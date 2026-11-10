Украина подготовила план прохождения зимы: Зеленский рассказал, что он предусматривает

Украина разработала комплексный план действий по прохождению зимнего периода в условиях военного положения. Он предусматривает меры по защите энергетической инфраструктуры, созданию запасов топлива и поддержке граждан в случае перебоев с электричеством.

О подготовке плана президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами. По его словам, документ охватывает несколько важных направлений, которые должны помочь стране пережить зиму.

Основные направления

По словам главы государства, план предусматривает не только меры в энергетической сфере, но и подготовку к возможным проблемам с другой критической инфраструктурой.

"Мы подготовили план, как пройти зиму. Он об энергетике, дизеле, укреплении наших мостов. А также о том, как помочь людям, у которых будут проблемы с электричеством", – сказал Зеленский.

Таким образом, документ охватывает как общегосударственные меры по подготовке к холодному периоду, так и вопросы непосредственной помощи населению.

Что предусматривает план

Среди основных направлений, которые назвал президент:

Энергетика – защита и обеспечение стабильной работы энергетической инфраструктуры.

Дизельное топливо – подготовка необходимых запасов для нужд страны.

Мосты – укрепление мостовой инфраструктуры с учетом потенциальных угроз.

Помощь населению – поддержка людей, которые могут столкнуться с перебоями в электроснабжении.

В то же время Зеленский не уточнил всех деталей реализации плана, объемов необходимых запасов топлива и конкретных механизмов помощи гражданам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины. В частности, в Киевской области враг атаковал подстанции, которые соединяли Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными областями.