У украинцев осталось время до 30 ноября: как получить субсидию на отопление

В октябре в Украине ежегодно начинается отопительный сезон — ряд граждан имеет право на коммунальную субсидию. И если тем, кто уже получал помощь, подавать заявку заново не нужно, то некоторым придется обращаться вновь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Там отмечают, что подавать повторное заявление не нужно, если в составе семьи или имущественном положении не произошло изменений, влияющих на право или размер выплат.

Кому необходимо подать новые документы

Обратиться за назначением субсидии повторно или впервые необходимо лицам, которые:

оформляют пособие впервые ;

; получили отказ в назначении субсидии на неотопительный период;

на неотопительный период; имели изменения в составе домохозяйства, семейном положении или имущественном положении.

Заявление и декларацию можно подать удобным способом:

онлайн — через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ;

— через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ; лично или по почте — в сервисные центры Пенсионного фонда;

— в сервисные центры Пенсионного фонда; через посредников — в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченных лиц местных общин.

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона (до 30 ноября), субсидию назначат с 1 октября — при условии, что право на неё возникло именно с этой даты.

Расчет и сроки выплат

Субсидию на услуги отопления рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля включительно. Таким образом, за октябрь сумма помощи будет начислена за 16 дней (с 16 по 31 октября), независимо от точной даты фактического начала подачи тепла в конкретном доме. Первые начисленные средства за октябрь льготники и получатели субсидий получат в ноябре.

Жилищная субсидия покрывает расходы на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Узнать размер назначенной выплаты можно будет в ноябре в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг может уменьшиться или прекратиться после перерасчета из-за изменения доходов или состава семьи, переезда, изменения перечня услуг, истечения срока действия подтверждающего документа или назначения субсидии. Для части льготников в 2026 году важным является доход до 4660 грн на одного человека, однако для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц соответствующие льготы предоставляются независимо от дохода.