Украине грозит масштабный дефицит электроэнергии: какие два сценария хочет реализовать Россия

Россия может попытаться нарушить передачу электроэнергии между правым и левым берегами Днепра, из-за чего левобережье Украины рискует столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии, поскольку собственных генерирующих мощностей там недостаточно для покрытия всех потребностей. Еще одной угрозой является возможное отключение атомных электростанций от основных электросетей, причем даже увеличенный импорт электроэнергии из Европы не сможет полностью компенсировать последствия масштабных повреждений системы передачи.

О таких возможных сценариях российских атак рассказал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр энергетики Иван Плачков в комментарии "Киев24". По его словам, российские военные пытаются не только повреждать отдельные электростанции или подстанции, но и нарушать связи между различными частями украинской энергосистемы.

Левобережье Украины может столкнуться с дефицитом электроэнергии

По словам Плачкова, одной из возможных целей российских атак является нарушение передачи электроэнергии между правобережной и левобережной частями Украины. Речь идет не только о Киеве, где Днепр делит город на два берега, но и об энергетических связях между значительными частями страны.

Украинская энергосистема работает как единая сеть, в которой электроэнергия вырабатывается на различных типах электростанций, а затем передается на промышленные предприятия, в жилые дома и другим потребителям. При этом объемы производства и потребления электроэнергии неравномерно распределены между регионами.

Часть областей потребляет больше электроэнергии, чем может произвести самостоятельно. Поэтому их стабильное электроснабжение зависит от возможности получать необходимые объемы из других частей страны. Именно такую зависимость, по оценке эксперта, Россия может пытаться использовать во время атак.

Плачков пояснил, что на левом берегу недостаточно собственных генерирующих мощностей для полного покрытия потребностей потребителей. В частности, он упомянул Змиевскую электростанцию и Харьковскую ТЭЦ, мощности которых не обеспечивают всех потребностей соответствующих территорий. В случае масштабного повреждения межрегиональных электросетей ситуация может существенно осложниться.

"Если они разрушат несколько таких переходов, к сожалению, левобережье останется с огромным дефицитом электроэнергии", – предупредил эксперт.

Как повреждения могут повлиять на электроснабжение

Одна из особенностей украинской энергосистемы заключается в том, что производство электроэнергии и ее потребление часто происходят в разных регионах. Для передачи больших объемов электроэнергии используются магистральные линии электропередачи высокого напряжения. Они соединяют электростанции, подстанции и региональные энергосети.

Если один из важных элементов этой системы выходит из строя, электроэнергию по возможности перенаправляют по другим маршрутам. Однако резервные линии также имеют технические ограничения по объемам передачи. Поэтому одновременное повреждение нескольких важных связей может создать ситуацию, когда электроэнергия в стране есть, но передать ее в необходимом количестве в отдельные области невозможно.

Плачков привел пример повреждения линии электропередачи напряжением 330 кВ через Днепр в результате атаки российских беспилотников. По его словам, на момент комментария эта линия не работала, а энергетики проводили ремонт.

Второй сценарий – нарушение передачи электроэнергии от АЭС

Еще одной угрозой Плачков назвал возможные российские удары по сетевой инфраструктуре, обеспечивающей подачу мощности атомных электростанций. Атомная генерация играет важную роль в обеспечении Украины электроэнергией. Однако для ее использования недостаточно просто выработать электричество на станции – необходимо также передать его потребителям.

Именно поэтому стабильность работы высоковольтных линий и подстанций, связанных с атомными электростанциями, имеет большое значение для всей энергосистемы. Если такие связи будут повреждены, возможности передачи выработанной электроэнергии в сеть могут оказаться ограниченными.

В определенных ситуациях это также может потребовать снижения мощности энергоблоков из соображений безопасности и стабильности работы оборудования. Таким образом, даже без прямого повреждения реакторов атаки на связанную с АЭС электросетевую инфраструктуру могут повлиять на доступность атомной электроэнергии для потребителей.

Сможет ли импорт электроэнергии из Европы компенсировать дефицит

Украина имеет возможность получать электроэнергию из европейских стран, и в течение последних лет технические возможности такого импорта увеличивались. По словам Плачкова, пропускная способность межгосударственных электросетей выросла примерно до 2,5 ГВт.

Отмечается, что это позволяет привлекать дополнительную электроэнергию из Европы в периоды, когда внутреннего производства недостаточно. В частности, по официальным данным "Укрэнерго", в январе 2026 года максимальная пропускная способность для импорта в совместный блок Украина-Молдова составляла 2450 МВт.

Однако даже такие возможности не гарантируют полного покрытия дефицита в случае масштабного повреждения украинской энергосистемы. Во-первых, 2,5 ГВт – это предельная техническая мощность передачи, а не гарантированный объем электроэнергии, который Украина получает каждый час.

Фактический импорт зависит от доступности электроэнергии в соседних странах, коммерческих условий и состояния межгосударственных электросетей. Во-вторых, импортируемая электроэнергия также должна пройти через украинскую систему передачи. Если электричество поступает на западной границе, а наибольший дефицит возникает в другой части страны, его нужно доставить в соответствующие регионы через высоковольтные сети.

Именно здесь могут возникнуть дополнительные трудности. Даже при наличии достаточного объема импорта повреждения подстанций или магистральных линий могут ограничить возможности передачи электроэнергии туда, где она больше всего нужна.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить жителей крупных городов электроэнергии, отопления и водоснабжения. По оценке украинской разведки, перехваченный российский документ описывает сценарий, который может привести к гуманитарной катастрофе и вынужденному отъезду людей из городов.