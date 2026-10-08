Начались экстренные отключения света: в Киеве и некоторых областях введен "аварийный режим"

В Украине 8 октября в части регионов вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. При этом утром режим был заметно ужесточен, а после 9 часов во всех этих регионах, кроме Черкащины и Полтавщины, ввели аварийные отключения.

О наличии ограничений сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения света 8 октября: главное

Объем ограничений по плану должен был составлять от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от времени суток, однако, по данным облэнерго, его увеличили до 1,5-3 очередей (из шести).

В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения. Это уже произошло в ряде регионов.

Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, когда она есть.

Использование энергоемких приборов рекомендуется перенести на период с 11:00 до 15:00, а особенно следует экономить с 17:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме 8 октября. Источник: Укрэнерго

Киев

В столице после 9:30 утра введены аварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, и предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно.

Когда отменят аварийные отключения, ограничения будут действовать круглосуточно. Известно, что у некоторых групп продолжительность одного планового отключения достигает 7,5 часов.

Общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Кроме того, после введения аварийных отключений на правом берегу возникли проблемы с водоснабжением. КГГА сообщила о снижении давления в водопроводной сети.

"Наблюдается снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Стабильное водоснабжение восстановят после нормализации электроснабжения водопроводных объектов", – говорится в сообщении.

Киевская область

Ограничения также применяются до конца суток. Одно отключение может длиться до 5 часов. При этом в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах введены экстренные отключения, там графики не действуют.

График отключения света в Ки... Источник: ДТЭК Развернуть

Черкасская область

С 00:00 до 24:00 применяются графики почасовых отключений (ГПВ). Плановые часы отсутствия электроснабжения:

1.1 – 11:00–13:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);

– 11:00–13:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов); 1.2 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);

– 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов); 2.1 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов);

– 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов); 2.2 – 11:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 7 часов);

– 11:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 7 часов); 3.1 – 08:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 8 часов);

– 08:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 8 часов); 3.2 – 08:00–11:00, 14:00–17:00 (итого 6 часов);

– 08:00–11:00, 14:00–17:00 (итого 6 часов); 4.1 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–22:00 (итого 8 часов);

4.2 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);

– 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов); 5.1 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 21:00–23:00 (итого 6 часов);

– 09:00–11:00, 13:00–15:00, 21:00–23:00 (итого 6 часов); 5.2 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (всего 7 часов);

– 09:00–11:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (всего 7 часов); 6.1 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 7 часов);

– 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 7 часов); 6.2 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов).

Сумская область

В 09:38 в Сумской области введены графики аварийных отключений. "Причина – повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ", – сообщили в облэнерго.

После стабилизации ситуации область вернется к плановым графикам. Предварительно было запланировано следующее расписание:

График отключения света в Су... Источник: Сумыоблэнерго Развернуть

Полтавская область

По данным облэнерго, с 00:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди. Уже с 07:00 до 08:30 объем отключений возрастает до 2 очередей, а с 8:30 до 15:00 – до 3 очередей. С 15:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очереди, с 22:00 до 23:59 – 2 очереди.

График отключения света в По... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Житомирская область

В регионе также введены аварийные отключения. Когда их отменят, вероятно, будет действовать следующий график:

График отключения света в Жи... Источник: Житомироблэнерго Развернуть

Харьковская область

В области введены аварийные отключения. "Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

1.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);

– 13:00–16:30 (всего 3,5 часа); 1.2 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);

13:00–16:30 (всего 3,5 часа); 2.1 – 15:00–16:30 (всего 1,5 часа);

15:00–16:30 (всего 1,5 часа); 2.2 – 02:30–06:00 (всего 3,5 часа);

02:30–06:00 (всего 3,5 часа); 3.1 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);

16:30–20:00 (всего 3,5 часа); 3.2 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);

4.1 – 07:00–09:30, 16:30–20:00 (итого 6 часов);

– 07:00–09:30, 16:30–20:00 (итого 6 часов); 4.2 – 06:00–09:30 (всего 3,5 часа);

– 06:00–09:30 (всего 3,5 часа); 5.1 – 20:00–23:30 (всего 3,5 часа);

– 20:00–23:30 (всего 3,5 часа); 5.2 – 20:00–23:30 (итого 3,5 часа);

20:00–23:30 (итого 3,5 часа); 6.1 – 00:00–02:30, 10:00–13:00, 20:00–22:00 (всего 7,5 часов);

– 00:00–02:30, 10:00–13:00, 20:00–22:00 (всего 7,5 часов); 6.2 – 10:00–13:00 (всего 3 часа).

Черниговская область

График временно не действует, введены аварийные отключения. При этом в облэнерго ранее уже предупреждали о такой вероятности. Плановые отключения после нормализации ситуации будут осуществляться, вероятно, по следующему графику:

График отключения света в Че... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Где смотреть графики отключений света в 2026 году

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов систем распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам вернулись с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.