Ситуация со светом изменилась после обстрелов: в Украине действуют новые графики отключений
Отключение света. Иллюстрация.
Источник: fanjianhua/Freepik
В четверг, 26 ноября, после очередного массированного российского обстрела в большинстве регионов Украины происходят отключения света. Объем ограничений увеличили до 0,5-3,5 очереди. Это означает, что в часы пикового потребления без электричества одновременно может оставаться больше половины потребителей.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
Главное, что нужно знать
- Россия продолжила атаки на энергетику. Целями оккупантов стали объекты передачи электроэнергии.
- Самая сложная ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях. Ремонт там осложнен из-за новых атак со стороны РФ и постоянных тревог.
- В результате обстрелов также обесточена часть потребителей в Житомирской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди. То есть в пиковые часы могут отключать до половины потребителей одновременно.
- В большинстве регионов графики действуют круглосуточно. Однако в ряде областей отключения начались позже.
- Помимо населения, отключения затрагивают промышленность и бизнес.
- Актуальные графики отключений рекомендуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).
- После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электричества. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.
Графики отключения света 26 ноября: ситуация сегодня
Киев
Действуют почасовые графики. Общего расписания по всем группам в Киеве не существует уже почти год. Поэтому проверить графики можно исключительно по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Киевская область
Действуют отключения света по графикам, однако общего расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:
График отключения света 26 н...
Источник: pro.kyiv.ua
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Запорожская область
Действуют почасовые отключения. График был обновлен:
- 1.1 – 00:00-02:00, 17:30-22:30 (всего 7 часов);
- 1.2 – 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 7 часов);
- 2.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа);
- 2.2 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (всего 11 часов);
- 3.1 – 00:00-02:30, 06:30-11:30, 15:30-20:30 (всего 12,5 часа);
- 3.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов);
- 4.1 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (всего 8,5 часа);
- 4.2 – 02:00-03:00, 11:00-16:00, 20:00-24:00 (всего 10 часов);
- 5.1 – 00:00-01:00, 06:30-11:30, 16:00-21:00 (суммарно 11 часов);
- 5.2 – 07:30-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 8,5 часа);
- 6.1 – 00:00-02:00, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 11:30-16:30, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа).
Днепропетровская область
Ситуация остается сложной. В Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения. В остальной области – графики:
График отключения света 26 н...
Источник: alerts.org.ua
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Одесская область
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:
- 1.1 – 11:00-18:00, 21:30-22:30 (всего 8 часов);
- 1.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа);
- 2.1 – 11:00-15:00, 21:30-24:00 (всего 6,5 часа);
- 2.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (всего 9,5 часа);
- 3.1 – 06:30-11:00, 16:00-18:30 (всего 7 часов);
- 3.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);
- 4.1 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);
- 4.2 – 06:30-08:30, 14:30-20:00 (всего 7,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:30, 18:00-22:00 (всего 7,5 часа);
- 5.2 – 08:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа);
- 6.1 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 13:00-14:30, 18:00-22:00 (всего 10,5 часа);
- 6.2 – 00:00-01:30, 08:00-11:30, 18:00-22:00 (всего 9 часов).
Также после последних обстрелов в регионе в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях, предупредили в ДТЭК. К этому приводит одновременное включение мощных электроприборов, поэтому потребителей просят избегать такого поведения.
Полтавская область
Действуетпочасовой график со следующими объемами:
- с 00:00 до 08:00 применяются отключения объемом 2 очереди;
- с 08:00 до 13:00 – 2,5 очереди;
- с 13:00 до 16:00 – 3 очереди;
- с 16:00 до 20:00 – 3,5 очереди;
- с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.
