Ситуация со светом ухудшилась: какие графики установили для украинцев 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий российских атак на энергосистему. Ограничения охватят все 6 очередей, а в отдельных областях, в частности в Житомирской и Полтавской, в течение дня будут применять от 1,5 до 2,5 очередей, в то же время в Одесской и Ровенской областях ситуация остается сложной из-за аварийно-восстановительных работ.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

22 ноября в ряде областей будут действовать графики почасовых отключений света в течение суток;

для промышленных потребителей предусмотрены графики ограничения мощности;

в Одесской и Ровенской областях ситуация с электроснабжением остается сложной, продолжаются аварийно-восстановительные работы; в некоторых областях действуют дополнительные сетевые ограничения, аварийные или экстренные отключения;

в Харьковской области графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00;

в Полтавской и Житомирской областях объем ограничений будет меняться в течение дня: от 1,5 до 2,5 очереди;

в Черкасской области для части Уманского района предусмотрены отдельные временные графики;

потребителям рекомендуют проверять информацию на официальных ресурсах операторов системы распределения, поскольку графики могут оперативно корректироваться.

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания по группам в Киеве не существует уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Также был запущен новый чат-бот в сотрудничестве с Национальной платформой ОСМД. Он должен помочь энергетикам быстрее реагировать на аварии.

В частности, на части правого берега Киева уже вторые сутки нет водоснабжения. В "Киевводоканале" сообщили, что последним обстрелом серьезно поврежден один из объектов, и восстановление потребует времени. Киевляне жалуются, что воды нет так долго, а по дворам даже не развозят цистерны с водой.

Харьковская область

В Харьковской области по указанию НЭК "Укренерго" в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме, вызванной вражескими обстрелами, в воскресенье, 22 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Обесточивания запланированы с 06:00 до 24:00, а для промышленности и бизнеса в течение всех суток будут применять графики ограничения мощности. Часы отсутствия электроэнергии по очередям и подочередям:

1.1 – 06:00–07:30, 16:00–18:00;

1.2 – 14:30–18:00;

2.1 – 06:00–07:30, 14:30–18:00;

2.2 – 06:00–07:30, 14:30–18:00;

3.1 – 07:30–11:00, 16:00–21:30;

3.2 – 18:00–21:30;

4.1 – 07:30–11:00, 18:00–21:30;

4.2 – 07:30–11:00, 18:00–21:30;

5.1 – 11:00–14:30, 18:00–22:00;

5.2 – 22:00–24:00;

6.1 – 11:00–14:30, 22:00–24:00;

6.2 – 11:00–14:30, 22:00–24:00.

В Харьковской области также действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Энергетики подчеркивают, что ситуация может меняться, поэтому потребителям следует следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Полтавская область

В Полтавской области 22 ноября графики почасовых отключений будут применяться в течение дня. Объем ограничений будет меняться в зависимости от времени: в первой половине дня предусмотрено 1,5 очереди, после 16:00 количество очередей увеличится, а вечером снова уменьшится. Расписание применения ГПО:

График отключения света 22 ноября. Источник: "Полтаваоблэнерго"

с 06:00 до 16:00 – 1,5 очереди;

с 16:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

Запорожская область

В Запорожской области по команде НЭК "Укренерго" 22 ноября будут применять графики почасовых отключений для стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме. Обесточивание предусмотрено для всех шести очередей, а графики учитывают 30 минут на переключение. Расписание отключений:

1.1 – 15:30–20:30;

1.2 – 10:00–15:00, 20:00–24:00;

2.1 – 15:30–20:30;

2.2 – 10:00–15:00;

3.1 – 19:00–22:30;

3.2 – 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00;

4.1 – 19:00–22:30;

4.2 – 05:30–10:30, 14:30–19:30;

5.1 – 10:00–15:00;

5.2 – 14:30–19:30;

6.1 – 05:30–10:30, 20:00–24:00;

6.2 – 19:00–24:00.

Кроме того, с 00:00 до 24:00 в Запорожской области в полном объеме будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей – пять очередей. Актуальную информацию об отключениях можно проверить на сайте.

