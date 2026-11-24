Начались аварийные отключения света: графики для всех областей на 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, в части регионов Украины круглосуточно действуют графики отключения света. Их объем составляет0,5-3,5 очереди, что немного меньше, чем накануне. В то же время в Харьковской области были введены аварийные отключения.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго" и Министерстве энергетики. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Из-за повреждения оборудования в результате предыдущих вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", – отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Главное, что нужно знать

В результате обстрелов часть потребителей в Житомирской, Запорожской, Ровненской, Харьковской и Черниговской областях остается без электроснабжения.

остается без электроснабжения. С вечера планировалось, что свет будут отключать по графикам в объеме от 0,5 до 3,5 очереди . То есть в пиковые часы могут отключать одновременно более половины потребителей.

. То есть в пиковые часы могут отключать одновременно более половины потребителей. Помимо населения, отключения касаются промышленности и бизнеса.

В течение недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику.

Актуальные графики отключений советуют проверять на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго).

После восстановления электроснабжения возможны перепады напряжения или повторные аварийные отключения электроэнергии.

Отключения света 24 ноября: графики по областям

Киев

Действуют почасовые графики. Общего расписания для всех групп в Киеве нет уже почти год. Поэтому проверить графики можно только по конкретному адресу:

чат-бот "ДТЭК Киевские электросети" – позволяет проверить информацию об электроснабжении;

официальный сайт ДТЭК – нужно указать адрес, чтобы получить актуальные данные;

приложение "Киев Цифровой" – также можно проверить информацию об отключениях по своему адресу;

горячая линия "Струм" по номеру 1549 – можно узнать о применении графиков, наличии света по адресу и действиях в случае отключения.

Киевская область

Действуют отключения света по графикам, однако сводного расписания ДТЭК не публикует. Неофициальные ресурсы приводят такое распределение по группам:

График отключения света, Киевская область. Источник: pro.kyiv.ua

Одесская область

Энергетики в Одесской области пытаются стабилизировать ситуацию после масштабных обстрелов. В ДТЭК предупредили: сети чрезвычайно уязвимы к перегрузкам.

"Поэтому у нас важная просьба: когда у вас появляется свет, не включайте все электроприборы одновременно. Пользуйтесь бойлерами, стиральными машинами, обогревателями и другой мощной техникой по очереди", – заявили в компании.

Всего действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Ориентировочное расписание:

1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (суммарно 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (суммарно 8,5 часа); 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (суммарно 10 часов); 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 11,5 часа);

3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 4.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-17:00 (суммарно 5 часов); 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа);

– 12:00-17:00, 20:30-24:00 (суммарно 8,5 часа); 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (суммарно 6,5 часа);

– 07:00-10:00, 13:30-17:00 (суммарно 6,5 часа); 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 8,5 часа);

– 07:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 8,5 часа); 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа);

– 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (суммарно 9,5 часа).

Днепропетровская область

Ситуация остается сложной. В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах введены экстренные отключения. Графики здесь не действуют. В остальной области – графики стабилизационных отключений:

График отключения света, Дне... Источник: Yasno Развернуть

Харьковская область

Действуют аварийные отключения. Одновременно с ними продолжаются и отключения по графику:

1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 12 часов);

– 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 12 часов); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 14,5 часа); 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);

2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (суммарно 10,5 часа); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 13 часов);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 13 часов); 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 9,5 часа);

– 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 9,5 часа); 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 6 часов);

– 15:30-20:00, 22:30-24:00 (суммарно 6 часов); 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа);

– 15:30-19:00, 20:00-24:00 (суммарно 7,5 часа); 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов); 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (суммарно 7 часов); 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 9,5 часа);

– 06:00-08:30, 12:00-19:00 (суммарно 9,5 часа); 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (суммарно 11 часов).

Полтавская область

Действует почасовой график с такими объемами:

с 00:00 до 06:00 применяется отключение в объеме 1 очереди;

с 06:00 до 12:00 – 2,5 очереди;

с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

График отключения света, Полтавская область. Источник: Полтаваоблэнерго

Хмельницкая область

Действует почасовой график. Расписание было обновлено:

1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов); 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов);

– 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (суммарно 10 часов); 2.1 – 12:00-17:00 (суммарно 5 часов);

– 12:00-17:00 (суммарно 5 часов); 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (суммарно 6 часов);

– 00:00-01:00, 12:00-17:00 (суммарно 6 часов); 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 11 часов);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (суммарно 11 часов); 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (суммарно 9 часов);

4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 9 часов);

– 07:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 9 часов); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (суммарно 8 часов); 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 10 часов);

– 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (в сумме 10 часов); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов);

– 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (в сумме 11 часов); 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (в сумме 9 часов).

