Начались экстренные отключения света: в Киеве и некоторых областях введен "аварийный режим"
Отключения света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В Украине 8 октября в части регионов вновь введены почасовые отключения электроэнергии. Графики действуют с 00:00 до 23:59. Отключения для бытовых потребителей происходят, в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях. При этом утром режим был заметно ужесточен, а после 9 часов во всех этих регионах, кроме Черкащины и Полтавщины, ввели аварийные отключения.
О наличии ограничений сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Отключения света 8 октября: главное
- Объем ограничений по плану должен был составлять от 0,5 до 1,5 очереди в зависимости от времени суток, однако, по данным облэнерго, его увеличили до 1,5-3 очередей (из шести).
- В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения. Это уже произошло в ряде регионов.
- Украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией, когда она есть.
- Использование энергоемких приборов рекомендуется перенести на период с 11:00 до 15:00, а особенно следует экономить с 17:00 до 22:00.
Ситуация в энергосистеме 8 октября.
Источник: Укрэнерго
Киев
В столице после 9:30 утра введены аварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, и предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно.
Когда отменят аварийные отключения, ограничения будут действовать круглосуточно. Известно, что у некоторых групп продолжительность одного планового отключения достигает 7,5 часов.
Общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно по конкретному адресу:
Кроме того, после введения аварийных отключений на правом берегу возникли проблемы с водоснабжением. КГГА сообщила о снижении давления в водопроводной сети.
"Наблюдается снижение давления в водопроводной сети на правом берегу Киева, в частности в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Стабильное водоснабжение восстановят после нормализации электроснабжения водопроводных объектов", – говорится в сообщении.
Киевская область
Ограничения также применяются до конца суток. Одно отключение может длиться до 5 часов. При этом в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах введены экстренные отключения, там графики не действуют.
График отключения света в Ки...
Источник: ДТЭК
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Черкасская область
С 00:00 до 24:00 применяются графики почасовых отключений (ГПВ). Плановые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 11:00–13:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);
- 2.1 – 07:00–09:00, 11:00–14:00, 17:00–19:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов);
- 2.2 – 11:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 7 часов);
- 3.1 – 08:00–11:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 8 часов);
- 3.2 – 08:00–11:00, 14:00–17:00 (итого 6 часов);
- 4.1 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–22:00 (итого 8 часов);
- 4.2 – 07:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 (всего 9 часов);
- 5.1 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 21:00–23:00 (итого 6 часов);
- 5.2 – 09:00–11:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (всего 7 часов);
- 6.1 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00 (всего 7 часов);
- 6.2 – 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–00:00 (итого 8 часов).
Сумская область
В 09:38 в Сумской области введены графики аварийных отключений. "Причина – повреждение энергосистемы в результате систематических атак армии РФ", – сообщили в облэнерго.
После стабилизации ситуации область вернется к плановым графикам. Предварительно было запланировано следующее расписание:
График отключения света в Су...
Источник: Сумыоблэнерго
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Полтавская область
По данным облэнерго, с 00:00 до 07:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди. Уже с 07:00 до 08:30 объем отключений возрастает до 2 очередей, а с 8:30 до 15:00 – до 3 очередей. С 15:00 до 22:00 введен ГПВ в объеме 2,5 очереди, с 22:00 до 23:59 – 2 очереди.
График отключения света в По...
Источник: Полтаваоблэнерго
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Житомирская область
В регионе также введены аварийные отключения. Когда их отменят, вероятно, будет действовать следующий график:
График отключения света в Жи...
Источник: Житомироблэнерго
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Харьковская область
В области введены аварийные отключения. "Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", – сообщили в "Харьковоблэнерго".
- 1.1 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
- 1.2 – 13:00–16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.1 – 15:00–16:30 (всего 1,5 часа);
- 2.2 – 02:30–06:00 (всего 3,5 часа);
- 3.1 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 16:30–20:00 (всего 3,5 часа);
- 4.1 – 07:00–09:30, 16:30–20:00 (итого 6 часов);
- 4.2 – 06:00–09:30 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – 20:00–23:30 (всего 3,5 часа);
- 5.2 – 20:00–23:30 (итого 3,5 часа);
- 6.1 – 00:00–02:30, 10:00–13:00, 20:00–22:00 (всего 7,5 часов);
- 6.2 – 10:00–13:00 (всего 3 часа).
Черниговская область
График временно не действует, введены аварийные отключения. При этом в облэнерго ранее уже предупреждали о такой вероятности. Плановые отключения после нормализации ситуации будут осуществляться, вероятно, по следующему графику:
График отключения света в Че...
Источник: Черниговоблэнерго
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Где смотреть графики отключений света в 2026 году
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов систем распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам вернулись с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.
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