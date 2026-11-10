В Киеве появился новый способ узнавать об отключениях света: как это работает

Киевляне теперь могут получать информацию об отключениях электроэнергии и состоянии электроснабжения с помощью правительственной горячей линии "Струм". Для этого нужно позвонить по номеру 1549.

Новый канал информирования заработал в рамках сотрудничества ДТЭК с правительственной службой. Об этом сообщили в компании "ДТЭК Київські електромережі".

С помощью горячей линии 1549 жители столицы могут узнать:

как применяются графики почасовых отключений;

есть ли электроэнергия по конкретному адресу;

что делать, если в доме нет света.

Сотрудничество с правительственной горячей линией должно дополнить уже доступные цифровые сервисы и упростить для жителей столицы получение информации об электроснабжении именно по телефону.

Как узнать об отключении света в Киеве

Общего расписания отключений по группам в Киеве не существует уже почти год. Поэтому проверить, когда именно могут отключить электроэнергию, можно только по конкретному адресу.

Для этого киевляне могут воспользоваться несколькими способами:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

– позволяет проверить информацию об электроснабжении; официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

– нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные; приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

– также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу; горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

Привычное разделение на очереди и подочереди в столице не применяют с января 2026 года. Из-за многочисленных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак поддерживать классическую систему графиков стало практически невозможно, поэтому в ДТЭК перешли на индивидуальные графики.

Время отключения и возобновления подачи электроэнергии рассчитывают отдельно для каждого адреса. Это означает, что даже жители соседних домов могут иметь разное расписание.

Как объясняли энергетики, причина заключается в особенностях схемы электроснабжения и технических возможностях сети. Разные здания могут быть подключены к разным линиям или подстанциям, а состояние оборудования после обстрелов в разных частях города неодинаково. Поэтому одинаковый график для целого района или группы адресов не всегда можно применить технически.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут требовать уменьшения платежек за отопление, горячую и холодную воду и водоотведение, если эти услуги не предоставлялись во время длительных отключений света или их качество не соответствовало нормативам. Для этого нужно обратиться к поставщику, добиться составления акта-претензии, а если его представитель не явился – оформить документ самостоятельно при участии двух соседей.