График отключения света 26 н...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Харьковская область
Действуют почасовые отключения. График был обновлен:
- 1.1 – 09:30-13:00, 14:00-20:00 (в сумме 9,5 часа);
- 1.2 – 13:00-20:00 (в сумме 7 часов);
- 2.1 – 02:30-06:00, 12:00-16:30 (в сумме 8 часов);
- 2.2 – 02:30-06:00, 12:00-16:30, 20:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 3.1 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
- 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-16:30 (суммарно 7 часов);
- 4.1 – 06:00-09:30 (суммарно 3,5 часа);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 14,5 часа);
- 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 13 часов);
- 6.1 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа);
- 6.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (суммарно 10,5 часа).
Сумская область
Действуют почасовые отключения. График предусматривает, что света может не быть в общей сложности от 4 до 14 часов в сутки.
График отключения света 26 н...
Источник: Сумыоблэнерго
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Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание обновлено:
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 12 часов);
- 1.2 – 02:00-06:00, 12:00-17:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);
- 2.1 – 02:00-06:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);
- 2.2 – 06:00-09:00, 12:00-15:00, 19:00-22:00 (в сумме 9 часов);
- 3.1 – 09:00-12:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);
- 3.2 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 4.1 – 06:00-09:00, 13:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 4.2 – 13:00-15:00, 17:00-20:00 (в сумме 5 часов);
- 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 5.2 – 09:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 7 часов);
- 6.1 – 09:00-13:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 6.2 – 00:00-02:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00 (суммарно 10 часов).
Львовская область
Действует почасовой график. Отключения на этот раз не запланированы только для одной очереди потребителей:
График отключения света 26 н...
Источник: Львовоблэнерго
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Винницкая область
В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Ровенская область
Действуют отключения по графикам:
График отключения света 26 н...
Источник: alerts.org.ua
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Кировоградская область
Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:
- 1.1 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 13:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (в сумме 9,5 часа);
- 1.2 – 00:00-01:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (в сумме 10,5 часа);
- 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа);
- 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 8,5 часа);
- 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 6 часов);
- 3.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 6 часов);
- 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00 (суммарно 7 часов);
- 4.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9 часов);
- 5.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 5.2 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 6.1 – 06:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);
- 6.2 – 06:30-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 7,5 часа).
Закарпатье
Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:
График отключения света 26 н...
Источник: Закарпаттяобленерго
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Тернопольская область
Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго, указав конкретные персональные данные.
Прикарпатье
Действуют почасовые графики. Расписание такое:
График отключения света 26 н...
Источник: Прикарпатьеоблэнерго
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Черкасская область
Введены почасовые отключения. Обновленный график такой:
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 10 часов);
- 1.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (всего 8 часов);
- 2.1 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 18:00-20:00 (всего 10 часов);
- 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (всего 7 часов);
- 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);
- 3.2 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);
- 4.1 – 02:00-04:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);
- 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 21:00-23:00 (суммарно 10 часов);
- 5.1 – 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 (суммарно 8 часов);
- 6.1 – 11:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 8 часов);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (суммарно 9 часов).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:
- с 00:00 до 03:00 дополнительно отключали очереди 1.1, 6.1 и 6.2;
- с 03:00 до 06:00 – дополнительно 2.2, 3.1 и 3.2.
График отключения света 26 н...
Источник: Черниговоблэнерго
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Житомирская область
Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине введены сетевые ограничения.
График отключения света 26 н...
Источник: Житомироблэнерго
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Николаевская область
В регионе с 05:30 применяются почасовые графики. Предварительное расписание такое:
- .1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов);
- 1.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (суммарно 5 часов);
- 2.1 – 05:30-08:30, 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10 часов);
- 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-20:30 (суммарно 8,5 часа);
- 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 3.2 – 08:30-15:30, 19:00-20:30 (суммарно 8,5 часа);
- 4.1 – 12:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 6,5 часа);
- 4.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 05:30-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 10 часов);
- 5.2 – 07:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 9,5 часа);
- 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00, 22:30-00:00 (всего 8,5 часа);
- 6.2 – 05:30-08:30, 15:30-20:30 (всего 8 часов).
График отключений и очередь в 2026 году: где узнать
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, у украинцев нет света по полдня, а платежки за него не становятся меньше. Энергетики объяснили, почему так происходит.
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