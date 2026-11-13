Свет в Украине начал исчезать не по графикам: где 13 ноября действуют аварийные отключения

Ограничения электроснабжения действуют в большей части Украины. В регионах преимущественно действуют графики почасовых отключений (ГПВ), но в некоторых областях – например, в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях – применяются аварийные отключения.

Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго", а облэнерго раскрыли подробности. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Киев

В столице действуют стабилизационные отключения электроэнергии, но от общего графика отключений по группам в ДТЭК отказались почти год назад. Поэтому проверить запланированные отключения можно только по конкретному адресу одним из способов:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальныйсайтДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" – по номеру 1549 можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и дальнейших действиях в случае отключения.

Киевская область

В области действуют стабилизационные (почасовые) отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы предоставляют такое расписание:

Винницкая область

В регионе введены почасовые отключения света. Облэнерго не публикует общее расписание. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте вViber;

в чат-боте вTelegram;

вразделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личномкабинете на сайте облэнерго.

Житомирская область

Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что графики почасовых отключений электроэнергии сейчас не действуют.

Запорожская область

Свет отключают по графикам, но общая продолжительность ограничений между подочередями существенно различается. С учетом 30 минут на переключение электроэнергии не будет в такие часы:

1.1 – 13:00-18:00 (всего 5 часов);

1.2 – 13:00-16:00 (всего 3 часа);

2.1 – 06:30-09:00, 17:30-22:30 (всего 7,5 часа);

2.2 – 06:30-10:30, 19:00-24:00 (суммарно 9 часов);

3.1 – 00:00-01:00, 13:00-16:00 (суммарно 4 часа);

3.2 – 08:30-13:30 (суммарно 5 часов);

4.1 – 00:00-01:00, 14:30-19:30 (суммарно 6 часов);

4.2 – 15:30-20:30 (суммарно 5 часов);

5.1 – 06:30-07:30, 20:00-24:00 (суммарно 5 часов);

5.2 – 10:00-15:00 (суммарно 5 часов);

6.1 – 15:30-20:30 (суммарно 5 часов);

6.2 – 00:00-01:00, 06:30-07:30, 20:00-24:00 (суммарно 6 часов).

Харьковская область

В целом свет в области отключают по графикам:

1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (суммарно 9 часов);

1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в сумме 10 часов);

2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов);

2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (в сумме 10 часов);

3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);

3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в сумме 13 часов);

4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 7 часов);

4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (в сумме 14 часов);

5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 11 часов);

5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (в сумме 11 часов);

6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 11 часов);

6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (в сумме 8 часов);

Черкасская область

В облэнерго сообщили о повреждении оборудования электросетей в результате систематических российских атак. В связи с этим продолжаются круглосуточные восстановительные работы.

"Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы с привлечением всей необходимой техники, оборудования … Делаем все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом", – заверили энергетики.

Черниговская область

В результате аварии на объекте электроснабжения обесточены около 80 тысяч домов в Корюковском, Новгород-Северском и Нежинском районах – продолжается работа по восстановлению электроснабжения. В остальной части региона действуют отключения по графикам:

Графики отключений в Черниговской области. Источник: Черниговоблэнерго

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики отключений. Прогнозируемое расписание такое:

1.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);

1.2 – 12:30-16:00, 19:30-22:30 (в сумме 6,5 часа);

2.1 – 16:00-19:30 (в сумме 3,5 часа);

2.2 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 4,5 часа);

3.1 – 09:00-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 7 часов);

3.2 – 00:00-00:30, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 7,5 часа);

4.1 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 4,5 часа);

4.2 – 00:00-00:30, 11:30-12:30, 16:00-19:30 (в сумме 5 часов);

5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (в сумме 7 часов);

5.2 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (в сумме 7 часов);

6.1 – 05:30-09:00, 23:00-24:00 (в сумме 4,5 часа);

6.2 – 09:00-12:30 (в сумме 3,5 часа).

В случае отсутствия электроэнергии не по графику, а по другим причинам, потребителям советуют самостоятельно узнать ориентировочное время подачи электроэнергиина сайте облэнерго.

График и очередь отключения света по улице: где найти свою

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве временно будут отключать наружное освещение. Соответствующее решение было принято из-за дефицита электроэнергии, возникшего в результате вражеских атак.