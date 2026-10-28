Это должен сделать каждый украинец перед зимой: как подготовиться к длительным отключениям света

Украинцев неоднократно предупреждали, что зима 2026-27 годов станет одной из самых сложных в истории из-за систематических длительных отключений электроэнергии. Поэтому населению следует готовиться к предстоящим вызовам – запастись водой, продовольствием, лекарствами, позаботиться об автономном отоплении и пожарной безопасности.

Об этом заявили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Специалисты призвали граждан быть готовыми к возможным длительным отключениям электроэнергии и поделились советами, как это сделать.

Запасы воды и продовольствия

Подготовить не менее 3 литров питьевой воды на человека в сутки, а также сформировать отдельный запас технической воды.

на человека в сутки, а также сформировать отдельный запас технической воды. Запастись продуктами длительного хранения – консервами, орехами, сухофруктами, шоколадом, сублимированными продуктами и едой, не требующей варки.

Заранее наполнять термос кипятком для быстрого приготовления напитков и еды.

для быстрого приготовления напитков и еды. Для приготовления еды использовать исключительно сертифицированное оборудование согласно инструкции.

Обеспечение тепла и пожарная безопасность

Устранить щели в окнах и дверях , не закрывать батареи отопления мебелью или шторами.

, отопления мебелью или шторами. Подготовить водяные, электрические, химические или каталитические грелки .

. Категорически запрещено использовать газовую плиту для обогрева помещения.

Включать бензиновые или дизельные генераторы только на улице , на безопасном расстоянии от окон и дверей.

, на безопасном расстоянии от окон и дверей. Иметь дома огнетушитель и детектор угарного газа.

Автономная связь и энергоснабжение

Зарядить все пауэрбанки и зарядные станции (подзаряжать после использования).

(подзаряжать после использования). Подготовить фонарики, лампы на батарейках и портативное радио на батарейках для получения новостей.

Позаботиться о резервном питании для Wi-Fi-роутера и уточнить у провайдера, будет ли работать интернет во время блэкаута.

и уточнить у провайдера, будет ли работать интернет во время блэкаута. В случае исчезновения сети собственного мобильного оператора использовать национальный роуминг.

Необходимый базовый набор

Подготовить домашнюю аптечку и необходимый запас лекарств, которые принимаются постоянно .

. Сложить копии важных документов в водонепроницаемый пакет.

в водонепроницаемый пакет. Заготовить наличные разными купюрами (терминалы и банкоматы могут не работать).

(терминалы и банкоматы могут не работать). Записать важные номера телефонов на бумаге.

на бумаге. Заранее договориться с близкими о конкретном месте встречи и плане действий на случай полного исчезновения связи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российские войска изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и объектов генерации к целенаправленному уничтожению критически важных участков магистральных линий, где быстро организовать резервное питание технически сложнее всего. Проведение ремонтов существенно замедляется из-за ситуации с безопасностью. Продолжительные воздушные тревоги и риск повторных прицельных ударов по аварийным бригадам не позволяют специалистам работать непрерывно. Основные факторы, влияющие на восстановление: