В платежках за коммуналку выявлены массовые нарушения: украинцам вернут 92,6 млн грн

Украинцам должны вернуть 92,67 млн грн из-за неправильно начисленных коммунальных платежей. Проверка начисления стоимости потребленных услуг показала, что 9 из 10 предприятий в сфере ЖКХ нарушают законодательство о ценах.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Это свидетельствует о массовом характере нарушений закона о ценах и ценообразовании на коммунальные услуги.

Результаты проверок и санкции

Всего с начала года специалисты Госпродпотребслужбы провели 140 внеплановых проверок по формированию, установлению и применению тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в 88,6% случаев были зафиксированы нарушения. По итогам выявленных злоупотреблений приняты следующие меры:

предприятиям-нарушителям вынесены официальные предписания об обязательной корректировке тарифов в пользу потребителей;

к коммунальным предприятиям применены административно-хозяйственные штрафы;

виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

По состоянию на конец августа 2026 года потребителям уже фактически вернули и перечислили 636,8 тыс. грн. Выполнение остальных решений о возврате средств на сумму свыше 92 млн грн в настоящее время продолжается.

Как действовать, если тарифы в платежке завышены

Представители регулирующего ведомства призывают граждан внимательно проверять ежемесячные начисления в счетах за жилищно-коммунальные услуги.

Если у потребителя возникают обоснованные сомнения относительно правильности формирования или применения утвержденных тарифов, ему необходимо подать официальное письменное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе для проведения проверки.

"Если у потребителя возникают сомнения относительно обоснованности роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, он может обратиться в Госпродпотребслужбу с заявлением о нарушении его прав и законных интересов. При наличии оснований наши специалисты проведут проверку", — заверил заместитель главы ведомства Андрей Крейтор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в Украине изменилась ситуация для украинцев, использующих электроэнергию для отопления жилья. В период до 30 апреля 2027 года для таких потребителей предусмотрена возможность оплачивать электроэнергию по льготному тарифу 2,64 грн за кВт·ч. Однако этот тариф действует не на весь объем потребления без ограничений.