РФ снова атаковала энергетику Украины: какой режим отключения света теперь действует

В среду, 18 ноября, в большинстве регионов Украины происходят почасовые отключения света. Кроме того, ряд регионов столкнулся с аварийными обесточиваниями, ведь Россия не прекращает атаки на украинскую энергетику.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго", а детали и конкретные графики публикуют облэнерго. Ситуацию также прокомментировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. OBOZ.UA следит за тем, что происходит.

Главное, что нужно знать

Россия снова атаковала энергетику Украины: на Харьковщине – высоковольтную подстанцию, на Хмельнитчине – линию электропередачи. Также есть разрушения энергетической инфраструктуры в Житомире.

В большинстве регионов Украины круглосуточно действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Ограничения для населения запланированы в объеме от 1 до 3 очередей, то есть суммарно за сутки света может не быть по 4-16 часов .

. Экстренные отключения действуют в Полтавской и Харьковской областях.

отключения действуют в областях. Из-за постоянных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, поэтому потребителям стоит постоянно проверять данные.

Что такое очереди отключений... Источник: Укрэнерго Развернуть

Отключения света 18 ноября: графики на сегодня

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Однако общего расписания по группам в Киеве уже почти год нет. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Київ Цифровий" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в Дарницком районе у части потребителей пропал свет вне графиков. Официально эти данные пока не подтверждены.

Киевская область

В области действуют почасовые отключения электроэнергии. ДТЭК не публиковал общий график, однако неофициальные ресурсы приводят такое сводное расписание:

График отключения света 18 н... Источник: pro.kyiv.ua Развернуть

Запорожская область

Введены почасовые отключения. График изменился:

1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 14,5 часа);

1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа); 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 11,5 часа);

– 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 11,5 часа); 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (в сумме 10 часов);

– 04:00-09:00, 18:00-23:00 (в сумме 10 часов); 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (в сумме 10 часов);

– 04:00-09:00, 13:30-18:30 (в сумме 10 часов); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 10 часов);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 10 часов); 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (всего 11 часов);

5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 14,5 часа);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (всего 14,5 часа); 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (всего 11,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (всего 11,5 часа); 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 11,5 часа); 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (всего 12 часов).

Днепропетровская область

Действуют графики стабилизационных отключений:

График отключения света 18 н... Источник: Yasno Развернуть

Харьковская область

Введены аварийные отключения. Одновременно с ними действуют и почасовые графики:

1.1 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов); 1.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов); 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (в сумме 10,5 часа);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (в сумме 10,5 часа); 2.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (в сумме 7 часов); 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 12,5 часа);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 12,5 часа); 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (в сумме 12,5 часа);

4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 12,5 часа);

– 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 12,5 часа); 4.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 9 часов);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа); 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (в сумме 11,5 часа); 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 11,5 часа); 6.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов).

Полтавская область

В регионе действуют аварийные отключения. После стабилизации ситуации ожидается возвращение к графикам со следующими объемами:

с 00:00 до 05:30 применяется отключение объемом 2,5 очереди;

с 05:30 до 09:30 – 2 очереди;

с 09:00 до 10:30 – 2,5 очереди;

с 10:30 до 22:00 – 3 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

График отключения света 18 н... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий график все же такой:

1.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (всего 8 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (всего 8 часов); 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (всего 9 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (всего 9 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (всего 8 часов); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (всего 8 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (всего 8 часов); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов); 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 7 часов);

4.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (всего 9 часов); 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (суммарно 7 часов); 5.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (суммарно 6 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (суммарно 6 часов); 5.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 7 часов); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (суммарно 7 часов); 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 7 часов).

В то же время в ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период выполнения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновского филиала:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов).

Одесская область

По распоряжению "Укренерго" действуют почасовые отключения электроэнергии. Сводный график публикуют только неофициально:

График отключения света 18 н... Источник: alerts.org.ua Развернуть

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии следующий:

с 08:00 до 12:00 – 3 очереди;

с 12:00 до 14:00 – 2 очереди;

с 14:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

График отключения света 18 н... Источник: Житомиробленерго Развернуть

Хмельницкая область

Применяются отключения света по графикам. Ориентировочное время отключений электроэнергии:

1.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00 (всего 8 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00 (всего 8 часов); 1.2 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);

– 14:00-18:00 (всего 4 часа); 2.1 – 22:00-24:00 (всего 2 часа);

– 22:00-24:00 (всего 2 часа); 2.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (всего 8 часов);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (всего 8 часов); 3.1 – 22:00-24:00 (всего 2 часа);

– 22:00-24:00 (всего 2 часа); 3.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа);

– 18:00-22:00 (всего 4 часа); 4.1 – 06:00-10:00 (всего 4 часа);

– 06:00-10:00 (всего 4 часа); 4.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа);

– 18:00-22:00 (всего 4 часа); 5.1 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);

5.2 – 14:00-18:00 (всего 4 часа);

– 14:00-18:00 (всего 4 часа); 6.1 – 10:00-14:00 (всего 4 часа);

– 10:00-14:00 (всего 4 часа); 6.2 – 18:00-22:00 (всего 4 часа).

Черниговская область

В результате аварии на объекте электроснабжения были обесточены около 17 тысяч абонентов в Нежине. В остальной области действуют отключения по графикам. Расписание такое:

График отключения света 18 н... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Сумская область

Действуют почасовые отключения. По графику света может не быть суммарно до 12 часов в сутки.

График отключения света 18 н... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Прогнозируемое расписание такое:

1.1 – 05:30-08:00 (суммарно 2,5 часа);

– 05:30-08:00 (суммарно 2,5 часа); 1.2 – 05:30-08:00, 15:00-18:30 (в сумме 6 часов);

2.1 – 13:30-15:00, 22:00-00:00 (в сумме 3,5 часа);

– 13:30-15:00, 22:00-00:00 (в сумме 3,5 часа); 2.2 – 11:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 7 часов);

– 11:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 7 часов); 3.1 – 13:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 5 часов);

– 13:30-15:00, 18:30-22:00 (в сумме 5 часов); 3.2 – 18:30-22:00 (в сумме 3,5 часа);

– 18:30-22:00 (в сумме 3,5 часа); 4.1 – 08:00-11:30 (в сумме 3,5 часа);

– 08:00-11:30 (в сумме 3,5 часа); 4.2 – 08:00-11:30, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов);

– 08:00-11:30, 15:00-18:30 (в сумме 7 часов); 5.1 – 11:30-15:00 (в сумме 3,5 часа);

– 11:30-15:00 (в сумме 3,5 часа); 5.2 – 15:00-18:30 (в сумме 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (в сумме 3,5 часа); 6.1 – 15:00-18:30, 22:00-00:00 (суммарно 5,5 часа);

– 15:00-18:30, 22:00-00:00 (суммарно 5,5 часа); 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).

Где узнать свой график и очередь отключения света

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ускорился рост цен, в том числе подорожали коммунальные услуги. За год тарифы выросли в целом на 7,4%. Впрочем, не все: стоимость электроэнергии осталась на прежнем уровне, а водоснабжение подорожало сразу на 106,5%, то есть более чем вдвое.