Свет может пропасть в любой момент: какой режим отключений действует в Украине 25 ноября

В среду, 25 ноября, в большинстве регионов Украины снова действуют графики отключения света. Их объем составляет 0,5-3 очереди, что немного меньше, чем накануне. В то же время многие семьи остаются без света не по графикам – выросло число локальных аварийных отключений из-за перегрузки сетей. Такие отключения невозможно предсказать, они могут произойти в любой момент, но наибольший риск возникает сразу после возвращения света по графикам.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

Самой сложной к утру остается ситуация в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате вражеских атак повреждено значительное количество энергообъектов, важных для электроснабжения регионов.

В результате атак зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Харьковской областях .

. Временно оккупированная Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего электроснабжения станции.

и перешла на питание от дизель-генераторов. Это уже 17-я с начала года потеря внешнего электроснабжения станции. С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3 очереди. То есть в пиковые часы могут одновременно отключать до половины потребителей.

В большинстве регионов графики действуют круглосуточно. Впрочем, в ряде областей отключения начались позже.

Кроме населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.

Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения. Чтобы этого избежать, нужно включать мощные электроприборы постепенно, а не все сразу.

Отключения света 25 ноября: все графики

Киев

Действуют почасовые графики. Общего расписания по всем группам в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно исключительно по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЕК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Кроме того, киевлян призвали максимально экономить воду. "Киевводоканал" предупредил, что после российских ударов по критической инфраструктуре оборудование водоснабжения и водоотведения работает с повышенной нагрузкой.

Киевская область

Действуют отключения света пографикам, однако сводного расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

Отключения света в Киевской... Источник: pro.kyiv.ua Развернуть

Одесская область

После последних обстрелов в регионе в 15 раз выросло количество локальных аварий в электросетях, предупредили в ДТЭК. К этому приводит одновременное включение мощных электроприборов.

"Поэтому энергетики просят о помощи: во время отключений отсоединяйте мощные приборы от сети, а после возвращения света включайте их по очереди. Особенно важно постепенно увеличивать мощность электроотопления", – заявили в компании.

В целом действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочный график:

1.1 – 14:00-18:00 (суммарно 4 часа);

– 14:00-18:00 (суммарно 4 часа); 1.2 – 14:00-18:00 (суммарно 4 часа);

– 14:00-18:00 (суммарно 4 часа); 2.1 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);

– 14:00-20:30 (всего 6,5 часа); 2.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);

– 14:00-20:30 (всего 6,5 часа); 3.1 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов);

– 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов); 3.2 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов);

– 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (всего 10 часов); 4.1 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (всего 7 часов);

– 08:00-11:00, 17:30-21:30 (всего 7 часов); 4.2 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (всего 7 часов);

5.1 – 10:30-18:00, 21:00-22:30 (всего 9 часов);

– 10:30-18:00, 21:00-22:30 (всего 9 часов); 5.2 – 10:30-18:00, 21:00-24:00 (всего 10,5 часа);

– 10:30-18:00, 21:00-24:00 (всего 10,5 часа); 6.1 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (всего 7 часов);

– 10:30-14:30, 21:00-24:00 (всего 7 часов); 6.2 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (всего 7 часов).

Днепропетровская область

Ситуация остается сложной, констатировали в ДТЭК. "Вчера и этой ночью россияне снова били по энергообъектам Днепропетровщины. Из-за этих ударов без света остались дома и часть критической инфраструктуры... Ситуация в области крайне тяжелая. Энергетики всего региона работают, чтобы ее стабилизировать. Продолжительные воздушные тревоги усложняют ремонты", – отметили энергетики.

В Днепре, а также Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

Отключения света на Днепропе... Источник: Yasno Развернуть

Харьковская область

Действуют почасовые отключения. График такой:

1.1 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа);

– 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа); 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа);

– 06:00-09:00, 16:00-19:30 (всего 6,5 часа); 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа); 2.2 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (всего 10,5 часа); 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа); 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (всего 12,5 часа); 4.1 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (всего 6,5 часа);

– 09:00-12:30, 20:00-23:00 (всего 6,5 часа); 4.2 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (всего 6,5 часа);

5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов); 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов); 6.1 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 5 часов);

– 12:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 5 часов); 6.2 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 5 часов).

Полтавская область

Действует почасовой график со следующими объемами:

с 00:00 по 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;

с 06:00 по 12:00 – 2 очереди;

с 12:00 по 20:00 – 3 очереди;

с 20:00 по 23:59 – 2,5 очереди.

