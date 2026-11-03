Россия нанесла десятки ударов по энергетике Украины: начались экстренные отключения, а графики резко ухудшились

Во вторник, 3 ноября, в части регионов Украины были введены отключения электроэнергии. Количество областей, которых это коснулось, выросло, а сами графики стали ощутимо жестче – максимальный объем ограничений вырос с 2,5 до 4 очередей потребителей (их могут отключать одновременно). В то же время из-за массированного российского удара по энергетике во многих регионах уже ввели экстренные (аварийные) отключения.

Почасовой график, в частности, с утра не действует в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской областях – из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети. Об общем режиме отключений для населения сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики, а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

"Россия нанесла прицельные ракетные и дроновые удары по электростанциям, подстанциям систем передачи и распределения электроэнергии, а также теплоэлектроцентралям. Только за прошедшие сутки враг целенаправленно атаковал энергетическую инфраструктуру более 20 раз", – заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Отключения света 3 ноября: последствия обстрелов и что стоит знать

Самая сложная ситуация с электроснабжением – в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях . Там в результате повреждения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям.

с электроснабжением – . Там в результате повреждения оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям. Почасовые графики для населения действуют с 00:00 и до конца суток , тогда как раньше их применяли в основном с 06:00.

, тогда как раньше их применяли в основном с 06:00. Одновременно отключать планировали от 0,5 до 4 групп потребителей, однако реальные объемы ограничений уже превысили план.

РФ массированно атаковала энергетику Украины ночью и утром. Под ударом оказались энергетические объекты в 10 областях : Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской.

: Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской. В Днепре , вероятно, повреждена ТЭЦ.

, вероятно, повреждена ТЭЦ. На юге Одесской области Россия в полночь атаковала энергетический объект ДТЭК. Энергетики заявили о значительных разрушениях, а восстановление оборудования потребует времени.

Харьков частично остался без отопления и горячей воды.

частично остался без отопления и горячей воды. В результате удара по Винницкой области многие населенные пункты остались без света.

многие населенные пункты остались без света. В Киеве возникли проблемы с питанием электротранспорта, а графики отключений не действуют.

возникли проблемы с питанием электротранспорта, а графики отключений не действуют. Продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Тех, у кого есть электричество, просят экономно его потреблять. Особенно рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов по вечерам.

Отключения происходят не из-за нехватки генерации – повреждение подстанций привело к тому, что энергосистема не может передать потребителям всю произведенную электроэнергию.

Графики отключения света сегодня: расписание и ситуация по регионам

Киев

Утром по команде "Укренерго" введены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК. Графики не действуют ориентировочно с 07:20.

После стабилизации ситуации столица вернется к индивидуальным почасовым графикам. Дело в том, что общего расписания по группам в Киеве не существует уже почти год. А узнать свой график отключений можно только по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Также утром в столице из-за исчезновения напряжения возникли проблемы с движением электротранспорта. В частности:

было приостановлено движение фуникулера;

не ходили троллейбусы №№ 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41;

без напряжения остались трамваи на маршрутах №№ 14 и 15.

Киевская область

Аварийные отключения затронули и Киевскую область. Графики сейчас не действуют во всех районах области.

После стабилизации ситуации в энергосистеме область вернется к отключениям по графику. Впрочем, графики на 3 ноября довольно жесткие:

Отключения света в Киевской области 3 ноября. Источник: ДТЭК

Отключение света в Киевской области 3 ноября. Источник: ДТЭК

Винницкая область

В результате ночной комбинированной ракетно-дроновой атаки в Винницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная. Местные жители сообщают, что ряд населенных пунктов в области остался без света.

"Ситуация в энергосистеме очень сложная. В вашем регионе применены аварийные отключения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений сейчас не действуют", – отметили в облэнерго.

Отключения света в Винницкой... Источник: Винницаоблэнерго Развернуть

Черкасская область

Еще с 03:16 в Черкасской области применяются графики аварийных отключений (ГАО). Важно, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО):

1.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00; 1.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

2.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 2.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 3.2 – 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 4.1 – 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 4.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 5.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 6.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Одесская область

В полночь РФ атаковала энергетический объект на юге Одесской области. "Разрушения значительные. На восстановление оборудования потребуется время. Энергетики начали работы сразу, как только это стало безопасно", – отметили в ДТЭК.

У тех, у кого после российских ударов есть свет, действуют почасовые графики. По сравнению со многими другими регионами, расписание довольно мягкое:

Отключения света в Одесской области 3 ноября. Источник: ДТЭК

Отключение света в Одесской области 3 ноября. Источник: ДТЭК

Черниговская область

Применен график аварийных отключений (ГАО). Ранее опубликованное расписание не действует.

Днепропетровская область

Действуют экстренные отключения. Сейчас почасовое расписание не применяется.

Сумская область

Примерно в 7 утра командой "Укренерго" в регионе ввели аварийные отключения. Расписание отключений электроэнергии сейчас не действует.

"При ГАОнет определенного времени восстановления распределения электроэнергии, поскольку это аварийная ситуация... Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых отключениях, обратите на это внимание", – отметили в энергетики "Сумыоблэнерго".

Полтавская область

В области действуют почасовые графики. Однако режим ограничений жесткий:

с 00:00 по 01:00 – 0,5 очереди;

с 01:00 по 03:30 – 1,5 очереди;

с 03:30 по 09:00 – 3 очереди;

с 09:00 по 23:59 – 4 очереди.

Отключение света на Полтавщине 3 ноября. Источник: Полтаваоблэнерго

Житомирская область

В области действуют почасовые графики. Расписание по объемам такое:

с 03:00 до 06:00 – 2,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 3,5 очереди;

с 08:00 до 22:00 – 4 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 3,5 очереди.

Отключение света на Житомирщине 3 ноября. Источник: Житомироблэнерго

Харьковская область

Действуют почасовые отключения электричества. Предварительное расписание такое:

1.1 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);

1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);

– 08:00-12:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов); 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 11,5 часа); 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 10 часов);

– 08:30-12:00, 15:30-22:00 (всего 10 часов); 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа);

– 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа); 3.2 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа);

– 12:00-15:30, 19:00-24:00 (всего 8,5 часа); 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (всего 12,5 часа);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (всего 12,5 часа); 4.2 – 08:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 08:30-15:30, 22:00-24:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (в сумме 5,5 часа);

5.2 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (в сумме 5,5 часа);

– 06:00-08:00, 15:30-19:00 (в сумме 5,5 часа); 6.1 – 05:00-08:00, 12:00-19:00 (в сумме 10 часов);

– 05:00-08:00, 12:00-19:00 (в сумме 10 часов); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов).

Николаевская область

Действуют почасовые отключения электроэнергии, причем только с 9:00 до 22:00. График мягче, чем во многих регионах:

Отключения света в Николаевс... Источник: Николаевоблэнерго Развернуть

График отключения света по улице: где найти в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве не работают на производство электроэнергии три крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые получили повреждения во время российской атаки 7 января 2026 года. Из-за этого столица имеет ограниченные возможности собственной генерации, а быстро стабилизировать электроснабжение не удастся.