В Киеве "исчезли" очереди отключений света: в ДТЭК объяснили почему и как найти график

В Киеве вместо привычных очередей отключений электроэнергии действуют индивидуальные графики. Поэтому жители столицы не имеют общих таблиц, а могут найти свой дом и улицу только отдельно. Свет в соседних домах могут отключать в разное время.

В ДТЭК объяснили, что индивидуальные графики помогают точнее определить, сколько потребителей нужно отключить в конкретное время. Киевлянам советуют проверять график именно для своего адреса – в чатботе или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Дополнительно индивидуальные графики предоставляет приложение "Киев Цифровой". Однако, как показывает практика, их обновления часто задерживаются по сравнению с данными на специализированных сервисах облэнерго.

Почему в Киеве нет очередей отключений

В ДТЭК отмечают: Киев – большой и густонаселенный город, поэтому индивидуальные графики позволяют точнее управлять отключениями электроэнергии. Вместо одного графика для большой группы потребителей могут действовать отдельные графики для конкретных адресов.

Поэтому даже жители соседних домов могут иметь разное расписание отключений. Не стоит ориентироваться только на график знакомых или соседей.

Почему в Киеве нет групп отключений. Источник: ДТЭК

Как узнать, когда будут отключать свет

Чтобы проверить график, нужно воспользоваться чат-ботом или сайтом ДТЭК и ввести полный адрес своего дома. Сервис покажет информацию для конкретного потребителя.

Если для адреса нет информации об отключениях, это не обязательно означает, что свет не будут отключать. Стоит также проверить, обновилась ли информация в сервисе, особенно если ситуация в энергосистеме меняется.

Графики могут меняться в зависимости от команд НЭК "Укрэнерго". Поэтому информацию об отключениях нужно периодически проверять на официальных ресурсах компании. Если света нет, а по введенному адресу отключение не указано, следует сообщить об этом оператору сети через форму обратной связи.

Как сообщал OBOZ.UA, зимой в Украине возможно ухудшение ситуации с электроснабжением из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, в частности на объекты, обеспечивающие передачу электроэнергии в Киев. Наибольшие риски связаны с отоплением во время сильных морозов.