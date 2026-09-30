Россия нанесла самый массированный удар по энергетике Украины с 2025 года: повреждена Трипольская ТЭС

В ночь на 30 сентября Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике. И хотя с лета не прошло ни одного дня, чтобы враг не атаковал энергетические объекты, последняя атака стала самой масштабной с конца прошлого отопительного сезона. В частности, была повреждена Трипольская ТЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. На этом фоне он поручил органам местной власти как можно быстрее завершить установку и подключение систем резервного питания.

"'Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре. Этой ночью ракетами и дронами были атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах. Начиная с лета фактически не было ни одного дня, когда враг не атаковал бы энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона", – отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что в результате ночной атаки зафиксированы повреждения и разрушения. Поэтому на этом фоне:

должен быть подготовлен подробный отчет о состоянии оборудования и сроках восстановления ;

; органы местной власти должны проверить готовность систем резервного питания критически важных объектов в общинах и как можно скорее завершить все работы по их установке и подключению.

Подробности атаки на энергетику

По данным Министерства энергетики, в результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре 30 сентября были отключены от электроснабжения населенные пункты в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской областях и в Киеве. Однако, несмотря на это, энергетики пока не прогнозируют введение ограничений на потребление ни для населения, ни для бизнеса, ни для промышленности.

Среди объектов, попавших под обстрел, – "Трипольская ТЭС", сообщили в "Центрэнерго". В частности, было повреждено генерирующее оборудование станции.

"Сейчас наша первоочередная задача – оценить состояние оборудования и определить объем необходимых работ. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты приступят к ремонтным работам. Команда знает, что делать, и продолжает работать", – заявил генеральный директор "Центрэнерго" Сергей Исаченко.

Наслідки атаки по Трипільській ТЕС Источник: Центренерго

Фото з місця удару по Трипільській ТЕС Источник: Центренерго

Всего под обстрел с вечера 29 сентября попали 11 регионов страны. Помимо объектов энергетики, удары наносились по жилым домам, социальной инфраструктуре, гражданским предприятиям и железной дороге, в результате чего 14 человек пострадали, в том числе пять человек (включая одного ребенка) погибли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине начали обновлять графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО) – их переводят на "зимний режим". Однако это не означает, что в стране начинаются отключения. Облэнерго составляют графики даже тогда, когда их не применяют – это происходит раз в полгода.