Отключение света в Полтавско... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание такое:

1.1 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов);

– 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов); 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов);

– 06:00-09:00, 16:00-20:00 (всего 7 часов); 2.1 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (всего 9 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (всего 9 часов); 2.2 – 00:00-03:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 11 часов);

3.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 10 часов);

– 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 10 часов); 3.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 7 часов);

– 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 7 часов); 4.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов); 4.2 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 10 часов);

– 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (в сумме 10 часов); 5.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 10 часов);

– 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 10 часов); 5.2 – 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов); 6.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (в сумме 7 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (в сумме 8 часов).

Сумская область

Действуют почасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть в общей сложности до 8,5 часа в сутки.

Отключение света на Сумщине 25 ноября. Источник: Сумыоблэнерго

Винницкая область

В регионе с 07:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому узнать график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

Львовская область

Действует почасовой график. Отключения запланированы не для всех потребителей:

Отключения света во Львовско... Источник: Львовоблэнерго Развернуть

Ровненская область

Действуют отключения по графикам:

1.1 – не планируется;

– не планируется; 1.2 – не планируется;

– не планируется; 2.1 – 14:00-17:00 (суммарно 3 часа);

– 14:00-17:00 (суммарно 3 часа); 2.2 – 14:00-17:00 (суммарно 3 часа);

– 14:00-17:00 (суммарно 3 часа); 3.1 – 17:00-20:00 (суммарно 3 часа);

– 17:00-20:00 (суммарно 3 часа); 3.2 – 17:00-20:00 (суммарно 3 часа);

– 17:00-20:00 (суммарно 3 часа); 4.1 – 11:00-14:00 (суммарно 3 часа);

– 11:00-14:00 (суммарно 3 часа); 4.2 – 11:00-14:00 (суммарно 3 часа);

– 11:00-14:00 (суммарно 3 часа); 5.1 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);

– 08:00-11:00 (суммарно 3 часа); 5.2 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);

– 08:00-11:00 (суммарно 3 часа); 6.1 – 20:00-22:00 (суммарно 2 часа);

– 20:00-22:00 (суммарно 2 часа); 6.2 – 22:00-00:00 (суммарно 2 часа).

Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

Отключения света на Закарпатье 25 ноября. Источник: Закарпатьеоблэнерго

Кировоградская область

Отключения происходят по расписанию. Часы без света такие:

1.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (суммарно 4 часа);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00 (суммарно 4 часа); 1.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (суммарно 4 часа);

2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов); 2.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 10 часов); 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (суммарно 8 часов); 4.1 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (суммарно 6,5 часа);

4.2 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (суммарно 6,5 часа);

– 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (суммарно 6,5 часа); 5.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 9,5 часа); 6.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов);

– 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов); 6.2 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (суммарно 6 часов).

Прикарпатье

Действуют почасовые графики. Расписание такое:

Отключения света в Ивано-Фра... Источник: Прикарпатьеоблэнерго Развернуть

Запорожская область

В городе Запорожье и Запорожской области обесточено большое количество потребителей. "Введен в действие план реагирования на системные аварии в электросетях, работаем над восстановлением электроснабжения", – сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Также действуют почасовые отключения. График такой:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (всего 10 часов);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (всего 10 часов); 1.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (всего 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (всего 10 часов); 2.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (всего 10,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (всего 10,5 часа); 2.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа); 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 3.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов);

– 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов);

4.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов);

– 00:00-00:30, 16:00-20:30 (суммарно 5 часов); 5.1 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (суммарно 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (суммарно 11,5 часа); 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10,5 часа); 6.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 10 часов).

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:

до 03:00 продлили отключения для очереди 3.1;

с 00:00 до 03:00 дополнительно отключали очереди 5.1 и 5.2;

с 03:00 до 06:00 дополнительно отключали очереди 1.1, 1.2 и 4.2.

Отключения света в Черниговс... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Обновленный график такой:

1.1 – 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00;

– 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00; 1.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00;

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00; 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 4.1 – 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 5.1 – 10:00-12:00, 17:00-20:00;

– 10:00-12:00, 17:00-20:00; 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00;

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00; 6.1 – 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;

– 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00; 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00.

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 06:00 до 08:00 – 1,5 очереди;

с 08:00 до 12:00 – 2 очереди;

с 12:00 до 20:00 – 3 очереди;

с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

Отключения света в Житомирск... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно только на официальном сайте облэнерго по конкретным персональным данным.

Николаевская область

В регионе применяются обновленные почасовые графики. Ориентировочное расписание такое:

Отключение света в Николаевс... Источник: Николаевоблэнерго Развернуть

Где смотреть график отключений и очередь в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов энергетической инфраструктуры.