У водителей в Украине выманивают деньги из-за автономеров: как работает схема

В Украине активизировались мошенники, которые "продают" автомобильные знаки с нужной комбинацией вне официального сервиса, "VIP-номера" или возможность получить их без регистрационных процедур. На самом деле это может быть обычным выманиванием денег.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел. Специалисты объяснили, как воспользоваться официальной услугой и не попасться на удочку мошенников.

Как работает официальное бронирование

Бронирование номерных знаков происходит исключительно через Кабинет водителя. Для этого достаточно авторизоваться на сайте, перейти в раздел "Электронные услуги" и выбрать соответствующую вкладку. Система позволяет в режиме реального времени проверить наличие комбинаций в нужном сервисном центре МВД:

забронированный номер сохраняется за вами в течение 15 дней .

. забрать его можно лично в выбранном сервисном центре МВД после прохождения процедуры регистрации или перерегистрации автомобиля;

после прохождения процедуры регистрации или перерегистрации автомобиля; обычная желаемая комбинация цифр стоит 360 грн, а специальные платные комбинации – от 2 400 до 96 000 грн (дополнительно оплачиваются услуги бронирования, изготовления и регистрации).

Заказать номерной знак по телефону, через мессенджеры или на сторонних сайтах невозможно. Если нужного номера нет в наличии, его следует периодически самостоятельно проверять на официальных ресурсах.

Как распознать мошенников

Следует немедленно прекратить общение, если вам предлагают:

забронировать номер вне Кабинета водителя через "свои связи";

перевести деньги за бронирование или "ускоренное оформление" на личную банковскую карту;

получить номерной знак без физической регистрации автомобиля в сервисном центре МВД.

Также ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним людям логины, пароли, коды подтверждения или доступ к своему Кабинету водителя.

Что делать, если вы столкнулись с мошенниками

Если вы уже перечислили деньги аферистам, немедленно сохраните всю информацию (скриншоты переписки, квитанции, номера телефонов и реквизиты получателя) и обратитесь с заявлением в Киберполицию через официальный сайт ticket.cyberpolice.gov.ua.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине появятся новые онлайн-услуги для водителей в Дії, которые позволят управлять номерными знаками без посещения Сервисных центров МВД. Пользователи смогут сохранять, бронировать и переоформлять свои номера прямо в приложении.