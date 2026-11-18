РФ снова атаковала энергетику Украины: какой режим отключения света теперь действует
Какой график отключения свет...
Источник: Getty Images
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В среду, 18 ноября, в большинстве регионов Украины происходят почасовые отключения света. Кроме того, ряд регионов столкнулся с аварийными обесточиваниями, ведь Россия не прекращает атаки на украинскую энергетику.
Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. Ситуацию также прокомментировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.
Главное, что нужно знать
- Россия снова атаковала энергетику Украины: на Харьковщине – высоковольтную подстанцию, на Хмельнитчине – линию электропередачи. Также есть разрушения энергетической инфраструктуры в Житомире.
- В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.
- Ограничения для населения запланированы в объеме от 1 до 3 очередей, то есть суммарно за сутки света может не быть по 4-16 часов.
- Экстренные отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях.
- Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, поэтому потребителям стоит постоянно проверять данные.
Что такое очереди отключений...
Источник: Укрэнерго
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Отключения света 18 ноября: графики на сегодня
Киев
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Однако общего расписания по группам в Киеве уже почти год нет. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:
- чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;
- официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;
- приложение "Київ Цифровий" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;
- горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.
Кроме того, в соцсетях сообщают, что в Дарницком районе у части потребителей пропал свет вне графиков. Официально эти данные пока не подтверждены.
Киевская область
В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:
График отключения света 18 н...
Источник: pro.kyiv.ua
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Запорожская область
Введены почасовые отключения. График изменился:
- 1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 14,5 часа);
- 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов);
- 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 11,5 часа);
- 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (в сумме 10 часов);
- 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (в сумме 10 часов);
- 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 10 часов);
- 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (всего 11 часов);
- 5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 14,5 часа);
- 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (всего 11,5 часа);
- 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа);
- 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 12 часов).
Днепропетровская область
Действуют графики стабилизационных отключений:
График отключения света 18 н...
Источник: Yasno
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Харьковская область
Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:
- 1.1 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);
- 1.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);
- 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (в сумме 10,5 часа);
- 2.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 12,5 часа);
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 12,5 часа);
- 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 12,5 часа);
- 4.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 9 часов);
- 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);
- 6.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов).
Полтавская область
В регионе действуют аварийные отключения. После стабилизации ситуации ожидается возвращение к графикам со следующими объемами:
- с 00:00 до 05:30 применяется отключение объемом 2,5 очереди;
- с 05:30 до 09:30 – 2 очереди;
- с 09:00 до 10:30 – 2,5 очереди;
- с 10:30 до 22:00 – 3 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 2,5 очереди.
График отключения света 18 н...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Черкасская область
Введены почасовые отключения. Общий график все же такой:
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (всего 8 часов);
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (всего 9 часов);
- 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов);
- 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (всего 8 часов);
- 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов);
- 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);
- 4.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов);
- 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);
- 5.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (суммарно 6 часов);
- 5.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);
- 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов).
В то же время в ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).
Одесская область
По распоряжению "Укренерго" действуют почасовые отключения электроэнергии. Сводный график публикуют только неофициально:
График отключения света 18 н...
Источник: alerts.org.ua
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Житомирская область
Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии следующий:
- с 08:00 до 12:00 – 3 очереди;
- с 12:00 до 14:00 – 2 очереди;
- с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.
График отключения света 18 н...
Источник: Житомиробленерго
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Хмельницкая область
Применяются отключения света по графикам. Ориентировочное время отключений электроэнергии:
- 1.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00 (всего 8 часов);
- 1.2 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);
- 2.1 – 22:00-24:00 (всего 2 часа);
- 2.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (всего 8 часов);
- 3.1 – 22:00-24:00 (всего 2 часа);
- 3.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа);
- 4.1 – 06:00-10:00 (всего 4 часа);
- 4.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа);
- 5.1 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);
- 5.2 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);
- 6.1 – 10:00-14:00 (всего 4 часа);
- 6.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа).
Черниговская область
В результате аварии на объекте электроснабжения были обесточены около 17 тысяч абонентов в Нежине. В остальной области действуют отключения по графикам. Расписание такое:
График отключения света 18 н...
Источник: Черниговоблэнерго
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Сумская область
Действуют почасовые отключения. По графику света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.
График отключения света 18 н...
Источник: Сумыоблэнерго
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Николаевская область
В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:
- 1.1 – 05:30-08:00 (суммарно 2,5 часа);
- 1.2 – 05:30-08:00, 15:00-18:30 (в сумме 6 часов);
- 2.1 – 13:30-15:00, 22:00-00:00 (в сумме 3,5 часа);
- 2.2 – 11:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 7 часов);
- 3.1 – 13:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 5 часов);
- 3.2 – 18:30-22:00 (в сумме 3,5 часа);
- 4.1 – 08:00-11:30 (в сумме 3,5 часа);
- 4.2 – 08:00-11:30, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов);
- 5.1 – 11:30-15:00 (в сумме 3,5 часа);
- 5.2 – 15:00-18:30 (в сумме 3,5 часа);
- 6.1 – 15:00-18:30, 22:00-00:00 (суммарно 5,5 часа);
- 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).
Где узнать свой график и очередь отключения света
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в том числе подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.
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