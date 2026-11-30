Назван тариф на газ с 1 декабря 2026 года: сколько украинцам нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 декабря 2026 года украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – ведь такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.

Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили:

Именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

Платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечаетчя, кроме действующих абонентов, подключится к тарифу могут новые клиенты ГК "Нафтогаз Украины". Для этого им нужно выбрать тарифный план "Фиксированный" в заявлении на присоединение.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.

Дело в том, признали в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, бытовая техника может потреблять электроэнергию даже, когда не работает – однак только, если подключена к розетке. Ведь в таком случае она находится в режиме ожидания.