен):
- 1.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов);
- 1.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-21:00 (всего 6 часов);
- 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 2.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 7 часов);
- 3.1 – 06:00-09:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (суммарно 8 часов);
- 3.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (суммарно 5 часов);
- 4.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов);
- 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-18:00 (суммарно 5 часов);
- 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 7 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 7 часов).
Одесская область
С 07:00 действуют почасовые графики. При этом отключения затронут не все группы потребителей.
Отключения света на Одесщине 26 октября.
Источник: ДТЭК
Отключения света на Одесщине 26 октября.
Источник: ДТЭК
Сумская область
Действуют отключения света по обновленному почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 10 часов.
Отключения света на Сумщине 26 октября.
Источник: Сумыоблэнерго
Николаевская область
Почасовые графики действуют с 07:00 до 00:00. В разрезе подочередей предварительный прогноз от облэнерго выглядит так:
- 1.1 – 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа);
- 1.2 – 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа);
- 2.1 – 17:30-21:00 (суммарно 3,5 часа);
- 2.2 – 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа);
- 3.2 – 07:00-10:30 (суммарно 3,5 часа);
- 4.1 – 21:00-00:00 (суммарно 3 часа);
- 4.2 – 21:00-00:00 (суммарно 3 часа);
- 5.2 – 14:00-17:30 (суммарно 3,5 часа);
- 6.1 – 10:30-14:00 (суммарно 3,5 часа);
- 6.2 – 10:30-14:00 (суммарно 3,5 часа).
Днепропетровская область
Графики действуют также с 7 утра. Ограничения касаются всех групп потребителей.
Отключение света в Днепропет...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Отключение света в Днепропет...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Житомирская область
С 08:00 до 21:00 действуют отключения в 2,5 очереди, а с 21:00 до 24:00 – 1 очередь. Обновленное распределение по группам такое:
Отключение света на Житомирщине 26 октября.
Источник: Житомироблэнерго
Харьковская область
"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 26 октября (график обновлен):
- 1.1 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 1.2 – 11:00-15:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 2.1 – 11:00-15:00 (в сумме 4 часа);
- 2.2 – 11:00-15:00 (суммарно 4 часа);
- 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
- 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
- 4.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (суммарно 5,5 часа);
- 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа);
- 5.2 – 08:00-11:00, 18:30-21:00 (суммарно 5,5 часа);
- 6.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);
- 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).
Черниговская область
В области действует обновленный график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может снова переписать расписание.
Отключения света в Черниговс...
Источник: Черниговоблэнерго
Развернуть
Запорожская область
В области были обновлены графики почасовых отключений на 26 октября. Облэнерго указывает такие часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.2 – 14:30-17:30 (в сумме 3,5 часа);
- 2.1 – 20:30-24:00 (в сумме 3,5 часа);
- 2.2 – 14:30-17:30 (суммарно 3,5 часа);
- 3.2 – 06:30-10:00 (суммарно 3,5 часа);
- 4.2 – 17:00-21:00 (суммарно 4 часа);
- 5.1 – 17:00-21:00 (суммарно 4 часа);
- 5.2 – 20:30-24:00 (суммарно 3,5 часа);
- 6.2 – 06:30-10:00 (суммарно 3,5 часа).
График отключений по улицам в каждой области: где найти
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Повышения цены на электроэнергию не стоит ожидать как минимум до конца апреля 2027 года – именно до этого времени будет действовать ПСО.