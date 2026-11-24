В ответ на изменение тактики РФ: правительство приняло ряд решений касательно водоснабжения и работы канализации

В Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов нашей инфраструктуры.

Соответствующие решения правительство приняло 23 ноября, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Часть мер не разглашается из соображений безопасности.

"Их цель – минимизировать, там, где это возможно, перебои с водоснабжением и водоотведением после российских ударов по системам жизнеобеспечения городов. В первую очередь это касается критически важных социальных объектов", – уточнил премьер.

Какие поручения должна выполнить местная власть и водоканалы

Они должны разработать графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений, чтобы в пиковые периоды можно было снизить нагрузку на канализационные сети. При этом больницы и другие критически важные объекты должны работать непрерывно.

В случае существенных разрушений в результате вражеских ударов необходимо обеспечить оперативное информирование людей и иметь схемы подвоза питьевой и технической воды.

"Также поручено ускорить и усовершенствовать установку резервного питания на критически важных элементах систем в каждом городе и укомплектовать их дополнительным оборудованием и спецтехникой", – рассказал Корецкий.

Правительство ждет отчетов о состоянии подготовки от всех областей и города Киева. Координацию обеспечивает Мин инфраструктуры.

"Необходимо мыслить критически, быть максимально подготовленными и оперативно реагировать при любых обстоятельствах", – подытожил премьер-министр.

Как писал OBOZ.UA, в ближайшие недели Украина должна принять некоторые регуляторные, административные и кадровые решения, необходимые для защиты нашей энергетики на фоне интенсивных российских обстрелов. Совещание, посвященное этому, состоялось в Офисе президента в понедельник, 23 ноября. Его провел глава государства Владимир Зеленский.