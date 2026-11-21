Новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 21 ноября
Графики отключения электроэнергии.
Источник: Getty Images
В субботу, 21 ноября, в части областей Украины свет будут отключать по графикам в течение всех суток. По прогнозу НЭК "Укрэнерго", в зависимости от региона и времени одновременно будут применять от 1,5 до 3 очередей отключений. Для промышленности также будут действовать графики ограничения мощности.
Как сообщает "Укрэнерго", причина ограничений – последствия российских атак на энергосистему. Накануне "Укрэнерго" сообщило о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры, в частности подстанций компании.
В Одессе и прилегающих районах после удара произошло масштабное отключение электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно, а на некоторых объектах работы приходится откладывать из-за угрозы повторных ударов.
Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить
Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации с безопасностью.
Энергетики советуют действовать так:
- Проверьте автоматы и предохранители. После восстановления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.
- Учитывайте воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.
- Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.
- Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину выяснить не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.
- Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.
Где смотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы 3 украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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