В Украине обновили графики отключения света: где самая тяжелая ситуация
Отключение света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В понедельник, 23 ноября, в части регионов Украины круглосуточно действуют графики отключения света. Их объем увеличился с 0,5-3 до 1 до 3,5 очередей. После 10:00 в большинстве областей начали усиливать графики, а в Харьковской области были введены аварийные отключения.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
Главное, что нужно знать
- Наиболее сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровской областях. Здесь зафиксированы масштабные разрушения энергообъектов. Сейчас удалось подключить к электроснабжению объекты критической инфраструктуры, постепенно восстанавливают электроснабжение потребителей.
- С вечера планировалось, что свет будут отключать только по графикам в объеме от 1 до 3,5 очереди (то есть одновременно более чем у половины потребителей).
- Кроме населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.
- После очередного российского удара по энергетике Днепропетровщины ситуация в Днепре и области остается крайне сложной.
- В течение недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику.
- Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).
Почему в Украине приходится отключать свет: 5 причин
- Повреждение энергетических объектов. Российские ракетные и дроновые атаки разрушают электростанции, подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. Из-за этого энергосистема теряет часть мощностей и возможностей передавать электроэнергию потребителям.
- Нехватка электроэнергии. Часть электростанций после обстрелов не работает или вырабатывает меньше электроэнергии из-за технических ограничений. В результате генерации может не хватать для покрытия потребностей населения и бизнеса.
- Проблемы с передачей электроэнергии между регионами. Даже если в определенной области электроэнергии вырабатывают достаточно, поврежденные сети и подстанции могут не позволять передать ее туда, где есть дефицит.
- Резкий рост потребления. В холодную погоду украинцы массово включают обогреватели, бойлеры, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за этого нагрузка на энергосистему растет, особенно утром и вечером.
- Ограниченные возможности накопления электроэнергии. Производство и потребление электричества нужно постоянно балансировать. Аккумуляторные системы и гидроаккумулирующие электростанции могут накапливать энергию, но их мощностей пока недостаточно, чтобы обеспечить потребности всей страны во время длительного дефицита генерации.
Отключения света 23 ноября: графики по областям
Киев
В столице действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Киевская область
Действуют почасовые графики, однако сводное расписание ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:
График отключения света 23 н...
Источник: pro.kyiv.ua
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Львовская область
Действует почасовое расписание:
График отключения света 23 н...
Источник: Львовоблэнерго
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Закарпатье
Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:
График отключения света 23 н...
Источник: Закарпатьеоблэнерго
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Прикарпатье
Действуют почасовые графики. Расписание обновлено:
График отключения света 23 н...
Источник: Прикарпатьеоблэнерго
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Днепропетровская область
В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:
График отключения света 23 н...
Источник: Yasno
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Харьковская область
Действуют аварийные отключения. Одновременно с ними применяются и почасовые графики:
- 1.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 1.2 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00 (в сумме 9 часов);
- 2.2 – 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 3.1 – 04:30-08:00, 15:00-20:00 (в сумме 8,5 часа);
- 3.2 – 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов);
- 4.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (в сумме 5,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 9 часов);
- 5.2 – 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 11 часов);
- 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (всего 12 часов);
- 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 13:00-15:00, 18:30-22:00 (всего 12 часов).
Полтавская область
Действует почасовой график с такими объемами отключений:
- с 00:00 по 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;
- с 06:00 по 11:30 – 2,5 очереди;
- с 11:30 по 20:00 – 3,5 очереди.
- с 20:00 по 23:59 – 2,5 очереди.
График отключения света 23 н...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Хмельницкая область
Действует почасовой график. Расписание было обновлено:
- 1.1 – 10:00-15:00, 18:00-22:00 (всего 9 часов);
- 1.2 – 10:00-14:00, 17:00-20:00 (всего 7 часов);
- 2.1 – 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (всего 9 часов);
- 2.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 9 часов);
- 3.1 – 11:00-13:00, 15:00-20:00 (всего 7 часов);
- 3.2 – 11:00-13:00, 15:00-20:00 (всего 7 часов);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-22:00 (всего 8 часов);
- 4.2 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);
- 5.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 10 часов);
- 5.2 – 07:00-10:00, 13:00-17:00 (в сумме 7 часов);
- 6.1 – 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (в сумме 10 часов);
- 6.2 – 07:00-10:00, 14:00-19:00 (в сумме 8 часов).
Сумская область
Действуютпочасовые отключения. Обновленный график предусматривает, что света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.
График отключения света 23 н...
Источник: Сумыоблэнерго
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Винницкая область
В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график для конкретного адреса можно:
- в чат-боте в Viber;
- в чат-боте в Telegram;
- в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);
- в личном кабинете на сайте облэнерго.
Одесская область
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:
- 1.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:30 (суммарно 5,5 часа);
- 1.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 2.1 – 20:00-24:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (всего 7 часов);
- 3.1 – 14:00-17:00 (всего 3 часа);
- 3.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);
- 4.1 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);
- 4.2 – 14:00-20:30 (всего 6,5 часа);
- 5.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);
- 5.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);
- 6.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (всего 5,5 часа);
- 6.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (в сумме 5,5 часа).
Запорожская область
Введены почасовые отключения. График был обновлен:
- 1.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (суммарно 9,5 часа);
- 1.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);
- 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 2.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (суммарно 12,5 часа);
- 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 3.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа);
- 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);
- 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 10,5 часа);
- 5.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);
- 5.2 – 10:30-13:30, 17:00-22:00 (в сумме 8 часов);
- 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (в сумме 10,5 часа);
- 6.2 – 00:00-03:00, 12:30-17:30, 23:30-24:00 (в сумме 8,5 часа).
Черниговская область
Действуют отключения по графикам. Расписание такое:
График отключения света 23 н...
Источник: Черниговоблэнерго
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Черкасская область
Введены почасовые отключения. Общий обновленный график такой:
- 1.1 – 11:00-14:00, 17:00-20:00;
- 1.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00;
- 2.1 – 11:00-14:00, 16:00-20:00;
- 2.2 – 11:00-15:00, 18:00-20:00;
- 3.1 – 13:00-16:00, 19:00-22:00;
- 3.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-22:00;
- 4.1 – 12:00-16:00, 18:00-21:00;
- 4.2 – 10:00-11:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00;
- 5.1 – 08:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00;
- 5.2 – 11:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;
- 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 21:00-24:00;
- 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-19:00.
В ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиалов:
- 1.2 – 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 2.2 – 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 3.2 – 12:00-15:00, 18:00-21:00;
- 4.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;
- 5.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00;
- 6.2 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00.
Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:
- с 06:00 до 07:00 – 1 очередь;
- с 07:00 до 08:00 – 2 очереди;
- с 08:00 до 11:00 – 2,5 очереди;
- с 11:00 до 20:00 – 3,5 очереди;
- с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.
График отключения света 23 н...
Источник: Житомироблэнерго
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Тернопольская область
Действуют почасовые отключения:
График отключения света 23 н...
Источник: kolysvitlo.com/
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Николаевская область
В регионе применяются почасовые графики. Расписание было обновлено:
График отключения света 23 н...
Источник: Николаевоблэнерго
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Где узнать свой график и очередь отключения света
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют право не платить за неиспользованные услуги водоснабжения и водоотведения без счетчиков, а также за управлениебытовыми отходами, если отсутствуют более 30 календарных дней. Для этого нужно подать исполнителю услуги заявление и документы, подтверждающие отсутствие.
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