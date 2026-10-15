Электроэнергия за полцены: тариф на электроэнергию для части украинцев снизили вдвое

В Украине с 1 октября по 30 апреля для части потребителей действует сниженный тариф на электроэнергию – 2,64 грн за кВт·ч вместо стандартных 4,32 грн, если месячное потребление не превышает 2000 кВт·ч, что позволяет экономить до 3360 грн ежемесячно. Воспользоваться специальной ценой могут жильцы домов с должным образом оформленным электроотоплением, а также определенных негазифицированных многоквартирных домов без действующего централизованного теплоснабжения.

Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго". Как пояснили специалисты, в течение отопительного сезона для определенных категорий потребителей действует специальный тариф на электроэнергию, который позволяет существенно сократить расходы на отопление жилья.

Кто в Украине может платить за электроэнергию 2,64 грн вместо 4,32 грн

Право на сниженную цену имеют индивидуальные и коллективные бытовые потребители, жилье которых соответствует установленным условиям. Прежде всего это владельцы и жильцы жилых домов, квартир и жилых домов гостиничного типа, оборудованных электроотапливающими установками в соответствии с действующими требованиями.

Важно, чтобы электроотопление было надлежащим образом оформлено и учтено в документации на объект. Кроме того, специальный тариф предусмотрен для жильцов негазифицированных многоквартирных домов, в которых отсутствует или не функционирует централизованное теплоснабжение.

Таким образом, право на более дешевую электроэнергию зависит не только от того, чем именно человек отапливает жилье, но и от технического состояния дома и документального подтверждения соответствующих условий. Например, если владелец квартиры просто приобрел электрический конвектор, масляный радиатор или тепловентилятор, это само по себе не означает автоматического права на льготный тариф.

Необходимо, чтобы электроотопительная система соответствовала установленным требованиям, а информация о ней была должным образом оформлена. В то же время специальный тариф не ограничивается исключительно частными домами. При соблюдении необходимых условий его могут применять и к квартирам в многоэтажных домах.

Сколько стоит электроэнергия с 1 октября: новые суммы в счетах

В течение отопительного сезона для домохозяйств, имеющих право на специальные условия оплаты, предусмотрены две цены в зависимости от объема потребления электроэнергии. Если за месяц использовано не более 2000 кВт·ч, применяется сниженная цена – 2,64 грн за кВт·ч.

Если месячное потребление превышает 2000 кВт·ч, применяется общая фиксированная цена – 4,32 грн за кВт·ч. Льготный тариф не означает, что первые 2000 кВт·ч всегда оплачиваются по цене 2,64 грн, а только превышение этого объема – по цене 4,32 грн. Согласно правилам, установленным постановлением, если месячное потребление превышает 2000 кВт·ч, стандартная цена применяется ко всему объему потребленной электроэнергии.

Поэтому для домохозяйств с электроотоплением важно контролировать общее месячное потребление, особенно в периоды сильных морозов. В то же время сниженная цена 2,64 грн за кВт·ч ниже стандартного тарифа на 1,68 грн за каждый киловатт-час, что примерно на 39% дешевле, хотя в быту такой тариф нередко называют оплатой "за полцены".

Сколько можно сэкономить на электроэнергии

Разница между стандартной и льготной ценой становится особенно ощутимой для домохозяйств, которые используют электроэнергию не только для бытовых приборов, но и для обогрева помещений. Например, если в течение месяца было потреблено 1000 кВт·ч, по стандартному тарифу пришлось бы заплатить 4320 грн. Зато по льготной цене счет составит 2640 грн.

Таким образом, экономия за один месяц составит 1680 грн. Если потребление составляет 1500 кВт·ч, обычная стоимость электроэнергии будет равна 6480 грн. По специальному тарифу придется заплатить 3960 грн, то есть на 2520 грн меньше.

При максимальном объеме потребления, позволяющем применять льготную цену, – 2000 кВт·ч – разница будет еще больше. По стандартной цене такой объем электроэнергии стоил бы 8640 грн, а по специальному тарифу – 5280 грн.

Таким образом, максимальная экономия в пределах льготного месячного объема составляет 3360 грн. За семь месяцев отопительного сезона совокупная экономия теоретически может составить 23 520 грн, если домохозяйство будет ежемесячно потреблять ровно 2000 кВт·ч и соответствовать всем условиям применения специальной цены.

Почему не все владельцы электрических обогревателей получат скидку

Одним из важнейших моментов является правильное оформление электроотопления. Сам факт использования электроэнергии для обогрева жилья не всегда дает право на специальную цену.

Например, если в квартире работает централизованное отопление, но жильцы дополнительно пользуются электрическим обогревателем, это не означает, что их автоматически переведут на тариф 2,64 грн за кВт·ч. Точно так же установка электрического котла или другого отопительного оборудования без надлежащего документального оформления не гарантирует применения сниженной цены.

Для получения специального тарифа необходимо подтвердить, что электроотопительная установка является предусмотренной системой отопления жилья и соответствует техническим требованиям. Отмечается, что это важно для того, чтобы поставщик электроэнергии имел законные основания применять к конкретному потребителю специальные условия расчетов.

Как оформить льготный тариф на электроэнергию

Украинцам, которые используют электроотопление и хотят воспользоваться специальной ценой, прежде всего следует проверить, имеет ли их жилье соответствующий статус. Если электроотопление уже оформлено надлежащим образом, а информация о нем учтена оператором системы распределения, специальная цена может применяться без повторного прохождения всей процедуры.

Если же оборудование установили недавно или сведения об электроотоплении отсутствуют, необходимо обратиться к оператору системы распределения электроэнергии, обслуживающему соответствующую территорию. Именно оператор системы распределения проверяет техническую информацию об электроустановках потребителя и обеспечивает учет необходимых характеристик объекта.

Для оформления могут потребоваться документы, подтверждающие право собственности или пользования жильем, техническая документация на электроотопительную установку и документы, касающиеся ее установки. Конкретный перечень зависит от типа жилья, имеющейся документации и особенностей подключения.

Если электроотопительная система еще не оформлена, потребителю могут потребоваться дополнительные технические процедуры для подтверждения ее соответствия установленным требованиям. После внесения необходимых сведений оператор системы распределения передает информацию, необходимую для применения соответствующей цены, поставщику электроэнергии.

Какие документы нужны для оформления электроотопления

Как уточнили в "Черкассыоблэнерго", для внесения сведений об электроотопительной установке в паспорт точки распределения потребитель должен подать документы в центр обслуживания клиентов оператора системы распределения. В частности, предприятие называет следующие документы:

копию согласованного с оператором системы распределения проекта электроснабжения жилья на всю отапливаемую площадь;

копию технического паспорта дома, где в графе "вид отопления" указано электроотопление;

копии технических паспортов электроотопительного оборудования;

документ об отключении от централизованного отопления или соответствующее заключение об отсутствии газификации или нефункционировании других систем теплоснабжения – в тех случаях, когда это необходимо.

Также мощность электроотопительной установки не должна превышать разрешенную мощность, указанную в договоре на распределение электроэнергии. Если мощности недостаточно, сначала необходимо оформить ее увеличение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут сократить расходы на электроэнергию, если будут выключать ненужные приборы из розеток, правильно пользоваться бойлерами, кондиционерами и стиральными машинами. Наибольшую экономию могут обеспечить оптимизация работы мощных электроприборов и использование двухзонного счетчика, который позволяет оплачивать электроэнергию ночью по половине обычного тарифа.