Украина заключила важное газовое соглашение с США: хватит ли топлива зимой

"Нафтогаз" и польская ORLEN подписали контракт на поставку трех партий американского сжиженного газа (СПГ) в январе-марте 2027 года. СПГ пройдет регазификацию на терминале в Свиноуйсьце, после чего поступит в Украину по польской газотранспортной системе, обеспечив дополнительный ресурс на период зимнего пикового потребления.

Об этом сообщает временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко. Поставки должны укрепить энергетическую устойчивость страны в период зимнего потребления, когда потребность в газе традиционно растет.

Сколько американского газа получит Украина

В соответствии с новым соглашением, "Нафтогаз" приобретет у польской компании ORLEN три партии американского сжиженного природного газа. Их поставка запланирована на первый квартал 2027 года, то есть на январь, февраль и март. Контракт должен обеспечить дополнительные объемы топлива именно в период повышенной нагрузки на энергосистему.

Зимой потребление природного газа увеличивается из-за отопления жилых домов, работы предприятий и потребностей теплоснабжающих компаний. В "Нафтогазе" рассчитывают, что новые договоренности помогут диверсифицировать поставки и снизить зависимость от ограниченного числа маршрутов импорта.

В то же время в сообщении о контракте не раскрывают стоимость трех партий LNG, их точный объем в кубометрах, а также конкретные даты прибытия газа.

Как американский СПГ будет поступать в Украину

Поставки американского газа будут осуществляться через польскую инфраструктуру. Топливо сначала будут транспортировать из США на специализированных танкерах в сжиженном виде, а уже после прибытия в Польшу оно пройдет необходимую обработку. Основным пунктом приема станет СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце на побережье Балтийского моря.

Именно там сжиженный природный газ будет проходить регазификацию. В ходе этого процесса СПГ переводят из жидкого состояния обратно в газообразное, после чего его можно подавать в обычную газотранспортную систему. Затем топливо будут транспортировать по польским газопроводам в Украину.

Таким образом, украинская сторона сможет получать американский газ через уже существующую инфраструктуру соседнего государства, без необходимости строить собственный терминал для приема сжиженного газа.

Почему контракт важен для Украины перед зимой

Новые договоренности с ORLEN заключили в условиях постоянных угроз украинской газовой и энергетической инфраструктуре. Российские удары создают риски для добычи, хранения, транспортировки и распределения энергоресурсов.

В таких обстоятельствах Украине важно иметь не только достаточные запасы газа, но и несколько независимых каналов его поступления. Если один из маршрутов или объектов будет поврежден или временно ограничен, альтернативные направления могут помочь поддерживать поставки.

Три партии американского газа, которые планируют получить в первом квартале 2027 года, должны стать дополнительным ресурсом для прохождения зимнего периода. В то же время сам факт подписания контракта не означает автоматического решения всех проблем с обеспечением газом: для этого также важны внутренняя добыча, состояние инфраструктуры, запасы в хранилищах и общие объемы потребления.

Федоренко подчеркнул, что компания параллельно работает над защитой и восстановлением энергетических объектов, а также поиском надежных источников и маршрутов поставок. По его словам, новый контракт является частью более широкой работы по укреплению устойчивости украинской энергетики в условиях российской агрессии.

Нынешний контракт не стал отдельной инициативой, а продолжил сотрудничество между украинской и польской энергетическими компаниями. По информации Сергея Федоренко, договоренности, предшествовавшие подписанию соглашения, закрепили в сентябре 2026 года во время Саммита Карпатской восьмерки. Именно тогда стороны определили дальнейшие направления взаимодействия, а новый контракт на три партии американского LNG стал практическим продолжением этих договоренностей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2027 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство) будут платить за газ по действующему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Та же цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время ожидать повышения тарифов не стоит.