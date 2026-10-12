Ситуация может измениться в любой момент: какой график отключений электроэнергии действует в Украине
Отключения света. Иллюстраци...
Источник: создано с помощью ИИ
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12 октября в некоторых регионах Украины вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Плановые отключения света по графикам применяются в Киеве, Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. Впрочем, энергетики предупреждают, что ситуация может измениться в любой момент, потому существует риск аварийных отключений, которые применялись и в предыдущие дни.
Об общем режиме ограничений сообщили в "Укрэнерго", а подробности публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Главное, что нужно знать
- Планируется, что 12 октября будут действовать почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 1,5 очередей.
- В случае ухудшения ситуации в энергосистеме не исключено применение аварийных отключений.
- Также продолжаютсяотключения по графикам для промышленного бизнеса.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
- В Минэнерго объясняют возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей уменьшают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.
- По данным наблюдателей, утром 12 октября РФ пыталась ударит по энергетике на западе Украины, в частности в Луцке.
Отключение света 12 октября: какие графики действуют
Киев
Общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:
Кроме того, утром 12 октября, как сообщила КГГА, в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Система теперь работает в штатном режиме, а давление в водопроводных сетях должно соответствовать нормативным показателям.
Киевская область
Отключения начались с шести утра, но у некоторых групп свет будет весь день. Общее расписание следующее:
График отключений света в Ки...
Источник: ДТЭК
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График отключения электричес...
Источник: ДТЭК
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Черкасская область
С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):
- 1.1 – 16:00–18:00 (всего 2 часа);
- 1.2 – 08:00–10:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 2.1 – 08:00–10:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 10:00–12:00, 16:00–18:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 3.2 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);
- 4.1 – 10:00–12:00 (всего 2 часа);
- 4.2 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (итого 4 часа);
- 5.1 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (итого 4 часа);
- 5.2 – 12:00–14:00, 18:00–20:00 (итого 4 часа);
- 6.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);
- 6.2 – 14:00–16:00, 22:00–24:00 (всего 4 часа).
Сумская область
Действуют отключения света по обновленному почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.
График отключения электричес...
Источник: Сумыоблэнерго
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Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 12 октября составляет:
- с 8:00 до 15:00 – 0,5 очереди;
- с 15:00 до 22:00 – 1,5 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 0,5 очереди.
График отключения света в По...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Житомирская область
В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам было обновлено:
График отключений электроэне...
Источник: Житомиробленерго
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Харьковская область
Облэнерго опубликовало список очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 12 октября:
- 1.1 – отключения нет;
- 1.2 – отключения нет;
- 2.1 – 22:00–24:00 (всего 2 часа);
- 2.2 – 11:00–15:00 (всего 4 часа);
- 3.1 – 15:00–18:30 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 15:00–18:30 (итого 3,5 часа);
- 4.1 – не выключается;
- 4.2 – 15:00–18:30 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00–11:00, 18:30–22:00 (всего 6,5 часа);
- 5.2 – 18:30–22:00 (всего 3,5 часа);
- 6.1 – не отключается;
- 6.2 – 18:30–22:00 (всего 3,5 часа).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. В расписание были внесены следующие изменения:
- около 10:00 дополнительно отключается очередь 1/2 – до 11:30;
- с 11:30 до 15:00 дополнительно отключается очередь 2/2.
График отключений электроэне...
Источник: Черниговоблэнерго
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Какие бывают отключения света
- Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждения сетей, в частности из-за обстрелов. Для этого могут использоваться графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОМ).
- Стабилизационные, или почасовые, отключения вводятся во время пиковых нагрузок, когда необходимо сбалансировать работу энергосистемы. Потребителей распределяют по очередям в соответствии с графиками почасовых отключений (ГПО).
- Плановые отключения проводятся отдельно – для ремонта сетей и оборудования. Оператор системы распределения должен заранее предупреждать о них потребителей.
Следует понимать, что время, указанное в графике, является ориентировочным. После отключения электроэнергия поступает потребителям постепенно. Если в этот момент нагрузка на сеть превышает допустимый уровень, период отключения может быть продлен.
Кроме того, к почасовым ограничениям могут добавиться аварийные отключения. Тогда света может не быть еще дольше.
Где узнать график отключения света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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