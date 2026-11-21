Новые графики отключения электроэнергии: как долго не будет света 21 ноября

В субботу, 21 ноября, в части областей Украины свет будут отключать по графикам в течение всех суток. По прогнозу НЭК "Укрэнерго", в зависимости от региона и времени одновременно будут применять от 1,5 до 3 очередей отключений. Для промышленности также будут действовать графики ограничения мощности.

Как сообщает "Укрэнерго", причина ограничений – последствия российских атак на энергосистему. Накануне "Укрэнерго" сообщило о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры, в частности подстанций компании.

В Одессе и прилегающих районах после удара произошло масштабное отключение электроэнергии. Ремонтные бригады работают круглосуточно, а на некоторых объектах работы приходится откладывать из-за угрозы повторных ударов.

Что делать, если света нет, хотя по графику его должны включить

Если время планового отключения прошло, а электричество не появилось, это не всегда означает, что график нарушили. Причиной может быть авария, ремонтные работы или задержка из-за ситуации с безопасностью.

Энергетики советуют действовать так:

Проверьте автоматы и предохранители. После восстановления электроснабжения из-за скачка напряжения они могут сработать. Проверять оборудование нужно только при условии, что это безопасно.

Учитывайте воздушные тревоги. Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается.

Во время угрозы обстрелов работники энергетических предприятий могут находиться в укрытиях, поэтому восстановление электроснабжения иногда задерживается. Проверьте информацию об аварийных и плановых отключениях. Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго.

Они могут не совпадать со стабилизационными графиками. Информацию обычно публикуют на сайте и официальных страницах местного облэнерго. Обратитесь к оператору системы распределения. Если причину выяснить не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя.

Если причину выяснить не удалось, можно позвонить в кол-центр своего облэнерго или проверить информацию в личном кабинете потребителя. Также не стоит одновременно включать все мощные электроприборы сразу после появления света. Лучше подключать их постепенно, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Важно: графики могут оперативно меняться из-за новых атак или состояния энергосистемы. Поэтому перед запланированными делами стоит проверять обновления на официальных ресурсах своего облэнерго.

Где смотреть графики отключений света по адресу

Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны советуют следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты смотрите в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы 3 украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.