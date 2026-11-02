Ситуация ухудшилась: в Киеве и 5 областях отключают свет в аварийном режиме
График отключения света 2 но...
Источник: Getty Images
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В понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Графики не действуют, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, а также частично Черниговской областях. Кроме того, полностью обесточен Изюм в Харьковской области, а в Одессе фиксируются аварии из-за атаки РФ на важный энергообъект.
Об общем режиме отключений для населения сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно опубликованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявили энергетики.
Отключения света 2 ноября: главное, что следует знать
- Почасовые отключения сохраняются в Харьковской и Полтавской областях, а также частично в Черниговской области. Там графики для населения действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Впрочем, в некоторых областях отключения достигли 3 очередей – 37,5% потребителей.
- В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – могут отключать даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем в 6 утра.
- Энергетики не исключают применения аварийных графиков и в других регионах.
- Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области. К утру часть потребителей удалось переподключить.
- Также из-за аварии на кабельной линии обесточены 7,5 тыс. абонентов в Чернигове.
- Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.
- Отключения происходят не из-за нехватки генерации – повреждение подстанций привело к тому, что энергосистема не может передать потребителям всю произведенную электроэнергию.
Графики отключения света: какая ситуация в регионах
Киев
Утром по команде "Укренерго" введены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК. Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Также в столице из-за исчезновения напряжения остановились скоростные трамваи и часть электротранспорта. В частности:
- на Борщаговской линии трамваи не курсируют от остановки "Ивана Дзюбы";
- движение приостановлено на ряде улиц и проспектов, в частности на Берестейском, Отрадном, Вадима Гетьмана и возле метро "Шулявская";
- "зеленая" ветка метро не работала из-за отсутствия напряжения, однако позже поезда начали курсировать на правом берегу. Между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" движения нет.
Киевская область
Аварийные отключения затронули и Киевскую область. Графики сейчас не действуют во всех районах области.
Также в Белой Церкви произошла приостановка водоснабжения. Это случилось в результате попадания дрона в инфраструктурный объект. По состоянию на 10:25 воду уже вернули.
Черниговская область
По указанию "Укренерго", в Нежинском и Прилукском районах введен график аварийных отключений (ГАВ). В других районах продолжают действовать почасовые графики:
Отключение света в Черниговс...
Источник: Черниговоблэнерго
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В самом Чернигове без света остались 7,5 тыс. потребителей. Причиной стала авария на кабельной линии. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.
Сумская область
В 08:47 по команде "Укренерго" в регионе повторно ввели аварийные отключения. Расписание обесточиваний сейчас не действует.
Полтавская область
С 8:48 были введены графики аварийных отключений, однако после 10:00 их отменили. Вместо этого действует почасовое расписание:
- с 06:00 по 09:00 применяется ГПВ в объеме 1,5 очереди;
- с 09:00 по 09:30 – 2 очереди;
- с 09:30 по 12:00 – 2,5 очереди;
- с 12:00 по 21:00 – 3 очереди;
- с 21:00 по 23:59 – 2 очереди.
Отключение света на Полтавщине 2 ноября.
Источник: Полтаваобленерго
Черкасская область
С 08:52 в Черкасской области применяются графики аварийных отключений. В то же время продолжают действовать и графики почасовых отключений:.
- 1.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 1.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 2.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 7 часов);
- 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 4.1 – 09:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 5 часов);
- 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 5.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (всего 6 часов);
- 6.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов);
- 6.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (всего 6 часов).
Житомирская область
С 7:32 применены аварийные отключения. Почасовые графики не действуют.
Харьковская область
Действуют почасовые графики, "Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также обновлены ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 2 ноября:
- .1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
- 1.2 – 11:30-15:00;
- 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00;
- 2.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
- 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
- 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-18:30;
- 4.2 – 15:00-18:30;
- 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
- 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
- 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-21:00;
- 6.2 – 09:00-11:30, 18:30-22:00.
Кроме того, полностью обесточен Изюм. В городе отсутствует электроснабжение из-за повреждения высоковольтных линий.
График отключения света по улице: где узнать
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве даже без аварийных отключений вместо привычных очередей действуют индивидуальные графики. Из-за этого жители столицы не имеют общих таблиц, а могут найти свой дом и улицу только по отдельности. Свет в соседних домах могут отключать в разное время.
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