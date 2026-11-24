На Трипольской ТЭС все еще разбирают завалы после обстрела: как выглядит разбитая станция. Видео

Из-за серии российских ударов Трипольская тепловая электростанция (ТЭС), которая до полномасштабной войны была крупнейшей электростанцией Киевской области, получила масштабные разрушения. Стоимость необходимого оборудования для замены предварительно оценивается как минимум в 100 млн евро, а сроки восстановления работы ТЭС вообще не называются.

Об этом заявил "Радио Свобода" директор предприятия Юрий Харко. Он отметил, что сейчас ТЭС полностью утратила возможность вырабатывать электроэнергию и тепло, а на ее территории продолжается разбор завалов, однако восстановление станции продолжают рассматривать как необходимость.

Ситуация на Трипольской ТЭС

Юрий Харко напомнил, что до полномасштабного вторжения установленная мощность Трипольской ТЭС составляла 1800 МВт, а электроэнергию, вырабатываемую на ней, поставляли потребителям в Киевской, Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.

В апреле 2024 года предприятие практически полностью уничтожили российские удары. Однако усилиями "Центрэнерго" и работников ТЭС удалось частично восстановить генерацию, и станция снова заработала.

После этого атаки продолжились – в частности, они происходили и в ноябре 2026 года. По словам Харко, после 2024 года по Трипольской и Змиевской ТЭС нанесли более 200 ракетно-дроновых ударов. А после нынешних осенних атак Трипольская ТЭС снова потеряла возможность генерировать электроэнергию и сейчас не производит ни электричества, ни тепла, а на ее территории до сих пор разбирают завалы.

Запустят ли электростанцию снова

Несмотря на масштабные разрушения, восстановление станции считают необходимым. Харко объясняет это не только потребностями энергосистемы, но и тем, что на предприятии работают более тысячи человек, а рядом расположен город Украинка, который исторически зависит от ТЭС.

При этом назвать конкретные сроки возвращения генерации директор станции не смог, сославшись на риски безопасности. По его словам, каждая новая атака наносит разные повреждения – страдают как основное энергетическое оборудование, так и здания и сооружения.

На восстановление предприятий "Центрэнерго" в 2025 году направили 60% прибыли компании. По словам Харко, средства законтрактовали примерно по 100 договорам для работ на Трипольской и Змиевской ТЭС.

Однако для дальнейшей работы необходимо новое оборудование. Его закупка, по предварительным оценкам, обойдется не менее чем в 100 млн евро. Кроме того, через Фонд поддержки энергетики предприятия уже получили около 1 млрд грн помощи.

Основную часть расходов на восстановление покрывает сама компания. Международные партнеры в основном помогают электротехническим оборудованием – генераторами, трансформаторами, кабельно-проводниковой продукцией, а также строительными материалами.

Однако главным препятствием для работ остается не только финансирование или поиск оборудования. Из-за длительных воздушных тревог работники не могут трудиться на объекте круглосуточно: по словам директора, тревоги могут длиться 17-23 часа в сутки.

Угроза новых ударов

На станции строят защитные сооружения, однако они не способны полностью гарантировать безопасность такого крупного объекта. Причина – большая площадь предприятия, высота зданий и расположение тепломеханического оборудования внутри них.

По словам Харко, без противовоздушной обороны защитить Трипольскую ТЭС на 100% невозможно. Фортификационные конструкции могут лишь уменьшить масштабы повреждений в результате попаданий.

Еще одна проблема – повторное уничтожение оборудования, которое уже удалось установить. Директор станции рассказал, что иногда после двух-трех месяцев работ сотрудники на следующий день обнаруживают, что смонтированное оборудование разрушено новым ракетным ударом. Из-за этого резервы постепенно исчерпываются, а предприятие нуждается в дальнейшей поддержке международных партнеров.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о массированной российской атаке на энергетические объекты Украины, в результате которой сразу три теплоэлектростанции ДТЭК прекратили работу. Чтобы полностью разрушить ТЭС, враг применил десятки ракет и беспилотников.