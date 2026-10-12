Россия нанесла удар по газодобыче в Украине: в "Нафтогазе" рассказали о последствиях

Перед началом отопительного сезона в Украине российские войска атаковали с помощью реактивного дрона газодобывающую инфраструктуру группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате удара возник пожар, но никто не пострадал, поскольку работники предприятия находились в укрытии.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что специалисты группы уже работают над ликвидацией аварийной ситуации и устранением повреждений.

"В результате атаки было повреждено критически важное оборудование. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия попадания и не допустить рисков для стабильной работы энергосистемы", – написал Федоренко.

Следует отметить, что обстрелы объектов газодобычи и нефтегазового комплекса регулярно происходят в различных регионах, нанося значительный ущерб критически важной энергетической инфраструктуре страны. В частности:

22 сентября стало известно об ударе баллистическими ракетами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области – по меньшей мере пять ракет попали в технологические объекты, которые и так уже длительное время были остановлены и не работали;

ночью 3 сентября под ударом оказались сразу несколько производственных предприятий "Укрнафты" , в результате чего возникли пожары;

, в результате чего возникли пожары; а вечером 31 августа российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по Одесской ТЭЦ, которая также входит в группу "Нафтогаз".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Прилуках из-за российской атаки 7 октября был поврежден газопровод среднего давления, в результате чего более 18 тысяч жителей города временно остались без газа. Кроме того, российская ракета разрушила целый подъезд жилого дома, среди жильцов которого были сотрудники Группы "Нафтогаз" – известно о гибели одной сотрудницы, а разбор завалов продолжается.