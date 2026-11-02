Ситуация ухудшилась: в Киеве и 5 областях отключают свет в аварийном режиме

В понедельник, 2 ноября, в части регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Графики не действуют, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, а также частично Черниговской областях. Кроме того, полностью обесточен Изюм в Харьковской области, а в Одессе фиксируются аварии из-за атаки РФ на важный энергообъект.

Об общем режиме отключений для населения сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно опубликованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – заявили энергетики.

Отключения света 2 ноября: главное, что следует знать

Почасовые отключения сохраняются в Харьковской и Полтавской областях, а также частично в Черниговской области. Там графики для населения действуют с 6:00 до 23:59 , одновременно отключают от 18,75% до 31,25% потребителей (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Впрочем, в некоторых областях отключения достигли 3 очередей – 37,5% потребителей.

, одновременно отключают от (от 1,5 до 2,5 группы по 12,5% каждая). Впрочем, в некоторых областях отключения достигли – В некоторых регионах время применения ограничений отличается от общего – могут отключать даже ночью или, наоборот, начинать позже, чем в 6 утра.

Энергетики не исключают применения аварийных графиков и в других регионах.

и в других регионах. Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Ночью 2 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области. К утру часть потребителей удалось переподключить.

К утру часть потребителей удалось переподключить. Также из-за аварии на кабельной линии обесточены 7,5 тыс. абонентов в Чернигове .

. Тех, у кого есть электричество, просят потреблять его экономно. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.

Отключения происходят не из-за нехватки генерации – повреждение подстанций привело к тому, что энергосистема не может передать потребителям всю произведенную электроэнергию.

Графики отключения света: какая ситуация в регионах

Киев

Утром по команде "Укренерго" введены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК. Там напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Также в столице из-за исчезновения напряжения остановились скоростные трамваи и часть электротранспорта. В частности:

на Борщаговской линии трамваи не курсируют от остановки "Ивана Дзюбы";

движение приостановлено на ряде улиц и проспектов, в частности на Берестейском, Отрадном, Вадима Гетьмана и возле метро "Шулявская";

"зеленая" ветка метро не работала из-за отсутствия напряжения, однако позже поезда начали курсировать на правом берегу. Между станциями "Осокорки" и "Красный хутор" движения нет.

Киевская область

Аварийные отключения затронули и Киевскую область. Графики сейчас не действуют во всех районах области.

Также в Белой Церкви произошла приостановка водоснабжения. Это случилось в результате попадания дрона в инфраструктурный объект. По состоянию на 10:25 воду уже вернули.

Черниговская область

По указанию "Укренерго", в Нежинском и Прилукском районах введен график аварийных отключений (ГАВ). В других районах продолжают действовать почасовые графики:

Отключение света в Черниговс... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

В самом Чернигове без света остались 7,5 тыс. потребителей. Причиной стала авария на кабельной линии. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.

Сумская область

В 08:47 по команде "Укренерго" в регионе повторно ввели аварийные отключения. Расписание обесточиваний сейчас не действует.

Полтавская область

С 8:48 были введены графики аварийных отключений, однако после 10:00 их отменили. Вместо этого действует почасовое расписание:

с 06:00 по 09:00 применяется ГПВ в объеме 1,5 очереди;

с 09:00 по 09:30 – 2 очереди;

с 09:30 по 12:00 – 2,5 очереди;

с 12:00 по 21:00 – 3 очереди;

с 21:00 по 23:59 – 2 очереди.

Отключение света на Полтавщине 2 ноября. Источник: Полтаваобленерго

Черкасская область

С 08:52 в Черкасской области применяются графики аварийных отключений. В то же время продолжают действовать и графики почасовых отключений:.

1.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов); 1.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов); 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 7 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (в сумме 7 часов); 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);

4.1 – 09:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 5 часов);

– 09:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 5 часов); 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа); 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов); 5.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (всего 6 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (всего 6 часов); 6.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (всего 5 часов); 6.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (всего 6 часов).

Житомирская область

С 7:32 применены аварийные отключения. Почасовые графики не действуют.

Харьковская область

Действуют почасовые графики, "Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также обновлены ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 2 ноября:

.1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;

– 11:30-15:00, 22:00-24:00; 1.2 – 11:30-15:00;

– 11:30-15:00; 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00;

– 11:30-15:00, 18:30-24:00; 2.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;

– 11:30-15:00, 22:00-24:00; 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;

– 06:00-08:00, 15:00-18:30; 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;

– 06:00-08:00, 15:00-18:30; 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-18:30;

– 06:00-08:00, 11:30-18:30; 4.2 – 15:00-18:30;

– 15:00-18:30; 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;

5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;

– 08:00-11:30, 18:30-22:00; 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-21:00;

– 08:00-11:30, 15:00-21:00; 6.2 – 09:00-11:30, 18:30-22:00.

Кроме того, полностью обесточен Изюм. В городе отсутствует электроснабжение из-за повреждения высоковольтных линий.

График отключения света по улице: где узнать

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве даже без аварийных отключений вместо привычных очередей действуют индивидуальные графики. Из-за этого жители столицы не имеют общих таблиц, а могут найти свой дом и улицу только по отдельности. Свет в соседних домах могут отключать в разное время.