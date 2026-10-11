Киев может оставаться без света до 14 часов? К чему готовиться зимой и грозит ли столице блэкаут

В Киеве зимой 2026–2027 годов отключения электроэнергии по оптимистическому сценарию могут длиться 4-6 часов, а по пессимистическому – до 12-14 часов в сутки в отдельные периоды сильных морозов и интенсивных российских атак. В то же время у России нет достаточных ресурсов для полной изоляции столичного энергетического узла, хотя существенные ограничения электроснабжения остаются возможными.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии СМИ. По его словам, российские войска уже пытались изолировать киевский энергетический узел, однако достичь поставленной цели не смогли.

Сколько часов без света могут оставаться киевляне зимой

По оценке Харченко, продолжительность отключений электроэнергии в столице будет зависеть прежде всего от температуры воздуха и дальнейших действий России. Эксперт рассматривает два основных сценария развития отопительного сезона – оптимистический и пессимистический.

По оптимистическому сценарию отключения могут длиться 4–6 часов. Такой вариант возможен даже при достаточно сильных морозах, если энергосистема сможет обеспечивать необходимый баланс между производством и потреблением электроэнергии. Если же зима окажется относительно теплой, ситуация может быть значительно легче.

В свою очередь, пессимистический сценарий предусматривает значительно более длительные ограничения. Если температура воздуха резко снизится, а российские атаки останутся такими же интенсивными, как сейчас, в определенные периоды киевляне могут проводить без электроэнергии большую часть суток.

"По оптимистическому сценарию у нас будут отключения, которые будут длиться 4–6 часов. При условии достаточно интенсивных морозов. Если морозов не будет, то в принципе будет намного легче. Что касается пессимистического сценария, то вполне возможно, что если будет очень холодно, а интенсивность атак останется на прежнем уровне, то в некоторые моменты у нас будут ограничения по 12–14 часов в сутки", – пояснил Харченко.

Таким образом, по наихудшему сценарию электроснабжение может отсутствовать в течение 12–14 часов в сутки, а свет будет доступен в общей сложности примерно 10–12 часов. В то же время это не означает, что такие ограничения будут действовать ежедневно или что электроэнергии не будет 14 часов подряд.

Почему Россия пытается оставить Киев без электроэнергии

Одной из основных целей последних российских атак, по словам эксперта, была попытка изолировать киевский энергетический узел. Речь идет о нарушении возможности передачи необходимых объемов электроэнергии в столицу из-за повреждения ключевых элементов энергетической инфраструктуры.

Киев является одним из крупнейших центров потребления электроэнергии в Украине. Для обеспечения его потребностей важное значение имеют не только местные генерирующие мощности, но и возможность получать электроэнергию из других частей объединенной энергосистемы.

Именно поэтому повреждение магистральных электросетей, подстанций и другого оборудования может привести к дефициту доступной мощности даже в тех случаях, когда электроэнергия в энергосистеме в целом производится. Однако, как подчеркнул Харченко, сценарий изоляции столицы был известен заранее. Энергетики готовились к возможным ударам и разрабатывали меры для оперативного восстановления электроснабжения.

По итогам последних атак России не удалось полностью обесточить Киев. Хотя отдельные объекты и районы столкнулись с ограничениями, энергетическая инфраструктура продолжала функционировать.

"Киев им отключить не удалось. Есть определенные ограничения, были вынужденные отключения и ограничения в работе метрополитена, части водоканала, но в то же время мы увидели, что те меры, которые готовились для быстрого устранения последствий таких ударов, дают свои результаты", – отметил эксперт.

По его словам, подготовленные механизмы реагирования позволяют достаточно быстро восстанавливать электроснабжение объектов, оставшихся без питания, возобновлять водоснабжение и продолжать ремонт поврежденной инфраструктуры.

Возможен ли полный блэкаут в Киеве зимой

Несмотря на прогноз о длительных отключениях, Харченко не считает реалистичным сценарий, при котором Россия сможет полностью изолировать киевский энергетический узел. По его мнению, у противника нет достаточных ресурсов, чтобы достичь такого результата. В то же время это не исключает новых серьезных повреждений, аварийных отключений и ограничений электроснабжения.

Основная угроза заключается не столько в полном прекращении подачи электроэнергии в столицу, сколько в существенном сокращении доступной мощности. В таком случае энергетикам придется ограничивать потребление, чтобы сохранить стабильность работы энергосистемы.

Зимний период традиционно создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему. С понижением температуры растет потребление электроэнергии, поскольку население активнее использует обогреватели, электрические котлы, бойлеры и другие бытовые приборы.

Останутся ли киевляне без воды и отопления

Проблемы с электроснабжением могут повлиять не только на освещение квартир и работу бытовой техники, но и на функционирование другой городской инфраструктуры. В частности, для стабильного водоснабжения необходима работа насосного оборудования, а функционирование систем централизованного теплоснабжения также зависит от электропитания соответствующих объектов.

Во время последних атак, как отметил Харченко, ограничения уже затронули часть объектов водоканала. Однако подготовленные меры позволили восстановить их работу и вернуть услуги потребителям. В то же время наличие резервных источников питания не гарантирует бесперебойной работы всех систем в каждом районе столицы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за целенаправленных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру энергосистема временно потеряла часть пропускной способности, и были введены графики отключений света. Но в западных регионах ограничений оказалось меньше, чем в остальных.