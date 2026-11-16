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Ситуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в Украине

Ксения Капустинская

Отключения света в Украине. Иллюстрация.

Источник: Getty Images

В понедельник, 16 ноября, в Украине продолжились отключения света. Те или иные ограничения электроснабжения действуют в большей части регионов. Однако ситуация быстро меняется. Так, в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и в некоторых районах Днепровщины уже применяются аварийные (экстренные) отключения. Графики там не действуют. Кроме того, в ряде регионов фиксируются внезапные локальные отключения электроэнергии из-за последствий обстрелов.

Об общей ситуации в энергетике сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит

Главное, что нужно знать

  • В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.
  • Ограничения для населения составляют от 1 до 3 очередей, то есть суммарное количество часов без света в сутки может варьироваться от 4 до 16.

Что такое очереди отключений...

Источник: Укрэнерго

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  • Из-за непрерывных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

Отключения света 16 ноября: графики по Украине

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания отключений по группам в столице нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

  • чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
  • официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
  • приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
  • горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:

График отключения света, Кие...

Источник: pro.kyiv.ua

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Полтавская область

Введены аварийные отключения света. Графики пока не действуют.

Сумская область

В области введены экстренные отключения. Как сообщили в "Сумыоблэнерго", продолжаются работы по восстановлению электроснабжения потребителей, которые до сих пор остаются без света из-за масштабной аварийной ситуации.

"Некоторых обесточенных потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. В то же время полноценное восстановление электроснабжения требует времени. Это сложный технологический процесс, который невозможно выполнить мгновенно. Информация о том, что жители отдельных районов могут оставаться без света в течение нескольких недель, не соответствует действительности", – отметили энергетики.

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Графики не действуют.

Днепропетровская область

В Днепре и Днепровском районе, Самаре и Самарском районе, Каменском и Каменском районе, Павлограде и Павлоградском районе, а также в Соленом и Царичанке действуют экстренные отключения. В остальных районах действуют графики стабилизационных отключений:

График отключения света, Дне...

Источник: Yasno

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Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

  • с 00:00 до 06:00 – 1 очередь;
  • с 06:00 до 14:00 – 2 очереди;
  • с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

В облэнерго также предупредили: потребители должны быть готовы к внезапным отключениям электроэнергии и возможным скачкам напряжения. "Помимо действующих графиков почасовых отключений могут произойти дополнительные обесточивания в результате срабатывания автоматических систем защиты", – отметили энергетики.

График отключения света, Жит...

Источник: Житомироблэнерго

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Черкасская область

Ночью в результате очередной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, поэтому фиксируются локальные аварийные отключения. Для остальных потребителей действуют почасовые графики:

  • 1.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов);
  • 1.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (в общей сложности 8 часов);
  • 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в общей сложности 8 часов);
  • 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
  • 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 8 часов);
  • 5.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);
  • 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов).

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

График отключения света, Ник...

Источник: Николаевоблэнерго

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Запорожская область

Свет отключается по графикам. С учетом 30 минут на переключение электроэнергия будет отсутствовать в такие часы:

  • 1.1 – 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 12 часов);
  • 1.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа);
  • 2.1 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);
  • 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов);
  • 3.1 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);
  • 3.2 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 13 часов);
  • 4.1 – 02:30-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа);
  • 4.2 – 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 15 часов);
  • 5.1 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 13,5 часа);
  • 5.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов);
  • 6.1 – 02:30-07:30, 11:30-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 13,5 часа);
  • 6.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (суммарно 13 часов).

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменение:

  • с 07:15 началось отключение для очередей 5.1 и 5.2;
  • с 10:10 введено отключение для очередей 2.1 и 2.2.

График отключения света, Чер...

Источник: Черниговоблэнерго

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Хмельницкая область

Применяются отключения света по графикам. У местных жителей электричества не будет в общей сложности от 4 до 9 часов в сутки:

  • 1.1 – 10:00-14:00, 20:00-24:00 (суммарно 8 часов);
  • 1.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (суммарно 8 часов);
  • 2.1 – 03:00-06:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);
  • 2.2 – 10:00-14:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов);
  • 3.1 – 01:00-03:00, 14:00-18:00 (суммарно 6 часов);
  • 3.2 – 01:00-03:00, 18:00-22:00 (суммарно 6 часов);
  • 4.1 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов);
  • 4.2 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (всего 5 часов);
  • 5.1 – 06:00-10:00, 16:00-20:00 (всего 8 часов);
  • 5.2 – 06:00-10:00, 18:00-21:00 (всего 7 часов);
  • 6.1 – 06:00-10:00 (всего 4 часа);
  • 6.2 – 03:00-06:00, 18:00-22:00 (всего 7 часов).

Одесская область

Утром 16 ноября РФ снова атаковала энергетические объекты на севере Одесской области, сообщили в ДТЭК. Из-за обстрелов без света остались 52,2 тысячи семей.

Последствия российского удар...

Источник: ДТЭК

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В частности, фиксируются локальные аварийные отключения света в части Подольского района. В остальной области – стабилизационные отключения электроэнергии по такому графику:

  • 1.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (в сумме 7,5 часа);
  • 1.2 – 20:00-22:00 (в сумме 2 часа);
  • 2.1 – 00:00-01:00, 20:00-24:00 (в сумме 5 часов);
  • 2.2 – 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (в сумме 5,5 часа);
  • 3.1 – 14:00-17:00 (в сумме 3 часа);
  • 3.2 – 13:00-17:00 (в сумме 4 часа);
  • 4.1 – 15:30-17:00 (в сумме 1,5 часа);
  • 4.2 – 15:30-20:00 (в сумме 4,5 часа);
  • 5.1 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов);
  • 5.2 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (в сумме 6 часов);
  • 6.1 – 16:30-22:00 (в сумме 5,5 часа);
  • 6.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:30 (в сумме 5,5 часа).

Винницкая область

Россияне атаковали объект критической промышленности и объекты энергетики. Об этом сообщила глава областной государственной администрации Наталья Заболотная.

В регионе были введены почасовые отключения света. Впрочем, с 10:30 их отменили. В случае изменения ситуации найти график можно будет по конкретному адресу:

  • в разделе "Онлайн график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
  • в личном кабинете на сайте облэнерго.

График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион

Специальный раздел на сайте облэнерго

Винница и область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волынь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Днепр и область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецкая область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир и область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпатье

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запорожье

www.zoe.com.ua/

Киев

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Киевская область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кировоградская область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львов и область

https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете

Николаев и область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одесса и область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава и область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Ивано-Франковск, Прикарпатье

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Ровно и область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы)

Сумы и область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)

Тернополь и область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харьков и Харьковская область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкассы и область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Черновцы и область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Черниговская область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, среди прочего, дорожаликоммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.

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