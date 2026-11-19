Ситуация в энергетике заметно изменилась: какие отключения света действуют 19 ноября в Украине

В четвер, 19 ноября, в большинстве регионов Украины снова введены почасовые отключения света. Объем ограничений составляет от 0,5 до 3 очередей, то есть одновременно могут отключать до половины потребителей. Это меньше, чем днем ранее, когда отключения начинались с 1 очереди. В то же время в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, а также в части районов Днепропетровщины применяются аварийные отключения.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

В результате обстрелов по состоянию на утро были обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской и Сумской областях.

В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Время применения графиков в некоторых областях может отличаться от общего.

Ограничения для населения запланированы в объеме от 0,5 до 3 очередей, то естьсуммарно в сутки света может не быть по 2-12 часов. Впрочем, в некоторых регионах фактические отключения достигли 4 очередей .

. Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, поэтому потребителям стоит постоянно проверять информацию от своих облэнерго.

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Впрочем, общего расписания по группам в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Также был запущен новый чат-бот в сотрудничестве с Национальной платформой ОСМД. Он должен помочь энергетикам быстрее реагировать на аварии.

"Если в многоквартирном доме пропал свет из-за аварии, его представитель может подать одну заявку от всех жильцов. Национальная платформа ОСМД проверит информацию, при необходимости уточнит детали и передаст заявку в ДТЭК. Подтвержденные заявки получат наивысший приоритет. Такой путь позволит быстрее выяснить, где произошла авария – в сетях ДТЭК или внутри дома, и сразу привлечь специалистов, которые могут ее устранить", – объяснили энергетики.

Киевская область

В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:

Отключения света в Киевской... Источник: pro.kyiv.ua Развернуть

В то же время в Яготинской общине из-за повторных российских обстрелов было повреждено оборудование, на его восстановление потребуется время. Поэтому там действует временный график – 3 часа со светом и 9 часов без света.

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:

1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 5,5 часа);

– 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 5,5 часа); 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов); 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в общей сложности 7 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 (в общей сложности 7 часов); 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (в общей сложности 9 часов); 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в общей сложности 7,5 часа);

3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в общей сложности 7,5 часа);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (в общей сложности 7,5 часа); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в общей сложности 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в общей сложности 7 часов); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (в сумме 7 часов); 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (в сумме 13 часов);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (в сумме 13 часов); 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (в сумме 10,5 часа);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (в сумме 10,5 часа); 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (в сумме 9,5 часа);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (в сумме 9,5 часа); 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (в сумме 9,5 часа).

Сумская область

Действуют аварийные отключения. После стабилизации ситуации вернут почасовой график, по которому света может не быть в общей сложности до 16 часов в сутки.

Отключения света в Сумской о... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Полтавская область

В регионе действуют аварийные отключения. Также был опубликован почасовой график со следующими объемами:

с 00:00 до 02:00 применяются отключения в объеме 3 очередей;

с 02:00 до 07:00 – 2 очереди;

с 07:00 до 16:00 – 4 очереди;

с 16:00 до 22:00 – 3 очереди.

с 22:00 до 23:59 – 2 очереди.

Отключения света в Полтавско... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Запорожская область

Введены почасовые отключения. График изменился:

1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 14,5 часа); 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 11,5 часа); 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 11,5 часа); 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-09:00, 18:00-23:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (суммарно 10 часов);

– 04:00-09:00, 13:30-18:30 (суммарно 10 часов); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 10 часов);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 10 часов); 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (всего 11 часов);

5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 14,5 часа);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 14,5 часа); 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (всего 11,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (всего 11,5 часа); 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа); 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 12 часов).

Днепропетровская область

В г. Днепр, Каменском, Самаре, Павлограде, Днепровском, Самаровском, Павлоградском, Солонянском, Царичанском р-нах действуют экстренные отключения. В остальной области – мягкие графики стабилизационных отключений:

Отключения света на Днепровщ... Источник: Yasno Развернуть

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий график такой:

1.1 – 06:00-08:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);

– 06:00-08:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа); 1.2 – 06:00-08:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 5 часов);

– 06:00-08:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 5 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

2.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 5 часов);

– 11:00-13:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (суммарно 5 часов); 3.1 – 13:00-15:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа);

– 13:00-15:00, 18:00-20:00 (суммарно 4 часа); 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00 (суммарно 4 часа);

– 13:00-15:00, 20:00-22:00 (суммарно 4 часа); 4.1 – 12:00-14:00, 19:00-21:00 (суммарно 4 часа);

– 12:00-14:00, 19:00-21:00 (суммарно 4 часа); 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (суммарно 6 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (суммарно 6 часов); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 21:00-23:00 (в сумме 7 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-16:00, 21:00-23:00 (в сумме 7 часов); 5.2 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (в сумме 5 часов);

– 10:00-13:00, 16:00-18:00 (в сумме 5 часов); 6.1 – 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

– 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов); 6.2 – 10:00-12:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 6 часов).

