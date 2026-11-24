Света нет, а суммы в платежках не уменьшаются: почему украинцам не удается сэкономить

Регулярные отключения света не обязательно уменьшают потребление электроэнергии, поскольку украинцы переносят использование бытовой техники на часы, когда есть свет, а зарядные станции и аккумуляторы также нуждаются в повторной зарядке. Зимой дополнительную нагрузку создают электрообогреватели, бойлеры и более длительное использование освещения, поэтому даже при графиках отключений суммы в платежках могут не уменьшаться.

Об этом сообщает Харківобленерго. Если раньше стиральная машина, бойлер, электроплита, зарядные устройства и другие приборы работали в течение дня в удобное для жильцов время, то теперь их часто включают одновременно или стараются использовать максимально быстро после возвращения света.

Почему отключения не гарантируют меньших платежек

Сам факт, что электроэнергия доступна лишь часть суток, не означает автоматического снижения показателей счетчика. Потребление зависит не только от количества часов со светом, но и от того, какие приборы используются, сколько они работают и насколько интенсивно люди пытаются компенсировать время без электричества. Есть несколько причин, по которым украинцы могут не увидеть ожидаемой экономии даже на фоне постоянных отключений.

потребление переносят на часы, когда есть свет;

Во время отключений люди не прекращают заниматься повседневными домашними делами, а в основном откладывают их до момента возобновления электроснабжения. Когда появляется электричество, сразу начинают работать приборы, которые до этого нельзя было использовать.

В частности, украинцы включают стиральные и посудомоечные машины, готовят еду на электроплитах, заряжают телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Также в это время могут включать бойлеры для нагрева воды, электрообогреватели, насосы и различное оборудование, необходимое для быта.

В результате нагрузка на электросеть возрастает именно в те часы, когда электроснабжение восстанавливают. Вместо равномерного использования электричества в течение дня потребление концентрируется в более короткие промежутки времени. То есть часть электроэнергии, которую домохозяйство обычно использовало бы в течение суток, расходуется за несколько часов.

зарядным станциям и аккумуляторам также требуется электричество;

Еще один фактор, влияющий на показатели счетчика, – распространение систем резервного питания. Из-за регулярных отключений украинцы используют зарядные станции, инверторы с аккумуляторами, батареи и другие устройства, которые позволяют поддерживать работу техники, когда электроэнергии нет.

Однако такие системы не вырабатывают электричество самостоятельно, если речь идет об обычных накопителях. После использования запас энергии нужно пополнять, а для этого устройства подключают к сети, когда появляется свет.

Таким образом, часть потребления, которая происходит во время отключения благодаря аккумуляторам, фактически переносится на период восстановления электроснабжения. Человек может пользоваться техникой без прямого подключения к розетке, но позже зарядная станция или батарея снова потребует электроэнергии.

зимой электроэнергии требуется больше;

Сезонность также существенно влияет на объемы потребления. Осенью и зимой люди чаще используют освещение, поскольку световой день становится короче. Кроме того, снижение температуры увеличивает потребность в обогреве помещений, а в домах с бойлерами возрастает потребление электроэнергии для нагрева воды.

Особенно ощутимым это может быть в квартирах и домах, где нет газового отопления или жильцы используют электрические приборы как дополнительный источник тепла. Во время холодов электрообогреватели могут работать дольше, а после отключения их включают снова, чтобы вернуть комфортную температуру в помещении.

В то же время зимний быт предполагает и другие расходы электроэнергии: более частое использование сушилок для одежды, приготовление горячей пищи, нагрев воды и работу различной бытовой техники. Поэтому сезонный рост потребности в электроэнергии может частично или полностью компенсировать экономию, возникающую из-за отключений.

меняется сама структура потребления;

Отключения электричества заставляют домохозяйства адаптироваться, а это влияет на то, какие именно приборы становятся основными потребителями. Например, в квартире, где раньше для приготовления пищи использовали газ, при определенных обстоятельствах могут чаще использовать электрические устройства. Аналогично, нагрев воды или обогрев помещения может зависеть от электроприборов, особенно если другие системы работают нестабильно или не обеспечивают необходимых потребностей.

Из-за таких изменений привычный уровень потребления может оставаться высоким даже тогда, когда электроэнергия доступна не постоянно. То есть отключения не обязательно приводят к пропорциональному снижению количества использованных киловатт-часов, поскольку жильцы меняют способ использования техники, но не отказываются от большинства необходимых бытовых процессов.

Можно ли все-таки снизить потребление электричества?

Несмотря на отключения, реальная экономия возможна, если контролировать не только время использования приборов, но и их мощность и частоту работы. Наибольшее значение имеет то, какие именно устройства используются после восстановления электроснабжения, ведь одновременное включение энергоемкой техники может существенно увеличивать потребление.

В частности, стоит не запускать одновременно стиральную машину, бойлер, электрообогреватель и другие мощные приборы, если их работу можно распределить во времени. Также важно учитывать, что зарядные станции, аккумуляторы и системы резервного питания после использования требуют повторной зарядки, а электрический обогрев в холодное время года может стать одним из самых энергозатратных процессов в доме.

Итак, отключение света само по себе не гарантирует уменьшения сумм в платежках. Бытовые потребности остаются, а электроэнергию, которую люди не могли использовать во время отсутствия света, они часто расходуют после его возвращения, компенсируя вынужденный перерыв.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения тарифов не стоит ожидать как минимум до конца 2026 года.