Черкасская область

В Черкасской области из-за последствий российских обстрелов и предыдущих ракетно-дроновых атак 22 ноября с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений. В то же время для части потребителей Уманского района введены отдельные временные графики на период аварийно-восстановительных работ. Общий график отключений для Черкасской области:

1.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00;

1.2 – 17:00–20:00;

2.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

2.2 – 18:00–20:00;

3.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00;

3.2 – 14:00–17:00, 19:00–22:00;

4.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 20:00–22:00;

4.2 – 08:00–10:00, 19:00–22:00;

5.1 – 08:00–10:00, 14:00–17:00;

5.2 – 10:00–12:00, 16:00–19:00, 21:00–24:00;

6.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

6.2 – 10:00–12:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00.

Временные графики в Уманском районе

Отдельное расписание будет действовать для потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского, Монастырищенского и Христиновского филиалов.

1.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

2.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

3.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

4.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00;

5.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00;

6.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

В Черкасской области предупреждают, что в течение дня в Уманском районе возможны незначительные отклонения от почасовых графиков. Поэтому жителям общин, где действуют временные расписания, следует учитывать вероятность изменения времени отключения электроэнергии.

Черниговская область

В Черниговской области 22 ноября по указанию НЭК "Укренерго" будут действовать графики почасовых отключений. "Черниговоблэнерго" опубликовало расписание для всех шести очередей потребителей. При этом энергетики предупреждают, что время отключения и включения электроэнергии зависит от ситуации с безопасностью. График отключений:

Какие отключения света ждут украинцев. Источник: "Черниговоблэнерго"

Потребителям советуют начинать готовиться к отключению за 10-15 минут до прогнозируемого времени. Если электричество не возвращается сразу после завершения периода обесточивания, нужно немного подождать, поскольку переключение может происходить с задержкой. Проверить свою очередь и личный график по номеру лицевого счета можно:

на официальном сайте "Черниговоблэнерго";

в Viber-боте;

в Telegram-боте.

Энергетики также призывают потребителей максимально экономно использовать электроэнергию, особенно тех, кто подключен к линиям с критически важной инфраструктурой.

Одесская область

По информации "Укренерго", ситуация с электроснабжением Одессы и прилегающих районов остается крайне сложной. Враг нанес серьезные повреждения магистральным электросетям. Из-за значительных разрушений сейчас физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии.

Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окружающих населенных пунктов. Вчера в течение всего дня энергетики работали над восстановлением поврежденных сетей. Ситуацию существенно усложняют постоянные угрозы новых атак и воздушные тревоги, из-за которых ремонтные бригады не всегда могут работать без перерыва.

Утром удалось начать частичное восстановление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Обеспечение их стабильной работы остается первоочередной задачей всех энергетиков. Параллельно прорабатываются резервные схемы питания и другие технические решения для постепенного возвращения света остальным потребителям.

Масштабы повреждений значительны, поэтому полное восстановление электроснабжения потребует времени. Ремонтные работы продолжаются, все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию жителям Одессы и прилегающих районов.

Житомирская область

В Житомирской области 22 ноября по команде НЭК "Укрэнерго" будут применять графики почасовых отключений. Ограничения связаны с последствиями вражеских атак на энергетическую инфраструктуру области. Кроме ГПО, в регионе также действуют сетевые ограничения. Расписание применения графиков:

Отключения света в Украине 22 ноября. Источник: "Житомироблэнерго"

с 00:00 до 06:00 – без ограничений;

с 06:00 до 16:00 – 1,5 очереди;

с 16:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Где узнать свой график и очередь отключения света

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, основными причинами скачков напряжения в украинских квартирах являются одновременное включение мощной техники после восстановления электроснабжения и повреждение электросетей из-за российских обстрелов. Энергетики советуют включать приборы постепенно, а если напряжение не стабилизируется в течение 1,5 часа или резко колеблется – обращаться в ОСМД или к управляющему домом для проверки сетей.