В то же время в ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ПО "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (в сумме 12 часов);

2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).

Также в течение дня в Уманском районе возможны незначительные отклонения от графиков почасовых отключений электроэнергии.

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. Расписание такое:

Отключение света в Черниговс... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Одесская область

По приказу "Укренерго" действуют почасовые отключения электроэнергии. Сводный график публикуют только неофициально:

1.1 – 11:00-14:30 (суммарно 3,5 часа);

– 11:00-14:30 (суммарно 3,5 часа); 1.2 – 14:00-16:30 (суммарно 2,5 часа);

2.1 – 14:00-16:30, 22:00-24:00 (суммарно 4,5 часа);

– 14:00-16:30, 22:00-24:00 (суммарно 4,5 часа); 2.2 – 14:00-16:30 (суммарно 2,5 часа);

– 14:00-16:30 (суммарно 2,5 часа); 3.1 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);

– 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа); 3.2 – без отключений;

– без отключений; 4.1 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);

– 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа); 4.2 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);

– 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа); 5.1 – 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа);

– 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа); 5.2 – 08:00-11:30 (суммарно 3,5 часа);

– 08:00-11:30 (суммарно 3,5 часа); 6.1 – 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа);

– 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа); 6.2 – 18:00-22:30 (суммарно 4,5 часа).

Житомирская область

Действуют обновленные почасовые графики. Объем отключений электроэнергии был увеличен:

с 06:00 до 09:00 – 2,5 очереди;

с 09:00 до 10:00 – 3 очереди;

с 10:00 до 11:00 – 2,5 очереди;

с 11:00 до 14:00 – 1,5 очереди;

с 14:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Отключение света в Житомирск... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Хмельницкая область

Применяются отключения света по графикам. Ориентировочное время обесточивания:

1.1 – 13:00-17:00 (всего 4 часа);

– 13:00-17:00 (всего 4 часа); 1.2 – 14:00-17:00 (всего 3 часа);

– 14:00-17:00 (всего 3 часа); 2.1 – 14:00-17:00 (всего 3 часа);

– 14:00-17:00 (всего 3 часа); 2.2 – 22:00-24:00 (всего 2 часа);

– 22:00-24:00 (всего 2 часа); 3.1 – 17:00-19:00 (всего 2 часа);

– 17:00-19:00 (всего 2 часа); 3.2 – 17:00-19:00 (всего 2 часа);

– 17:00-19:00 (всего 2 часа); 4.1 – 17:00-19:00 (всего 2 часа);

– 17:00-19:00 (всего 2 часа); 4.2 – 06:00-09:00 (всего 3 часа);

– 06:00-09:00 (всего 3 часа); 5.1 – 19:00-22:00 (суммарно 3 часа);

– 19:00-22:00 (суммарно 3 часа); 5.2 – 19:00-22:00 (суммарно 3 часа);

– 19:00-22:00 (суммарно 3 часа); 6.1 – 19:00-22:00 (суммарно 3 часа);

– 19:00-22:00 (суммарно 3 часа); 6.2 – 09:00-13:00 (суммарно 4 часа).

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

1.1 – 08:30-12:00 (суммарно 3,5 часа);

– 08:30-12:00 (суммарно 3,5 часа); 1.2 – 05:30-08:30 (суммарно 3 часа);

– 05:30-08:30 (суммарно 3 часа); 2.1 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа);

– 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа); 2.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (суммарно 5 часов);

– 15:30-19:00, 22:30-00:00 (суммарно 5 часов); 3.1 – 13:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 5,5 часа);

– 13:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 5,5 часа); 3.2 – 19:00-22:30 (суммарно 3,5 часа);

– 19:00-22:30 (суммарно 3,5 часа); 5.1 – 13:30-15:30 (суммарно 2 часа);

– 13:30-15:30 (суммарно 2 часа); 5.2 – 12:00-15:30 (суммарно 3,5 часа);

– 12:00-15:30 (суммарно 3,5 часа); 6.1 – 19:00-22:30 (суммарно 3,5 часа);

– 19:00-22:30 (суммарно 3,5 часа); 6.2 – 15:30-19:00 (суммарно 3,5 часа).

Где узнать свой график и очередь отключения света

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключения света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы зимой могут остаться без воды. Из-за ударов по энергетике будут останавливаться насосные станции, а в отдельных городах водыможет не быть часами, днями или даже неделями.