Россия изменила тактику ударов по энергетике: какие регионы Украины могут остаться без света

В последние недели Россия сосредоточила удары на ключевых энергетических подстанциях, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риск перебоев с электроснабжением сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной, поэтому завершение строительства защитных сооружений является одной из важных задач перед зимой.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), комментируя ситуацию в украинской энергосистеме и подготовку к зимнему периоду. По его словам, нынешние проблемы с электроснабжением нельзя объяснять исключительно состоянием столичной генерации или уровнем подготовки местных властей.

Россия изменила тактику: по каким энергообъектам теперь наносят удары

По словам Нагорняка, в течение последних недель российские атаки были направлены преимущественно на подстанции, которые играют важную роль в работе украинской энергосистемы. Речь идет об объектах, обеспечивающих передачу электроэнергии между регионами и позволяющих доставлять произведенную электростанциями электроэнергию потребителям.

Депутат обратил внимание, что в публичном пространстве часто обсуждаются повреждения линий электропередачи, однако, по его оценке, основная проблема последних атак заключается именно в поражении подстанций. Он напомнил об одном из случаев повреждения линии, соединяющей левый и правый берега Киева. Ее работу удалось восстановить, однако удары по подстанциям создают дополнительные трудности для стабильной передачи электроэнергии.

По приведенным депутатом данным, в последнее время под российскими атаками оказались четыре подстанции вокруг столицы и еще одна непосредственно в Киеве. Эти объекты важны не только для электроснабжения города, но и для работы межрегиональных электрических сетей.

Подстанции выполняют важную функцию в энергосистеме: они обеспечивают преобразование уровней напряжения и передачу электроэнергии по магистральным сетям. Даже при наличии достаточных объемов производства электроэнергии повреждение такого оборудования может ограничивать возможности ее транспортировки к потребителям.

Почему удары по подстанциям угрожают не только Киеву

Особенность объектов, о которых говорит Нагорняк, заключается в их значении для передачи электроэнергии между различными частями Украины. По его словам, соответствующие подстанции обеспечивают транзит электроэнергии, произведенной Ровенской и Хмельницкой атомными электростанциями, в направлении Киевского региона, Черкасской области, других центральных областей и восточной части страны.

Украинская энергосистема работает как единая сеть, в которой производство, передача и потребление электроэнергии взаимосвязаны. Поэтому повреждение важных узлов передачи может создавать ограничения даже в регионах, где непосредственно не было попаданий в энергетическую инфраструктуру.

Например, электростанция может продолжать вырабатывать электроэнергию, но из-за повреждения сетевого оборудования возможности передавать ее в необходимом объеме могут быть ограничены. В таких ситуациях энергетикам приходится изменять схемы питания, перераспределять нагрузку и проводить аварийно-восстановительные работы. В зависимости от масштабов повреждений это может сказываться на стабильности электроснабжения.

Хватит ли Киеву собственной генерации

Отдельно Нагорняк прокомментировал ситуацию с производством электроэнергии непосредственно в столице. По его словам, в периоды максимальной зимней нагрузки Киев потребляет примерно 2 ГВт электроэнергии. В то же время депутат не согласился с утверждением, что столица полностью лишилась собственных генерирующих мощностей.

По его словам, несмотря на повреждения энергетических объектов, часть оборудования постепенно восстанавливается. Соответствующие работы проводились еще весной 2026 года. Нагорняк признал, что проблемы остаются, в частности на городских теплоэлектроцентралях. Однако это не означает, что Киев вообще лишен возможности самостоятельно производить электроэнергию.

При этом даже восстановление местной генерации не устраняет зависимости столицы от общеукраинской энергосистемы. В зимний период потребление растет, а обеспечение необходимого объема электроэнергии зависит как от работы местных мощностей, так и от возможности получать ее из других регионов.

Часть энергетических объектов до сих пор остается без надлежащей защиты

Одной из самых серьезных проблем Нагорняк назвал недостаточную защищенность отдельных элементов энергетической инфраструктуры. По его словам, на части подстанций остаются незащищенными мощные трансформаторы, здания релейного управления и другое оборудование, необходимое для стабильной работы электрических сетей.

Депутат считает, что строительство защитных сооружений на объектах оператора системы передачи необходимо завершить как можно скорее. Он также обратил внимание на то, что в предыдущие годы на многих энергетических объектах уже были установлены специальные железобетонные конструкции, однако они охватывают не все оборудование.

Нагорняк также раскритиковал подход к подготовке энергетической инфраструктуры к зимнему периоду. По его мнению, нынешние проблемы нельзя объяснять исключительно недостатками в работе киевских городских властей. Он признал, что к столице есть вопросы, в частности относительно темпов строительства распределенной генерации, однако подчеркнул ответственность центральных органов власти и оператора системы передачи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жителям многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме проверить системы отопления, обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы.Из-за возможных длительных отключений электроэнергии даже дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.