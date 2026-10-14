Начались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октября

В Украине 14 октября в некоторых регионах продолжаются отключения электроэнергии. Однако не всем выключают свет по графикам – в некоторых районах Киева с самого утра был введен аварийный (экстренный) режим и возникли проблемы с водой. Почасовые ограничения при этом действуют в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.

Об общем режиме отключений сообщили в "Укрэнерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.

Главное, что нужно знать

Ночью РФ применила 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и баражирующих боеприпасов против энергетики Украины и критической инфраструктуры в Киеве, в Киевской области и в Харькове, заявил президент Владимир Зеленский утром 14 октября.

По меньшей мере 600 тысяч человек остались без электричества в результате атаки. По словам Зеленского, имеются "ощутимые повреждения" объектов и оборудования на 26 элементах электроэнергетического комплекса и на четырех объектах нефтегазового комплекса.

и на четырех объектах нефтегазового комплекса. Согласно предварительному плану, 14 октября с 6:00 до 23:59 действуют почасовые отключения для населения в объеме от 0,5 до 2 очередей.

В то же время энергетики сразу не исключали применения аварийных отключений, которые и были введены в части столицы.

Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.

Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно, с 16:00 до 22:00 советуют ограничить использование мощных электроприборов.

В Минэнерго уже объясняли возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.

Отключения света 14 октября: графики по регионам

Киев

В Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском ив части Голосеевского районов сраннего утра введены аварийные отключения. Почасовые графики там не действуют. Причиной стала ночная российская атака.

Кроме того, в Печерском районе снизилось давление воды. "Из-за вражеских обстрелов обесточена одна из водопроводных насосных станций столицы. В домах жителей района временно может быть понижен напор в водопроводной сети или отсутствовать водоснабжение. Система водоотведения города работает в штатном режиме", – заявили в КГГА.

Во всех остальных районах продолжаются почасовые отключения. Впрочем, общего графика отключений для Киева не существует с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой можно по конкретному адресу:

в чат-боте;

на сайте;

в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Действуют почасовые отключения, которые начались с шести утра. Общее расписание следующее:

График отключения света в Ки... Источник: ДТЭК Развернуть

График отключения света в Ки... Источник: ДТЭК Развернуть

Черкасская область

С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения:

1.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

– 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов); 1.2 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

2.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 2.2 – 06:00–08:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 06:00–08:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.1 – 13:00–15:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 13:00–15:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.2 – 08:00–10:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 7 часов);

– 08:00–10:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 7 часов); 4.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);

– 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа); 4.2 – 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);

– 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов); 5.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов);

– 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов); 5.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00 (всего 4 часа);

6.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);

– 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа); 6.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа).

Сумская область

Действуют отключения света по почасовому расписанию. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.

График отключения света в Су... Источник: "Сумыоблэнерго" Развернуть

Полтавская область

По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 13 октября составляет:

с 6:00 до 8:00 – 0,5 очереди;

с 8:00 до 16:00 – 1,5 очереди;

с 16:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 23:59 – 1,5 очереди.

График отключения света в По... Источник: Полтаваоблэнерго Развернуть

Житомирская область

В регионе также проводятся почасовые отключения. Графики действуют с 6 утра, а распределение по группам следующее:

График отключения света в Жи... Источник: Житомиробленерго Развернуть

Харьковская область

Облэнерго опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 14 октября:

1.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

– 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов); 1.2 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);

2.1 – 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 10:00–12:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 2.2 – 06:00–08:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 06:00–08:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.1 – 13:00–15:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа);

– 13:00–15:00, 18:00–20:00 (всего 4 часа); 3.2 – 08:00–10:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 7 часов);

– 08:00–10:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00 (итого 7 часов); 4.1 – 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);

– 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа); 4.2 – 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);

– 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов); 5.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов);

– 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00 (всего 6 часов); 5.2 – 08:00–10:00, 14:00–16:00 (всего 4 часа);

6.1 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа);

– 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа); 6.2 – 12:00–14:00, 20:00–22:00 (всего 4 часа).

Черниговская область

В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.

График отключения света в Че... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, жильцам многоквартирных домов в Украине рекомендуют к зиме обеспечить резервное питание циркуляционных насосов, утеплить общие помещения и обратить внимание на пустующие квартиры, где во время морозов могут замерзнуть трубы. Из-за возможных длительных отключений электроэнергии дома с централизованным отоплением могут столкнуться с перебоями в теплоснабжении.