Сумская область

По состоянию на утро в области есть обесточивания по технологическим причинам, вследствие боевых действий и непогоды:

в Сумском и Ахтырском районах;

в городе Сумы;

в Конотопском районе.

"Кроме того, вследствие боевых действий без электроснабжения остаются отдельные потребители. В основном речь идет о приграничных территориях, где проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено активными боевыми действиями", – заявили в облэнерго.

В целом действуют почасовые отключения. График предусматривает, что света может не быть суммарно до 13 часов в сутки.

График отключения света, Сумская область. Источник: Сумыоблэнерго

Винницкая область

В регионе с 06:00 до 24:00 введены почасовые отключения света. Общий график облэнерго не публикует. Поэтому найти график по конкретному адресу можно:

в чат-боте в Viber;

в чат-боте в Telegram;

в разделе "Онлайн-график почасовых отключений" (доступен поиск по адресу, коду ЕИС и лицевому счету);

в личном кабинете на сайте облэнерго.

Львовская область

Действует почасовой график. Однако отключения запланированы не для всех потребителей:

График отключения света, Львовская область. Источник: Львовоблэнерго

Закарпатье

Введены графики отключений света, действует почасовой режим. График такой:

График отключения света, Зак... Источник: Закарпатьеоблэнерго Развернуть

Прикарпатье

Действуют почасовые графики. Расписание такое:

График отключения света, Ива... Источник: Прикарпатьеоблэнерго Развернуть

Запорожская область

Введены почасовые отключения. График такой:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (суммарно 10 часов); 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (суммарно 14,5 часа); 2.1 – 16:00-20:30 (суммарно 4,5 часа);

2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11 часов);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (суммарно 11 часов); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (суммарно 10,5 часа); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (суммарно 10 часов); 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (в сумме 11,5 часа); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (в сумме 11 часов); 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (в сумме 10 часов);

6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 12 часов); 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (в сумме 10,5 часа).

Черниговская область

Действуют отключения по графикам. В расписание внесли изменения:

до 03:00 продлили отключение для очереди 4.2;

с 03:00 до 06:00 дополнительно отключали очередь 3.2.

График отключения света, Чер... Источник: Черниговоблэнерго Развернуть

Черкасская область

Введены почасовые отключения. Общий обновленный график такой:

1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов);

– 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 8 часов); 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов); 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (в сумме 8 часов);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (в сумме 8 часов); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (в сумме 9 часов);

3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (в сумме 8 часов); 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (в сумме 10 часов);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (в сумме 10 часов); 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (в сумме 9 часов);

– 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов); 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов);

– 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (в сумме 9 часов); 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов);

– 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (в сумме 9 часов); 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (в сумме 8 часов).

В ряде общин Черкасской области графики отличаются. В частности, в части Уманского района на период проведения аварийно-восстановительных работ применяются временные индивидуальные графики. Они касаются потребителей ВСП "Уманские энергетические сети", Жашковского филиала, Монастырищенского филиала, Христиновских филиалов:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (суммарно 12 часов); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (суммарно 12 часов); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (всего 12 часов).

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Объем отключений электроэнергии такой:

с 00:00 до 06:00 – 0,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 – 2 очереди;

с 08:00 до 12:00 – 2,5 очереди;

с 12:00 до 20:00 – 3,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 – 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 1,5 очереди.

График отключения света, Житомирская область. Источник: Житомироблэнерго

Тернопольская область

Действуют почасовые отключения. Как свидетельствуют графики по разным адресам в Тернополе, в течение суток электричество будут отключать до трех раз в сутки – света может не быть более 8-9 часов. Посмотреть свой график и узнать, к какой подочереди относится адрес, можно на официальном сайте облэнерго.

Николаевская область

В регионе применяются почасовые графики. Ориентировочное расписание такое:

1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 9 часов);

– 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 9 часов); 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 7,5 часа);

– 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (всего 7,5 часа); 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (всего 11,5 часа);

– 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (всего 11,5 часа); 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов); 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 11 часов);

– 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 11 часов); 3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9,5 часа);

4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (в сумме 8,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (в сумме 8,5 часа); 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (в сумме 9 часов); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9,5 часа);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (в сумме 9,5 часа); 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (в сумме 6,5 часа);

– 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (в сумме 6,5 часа); 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 10,5 часа);

– 07:30-14:30, 18:00-21:30 (в сумме 10,5 часа); 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (суммарно 10 часов).

График и очередность отключений: где узнать в каждой области

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине реализуют дополнительные меры для стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах. Это связано с изменением тактики государства-агрессора России во время обстрелов энергетической инфраструктуры.