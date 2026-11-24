Отопительный сезон под угрозой: общины требуют от правительства изменений

Местные бюджеты могут потерять часть средств, необходимых для отопительного сезона 2026/2027. Ассоциация городов Украины (АМУ) призывает правительство сохранить за общинами 64% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не изымать в 2027 году средства реверсной дотации. Еще одна проблема – сложности с заготовкой древесины для отопления, особенно в прифронтовых регионах.

Об этом говорится в обращении правления АМУ к премьер-министру Сергею Корецкому. Ассоциация предлагает правительству десять шагов для надлежащего прохождения зимы, среди которых – упрощение порядка закупки древесины.

Славутский городской голова Василий Сидор, сопредседатель рабочей группы правления АМУ, подчеркивает, что для стабильной работы общин зимой необходимы как изменения в процедурах обеспечения топливом, так и сохранение финансовых ресурсов местного самоуправления. Он призывает Кабмин принять соответствующее постановление и оставить общинам 64% НДФЛ и средства реверсной дотации.

Почему общинам сложно заготавливать древесину на зиму

Городнянский городской голова Андрей Богдан обратил внимание на чрезмерное государственное регулирование, которое, по его словам, ограничивает возможности муниципалитетов обеспечивать население топливом.

"Местные жители, муниципалитеты сталкиваются с огромными проблемами с заготовкой древесины на зиму. Эти проблемы связаны с чрезмерным государственным регулированием, которое ограничивает возможности местных властей, особенно в прифронтовых громадах", – заявил Богдан.

Он также предупредил о риске сокращения поступлений в местные бюджеты. По его словам, правительство может изъять 4% НДФЛ, а также средства реверсной дотации у 218 громад. Из них 152 – сельские и поселковые.

АМУ настаивает, что без сохранения этих поступлений громадам будет сложнее финансировать подготовку к зиме и обеспечивать работу коммунальных учреждений. Если соответствующие положения не учтут при подготовке Госбюджета-2027 ко второму чтению, отопительный сезон может оказаться под угрозой.

Помимо сохранения налоговых поступлений и реверсной дотации, Ассоциация предлагает упростить процедуры заготовки и закупки древесины, чтобы местные власти могли оперативнее обеспечивать топливом население и коммунальные учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, также существует проблема долгов перед тепловиками, которая тянется не первый год. В конце 2025-го АМУ уже сообщала, что государство не возместило теплоснабжающим предприятиям разницу в тарифах на более чем 64 млрд грн, а счета тепловиков в 14 громадах были заблокированы.