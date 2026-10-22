Киев и семь областей сидят без света по часам: какие графики действуют 22 октября
Отключения света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В четверг, 22 октября, в части регионов введены почасовые отключения электроэнергии – в частности, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Общий режим отключений для населения объявили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за ситуацией.
Что важно знать об отключениях света 22 октября
- Для населения графики действуют с 6:00 до 23:59, одновременно отключают до 25% потребителей (2 группы по 12,5% каждая).
- Также продолжаются отключения по графикам для промышленности и бизнеса.
- Энергетики в целом не исключают применения аварийных отключений.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно – в частности, ограничить использование мощных электроприборов.
- Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Отключения электроэнергии по регионам: какие графики
Киев
В Киеве, несмотря на последствия массированной российской атаки, действуют почасовые графики отключения света. Общего графика отключений по группам потребителей для столицы, однако, не существует еще с прошлой зимы – тогда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой график можно только по конкретному адресу:
Киевская область
В части Бучанского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. В остальных районах продолжаются почасовые отключения, которые начались в шесть утра.
Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Отключения света в Киевской...
Источник: ДТЭК
Развернуть
Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 22 октября составляет:
- с 06:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1 очередь.
Отключение света на Полтавщине 22 октября.
Источник: Полтаваоблэнерго
Черкасская область
С 06:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Плановые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 6 часов);
- 2.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 4 часа);
- 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (в сумме 4 часа);
- 3.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (в сумме 4 часа);
- 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (в сумме 6 часов);
- 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов);
- 6.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (в сумме 6 часов).
Сумская область
Действуют отключения света по почасовому графику. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа, суммарная за сутки – 8 часов.
Отключения света на Сумщине 22 октября.
Источник: Сумыоблэнерго
Житомирская область
В регионе продолжаются почасовые отключения. Графики введены с 6 утра, распределение по группам такое:
Отключение света на Житомирщине 22 октября.
Источник: Житомироблэнерго
Харьковская область
"Харьковоблэнерго" опубликовало перечень очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения 22 октября:
- 1.1 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 1.2 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.1 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 2.2 – 13:00-16:30 (всего 3,5 часа);
- 3.1 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 5 часов);
- 3.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 5 часов);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (всего 7 часов);
- 5.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (всего 7,5 часа);
- 5.2 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (всего 7,5 часа);
- 6.1 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (всего 5,5 часа);
- 6.2 – 09:30-13:00, 20:00-22:00 (всего 5,5 часа).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. В случае изменения ситуации облэнерго может изменить распределение по группам.
Отключения света в Черниговс...
Источник: Черниговоблэнерго
Развернуть
График отключений по улицам в каждой области: где найти
На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, в течение месяца (с 18 сентября по 19 октября) Украина ежедневно не только покупала электроэнергию за рубежом, но и продавала ее странам Европы. Экспорт при этом осуществлялся в ночные часы – только тогда, когда в энергосистеме фиксировался избыток электроэнергии.