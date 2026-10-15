В Киеве и семи областях отключают свет: какой график действует 15 октября
Графики отключений света вве...
Источник: fanjianhua/Freepik
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В Украине 15 октября в некоторых регионах вновь введены отключения электроэнергии. Киев уже вернулся к почасовым графикам после последнего обстрела, поэтому в столице действует расписание отключений. Почасовые ограничения также введены в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 15 октября: главное
- 15 октября с 6:00 до 23:59 действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
- В то же время энергетики не исключают применения аварийных отключений, которые неоднократно вводились в предыдущие дни.
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно, с 16:00 до 22:00 рекомендуют ограничить использование мощных электроприборов.
- В Минэнерго уже объясняли возобновление графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.
Графики отключений электроэнергии 15 октября: расписание по регионам
Киев
Утром 15 октября энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после массированной атаки, произошедшей в ночь на 14 октября. Столица возвращается к графикам отключений, отметили в ДТЭК.
Стоит учитывать, что общего расписания отключений по группам потребителей для Киева не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Киевская область
Действуют почасовые отключения, которые начались с шести утра. Общее расписание следующее:
График отключения света в Ки...
Источник: ДТЭК
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График отключения света в Ки...
Источник: ДТЭК
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Черкасская область
С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00 (всего 4 часа);
- 1.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 2.1 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (итого 4 часа);
- 2.2 – 08:00–10:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 4.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 4.2 – 12:00–14:00 (всего 2 часа);
- 5.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 5.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 6.1 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (итого 4 часа);
- 6.2 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа).
Сумская область
Действуют отключения света по почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.
График отключения света в Су...
Источник: Сумыоблэнерго
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Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:
- с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;
- с 8:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
График отключения света в По...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Житомирская область
В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее:
График отключения света в Жи...
Источник: Житомиробленерго
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Харьковская область
Облэнерго опубликовало список очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 14 октября:
- 1.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
- 1.2 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.2 – отключения не будет;
- 3.1 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 08:00–09:30, 16:30–20:00 (всего 5 часов);
- 4.1 – 08:00–09:30, 16:30–20:00 (всего 5 часов);
- 4.2 – 06:00–09:30 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – 20:00–23:30 (всего 3,5 часа);
- 5.2 – 09:30–13:00, 20:00–23:30 (итого 7 часов);
- 6.1 – 09:30–13:00, 20:00–22:00 (всего 5,5 часов);
- 6.2 – 09:30–13:00 (всего 3,5 часа).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.
График отключения света в Че...
Источник: Черниговоблэнерго
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Что нужно делать украинцам во время отключений
- Когда нет света: отключить от розеток все мощные приборы (обогреватель, бойлер, плиту, духовку и т. д.).
- После восстановления электроснабжения: не включать всю технику сразу, а делать это постепенно, подождав 10-15 минут.
- Убедитесь в стабильности напряжения, а если свет мигает – не подключать приборы.
- Установить защиту от колебаний напряжения (реле, устройство защитного отключения) – это убережет холодильник, стиральную машину, телевизор и т. д.
- Тем, у кого есть резервное питание, следует своевременно переключать его из активного в пассивный режим.
Где узнать актуальный график отключения света
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.
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