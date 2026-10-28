Это должен сделать каждый украинец перед зимой: как подготовиться к длительным отключениям света
Как подготовиться к длительн...
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Украинцев неоднократно предупреждали, что зима 2026-27 годов станет одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к предстоящим вызовам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономном отоплении и пожарной безопасности.
Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Специалисты призвали граждан быть готовыми к возможным длительным отключениям электроэнергии и поделились советами, как это сделать.
Запасы воды и продовольствия
- Подготовить не менее 3 литров питьевой воды на человека в сутки, а также сформировать отдельный запас технической воды.
- Запастись продуктами длительного хранения – консервами, орехами, сухофруктами, шоколадом, сублимированными продуктами и едой, не требующей варки.
- Заранее наполнять термос кипятком для быстрого приготовления напитков и еды.
- Для приготовления еды использовать исключительно сертифицированное оборудование согласно инструкции.
Обеспечение тепла и пожарная безопасность
- Устранить щели в окнах и дверях, не закрывать батареи отопления мебелью или шторами.
- Подготовить водяные, электрические, химические или каталитические грелки.
- Категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения.
- Включать бензиновые или дизельные генераторы только на улице, на безопасном расстоянии от окон и дверей.
- Иметь дома огнетушитель и детектор угарного газа.
Автономная связь и энергоснабжение
- Зарядить все пауэрбанки и зарядные станции (подзаряжать после использования).
- Подготовить фонарики, лампы на батарейках и портативное радио на батарейках для получения новостей.
- Позаботиться о резервном питании для Wi-Fi-роутера и уточнить у провайдера, будет ли работать интернет во время блэкаута.
- В случае исчезновения сети собственного мобильного оператора использовать национальный роуминг.
Необходимый базовый набор
- Подготовить домашнюю аптечку и необходимый запас лекарств, которые принимаются постоянно.
- Сложить копии важных документов в водонепроницаемый пакет.
- Заготовить наличные разными купюрами (терминалы и банкоматы могут не работать).
- Записать важные номера телефонов на бумаге.
- Заранее договориться с близкими о конкретном месте встречи и плане действий на случай полного исчезновения связи.
Как уже сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и объектов генерации к целенаправленному уничтожению критически важных участков магистральных линий, где быстро организовать резервное питание технически сложнее всего. Проведение ремонтов существенно замедляется из-за ситуации с безопасностью. Продолжительные воздушные тревоги и риск повторных прицельных ударов по аварийным бригадам не позволяют специалистам работать непрерывно. Основные факторы, влияющие на восстановление: