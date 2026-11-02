Три киевские ТЭЦ не вырабатывают электроэнергию: почему электроснабжение не удается быстро стабилизировать

В Киеве до сих пор не работают на выработку электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, и быстро стабилизировать электроснабжение не удастся: для этого необходимо восстановить не только поврежденные энергетические объекты, но и сети передачи и распределения электроэнергии.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире медиа. По его словам, хотя в столице есть и другие объекты собственной генерации, их мощностей недостаточно, чтобы обеспечить потребности города.

В то же время проблема не ограничивается лишь нехваткой электроэнергии. Значительные повреждения получила инфраструктура, по которой ток передается от источников генерации к потребителям. Именно поэтому даже при наличии электроэнергии в энергосистеме ее не всегда можно оперативно доставить во все районы столицы.

Почему киевские ТЭЦ до сих пор не возобновили производство электроэнергии

Одной из причин сложной ситуации с электроснабжением в Киеве остается остановка трех крупных теплоэлектроцентралей. Речь идет о ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые до российской атаки были важными элементами городской энергетической инфраструктуры.

По словам Рябцева, их генерация прекратилась после массированного удара 7 января 2026 года. Тогда российские войска применили 16 баллистических ракет, которые попали по территории этих энергетических объектов. С тех пор возобновить производство электроэнергии на указанных теплоэлектроцентралях не удалось. Это существенно ограничивает возможности столицы обеспечивать себя собственной электроэнергией.

ТЭЦ имеют важное значение для энергоснабжения крупных городов, поскольку могут одновременно производить электроэнергию и тепловую энергию. Поэтому повреждение таких объектов создает дополнительную нагрузку на всю систему, особенно в периоды высокого потребления.

В Киеве есть и другие небольшие объекты собственной генерации, однако, как объяснил эксперт, их мощности недостаточно для покрытия потребностей города. Соответственно, компенсировать потерю крупных генерирующих мощностей только за счет таких объектов не удается.

Почему наличия электроэнергии недостаточно для стабильного электроснабжения

Отдельно Рябцев обратил внимание на то, что проблемы с электроснабжением в столице нельзя объяснять исключительно дефицитом генерации. Не менее важным фактором является состояние сетей, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии.

Энергосистема состоит не только из электростанций. После производства электрический ток должен пройти через соответствующую инфраструктуру, прежде чем попасть в дома, на предприятия и к другим потребителям. Для этого используются магистральные и распределительные сети, подстанции и другое оборудование.

Если повреждены эти элементы, даже наличие достаточных объемов электроэнергии в отдельных частях энергосистемы не гарантирует стабильного снабжения конкретного района. То есть генерация и возможность доставить выработанный ток потребителю – это разные, но одинаково важные составляющие работы энергетики.

Именно поэтому восстановление электроснабжения требует комплексной работы. Необходимо не только возвращать в работу поврежденные генерирующие мощности, но и ремонтировать оборудование, которое обеспечивает передачу и распределение электроэнергии.

Почему быстро стабилизировать ситуацию в Киеве не удается

По оценке Рябцева, ожидать быстрого решения проблемы с электроснабжением в столице не стоит. Причина заключается в том, что ситуация зависит сразу от нескольких факторов – доступной генерации, состояния энергетического оборудования и возможностей сетей передавать электроэнергию потребителям.

Восстановление работы крупных энергетических объектов после ракетных ударов требует времени и значительных ресурсов. При этом ремонт сетей также нельзя свести к одному этапу – необходимо проверять поврежденное оборудование, восстанавливать его работоспособность и обеспечивать безопасную работу всей системы.

Кроме того, возвращение отдельной электростанции к работе само по себе не будет означать автоматического исчезновения проблем со светом во всех районах города. Если инфраструктура передачи и распределения остается поврежденной, возможности поставки электроэнергии все равно будут ограниченными.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине вынуждены ограничивать мощность атомных электростанций, поскольку из-за российских ударов поврежденные подстанции "Укренерго" и ДТЭК не могут передать потребителям всю произведенную электроэнергию. Украинцев предупредили, что государственные энергообъекты до сих пор не полностью защищены, а Россия может усиливать атаки на Киевский регион.