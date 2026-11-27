"Нафтогаз" дал украинцам последний день: показания счетчиков перестанут принимать по-старому

Украинцам придется привыкать к новому способу передачи показаний газовых счетчиков. Уже с 28 ноября 2026 года "Нафтогаз" планирует прекратить принимать данные через обычный личный кабинет на сайте. Основным каналом для этого должно стать мобильное приложение "Куб".

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза". Это означает, что украинцам будет нужно:

установить программу на смартфон;

авторизоваться;

добавить лицевой счет, по которому ведется учет потребления газа.

"Нафтогаз" отключит прием по... Источник: "Нафтогаз" Развернуть

В то же время отказ от старого способа не означает, что украинцы потеряют возможность передавать показания. Для потребителей останутся доступны другие каналы связи, в частности SMS-сообщения, чат-боты и телефонные сервисы.

Почему возникли проблемы с приложением "Куб"

Вокруг нового мобильного приложения "Куб" разгорелся скандал. Судя по жалобам украинцев, проблемы касаются не только неудачного обновления программного обеспечения, но и непосредственно возможности передать и проверить показания счетчика. В частности, пользователи жалуются, что:

приложение сложно установить и пройти регистрацию;

возникают проблемы с получением кодов подтверждения;

невозможно исправить ошибочно введенные показания;

есть вопросы относительно правильности отображения переданных данных;

непонятно, кто является владельцем приложения и отвечает за его работу;

пользователей беспокоит объем разрешений, которые запрашивает программа.

Почему нововведение может стать проблемой для пенсионеров

Отдельный вопрос – доступность нового способа передачи показаний для людей старшего возраста. Пенсионеры 70-80 лет не обязаны быть специалистами по мобильным приложениям, чтобы выполнить элементарную обязанность – передать показания газового счетчика.

Если привычный личный кабинет перестанет принимать данные, а новое приложение окажется сложным в использовании, часть потребителей может столкнуться с трудностями при выполнении этой процедуры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство обеспечивает постоянный контроль качества воздуха. Цены на него варьируются от 1 335 до 2 400 грн.