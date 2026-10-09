Графики не действуют: в Киеве и на Киевщине объявили экстренные отключения
Отключения электроэнергии в...
Источник: Getty Images, ДТЕК, коллаж OBOZ.UA
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В Украине 9 октября в некоторых районах Киева и Киевской области с самого утра вновь введены аварийные (экстренные) отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные графики отключений там пока не действуют. Плановые же отключения света по почасовому расписанию применяютсяв Сумской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Черниговской областях.
Об общей ситуации сообщили в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго в своих регионах. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света 9 октября: главное
- Планировалось, что 9 октября в Киеве и Киевской области будут проводиться почасовые отключения в объеме от 0,5 до 2 очередей. Однако утром из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызван, обусловленной российскими обстрелами, были введены аварийные графики без расписания.
- Чрезвычайный режим будет отменен после стабилизации ситуации в энергосистеме.
- В других регионах, где действуют ограничения, продолжаются отключения по графикам.
- Тех, у кого есть электроэнергия, просят потреблять ее экономно.
- В Минэнерго объясняют возвращение графиков отключений прежде всего российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Повреждения сетей сокращают объемы электроэнергии, которые можно передать потребителям.
Графики отключений по регионам
Киев
В столице на правом берегу введеныаварийные (экстренные) отключения. Это означает, что график временно не действует, а предупредить потребителей об отключении электроэнергии невозможно.
Также в соцсетях сообщают о проблемах с водоснабжением в Оболонском районе. А из-за отсутствия электроснабжения временно приостановлено движение части общественного транспорта в Соломенском, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах.
На левом берегу продолжаютдействовать почасовые графики. Впрочем, общего расписания отключений для Киева не существует с прошлой зимы, когда были введены индивидуальные графики для домов. Узнать свой можно по конкретному адресу:
В ДТЭК ранее уже объяснили, что к аварийным отключениям привело повреждение высоковольтных сетей и оборудования в результате российских обстрелов. Таким образом, главная причина дефицита электроэнергии в столице – проблемы не с генерацией, а с передачей электроэнергии.
Киевская область
Как и в Киеве, аварийные отключения применили не по всей области. Чрезвычайный режим действует в Бучанском и Вышгородском районах.
Причиной, как уже информировали в ДТЭК, стала атака врага на энергосистему региона. "Произошла атака на один из важных для Киева энергообъектов", – сообщал также министр энергетики Денис Шмыгаль.
Для остальной Киевщины продолжают действовать почасовые графики. Расписание следующее:
График отключения света в Ки...
Источник: ДТЭК
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График отключения электричес...
Источник: ДТЭК
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Черкасская область
С 00:00 до 24:00 действуют графики почасовых отключений (ГПО). Планируемые часы отсутствия электроснабжения (график обновлен):
- 1.1 – 05:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 6 часов);
- 1.2 – 06:00–07:00, 15:00–17:00, 21:00–23:00 (всего 5 часов);
- 2.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00 (всего 4 часа);
- 2.2 – 07:00–09:00, 16:00–18:00, 23:00–00:00 (всего 5 часов);
- 3.1 – 03:00–05:00, 13:00–15:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);
- 3.2 – 01:00–03:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00 (всего 6 часов);
- 4.1 – 08:00–10:00, 17:00–19:00 (итого 4 часа);
- 4.2 – 07:00–09:00, 15:00–17:00, 22:00–24:00 (всего 6 часов);
- 5.1 – 09:00–11:00, 17:00–19:00, 23:00–24:00 (всего 5 часов);
- 5.2 – 00:00–01:00, 10:00–12:00, 19:00–21:00 (всего 5 часов);
- 6.1 – 06:00–08:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00 (всего 6 часов);
- 6.2 – 00:00–01:00, 11:00–13:00, 18:00–20:00 (итого 5 часов).
Сумская область
Действуют отключения света по почасовому расписанию. В облэнерго опубликовали обновленный график на 9 октября. Максимальная продолжительность одного отключения составляет 4 часа.
График отключений электроэне...
Источник: Сумыоблэнерго
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Полтавская область
По данным облэнерго, согласно почасовому графику, объем отключений в Полтавской области 9 октября составляет:
- с 00:00 до 02:00 – 1 очередь;
- с 02:00 до 05:00 – 0,5 очереди;
- с 05:00 до 08:00 – 1 очередь;
- с 08:00 до 11:00 – 1,5 очереди;
- с 11:00 до 15:00 – 1 очередь;
- с 15:00 до 22:00 – 2 очереди;
- с 22:00 до 23:59 – 1,5 очереди.
Житомирская область
В регионе также действуют почасовые отключения. Графики действуют круглосуточно, а распределение по группам выглядит так:
График отключений электроэне...
Источник: Житомироблэнерго
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Харьковская область
"Обленерго" опубликовало список очередей по адресам. Также известны ориентировочные часы отсутствия электроснабжения на 9 октября:
- 1.1 – 10:00–13:30, 20:30–22:00 (всего 5 часов);
- 1.2 – 02:00–03:00, 11:00–13:30, 20:30–24:00 (всего 7 часов);
- 2.1 – 00:00–02:00, 10:00–11:00, 20:30–24:00 (итого 6,5 часа);
- 2.2 – 00:00–02:00, 10:00–11:00, 20:30–24:00 (всего 6,5 часа);
- 3.1 – 13:30–17:00 (всего 3,5 часа);
- 3.2 – 03:00–05:00, 13:30–17:00 (всего 5,5 часа);
- 4.1 – 05:00–06:30, 15:00–17:00 (итого 3,5 часа);
- 4.2 – 05:00–06:30, 15:00–17:00 (всего 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00–10:00, 17:00–20:30 (всего 5,5 часов);
- 5.2 – 08:00–10:00, 17:00–20:30 (всего 5,5 часов);
- 6.1 – 06:30–08:00, 17:00–20:30 (всего 5 часов);
- 6.2 – 06:30–10:00, 17:00–20:30 (всего 7 часов).
Черниговская область
В области действует график почасовых отключений. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", – предупредили в облэнерго.
График отключений электроэне...
Источник: Черниговоблэнерго
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Какие бывают отключения света
- Аварийные отключения применяются в случае системных аварий или повреждения сетей, в частности из-за обстрелов. Для этого могут использоваться графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).
- Стабилизационные, или почасовые, отключения вводятся во время пиковых нагрузок, когда необходимо сбалансировать работу энергосистемы. Потребителей распределяют по очередям в соответствии с графиками почасовых отключений (ГПО).
- Плановые отключения проводят отдельно – для ремонта сетей и оборудования. Оператор системы распределения должен заранее предупреждать о них потребителей.
Впрочем, следует понимать, что время в графике ориентировочное. После отключения электроэнергию возвращают потребителям постепенно. Если в этот момент нагрузка на сеть превышает допустимый уровень, период отключения могут продлить.
Также к почасовым ограничениям могут добавиться аварийные отключения. Тогда света может не быть еще дольше.
Где посмотреть графики отключений света по адресу
Ситуация в энергосистеме может быстро измениться, поэтому жителям страны рекомендуется следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго). Ссылки на официальные сайты см. в таблице:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует отключить от энергосистемы три украинские АЭС – Ровенскую, Хмельницкую и Пивденноукраинскую, а также пытается создать условия для сокращения электроснабжения Киева, Харькова и Одессы до 90%. Под угрозой также отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах.
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